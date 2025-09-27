قافلة مساعدات إنسانية محمّلة بالطحين تدخل السويداء جنوبي سورية

- دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء محملة بـ201 طن من الطحين لتشغيل الأفران، بعد توقفها يومين بسبب نقص الإمدادات، بدعم من برنامج الأغذية العالمي. - أوضح محافظ السويداء أن القافلة جاءت بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، مشيراً إلى أن المحافظة تواجه مشاكل في تسديد ثمن الطحين، بالإضافة إلى تحديات في المياه والكهرباء. - تحتاج السويداء يومياً إلى 120 طناً من الطحين، ومع توقف الأفران، يضطر الأهالي للانتظار لساعات للحصول على الخبز، مما يزيد الضغط على المخابز المتبقية.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية، اليوم السبت، إلى محافظة السويداء جنوبي سورية، تحتوي على 201 طن من الطحين لتشغيل الأفران، بعد توقف معظم أفران المحافظة يومَين متتاليَين بسبب نقص إمدادات الطحين. وقالت منظمة الهلال الأحمر السوري، اليوم السبت، عبر صفحتها على منصة فيسبوك، إنّ 11 شاحنة وصلت اليوم إلى المحافظة محمّلة بـ201 طن من الطحين لتشغيل الأفران في المحافظة وتوفير الخبز للعائلات، كونه مادة أساسية في غذائهم، مشيرة إلى أنّ إدخال القافلة جاء بدعم من برنامج الأغذية العالمي وضمن إطار استجابة المنظمة الإنسانية في المنطقة الجنوبية المستمرة منذ نحو 75 يوماً.

وبيّن محافظ السويداء مصطفى بكور، في تدوينة على "فيسبوك"، أنّ قافلة المساعدات الإنسانية توجهت إلى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفي إطار برنامج الأغذية العالمي. وفي الخصوص أوضح المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء لـ"العربي الجديد" أنّ المحافظ يوافق فوراً على الطلبات كافّة الواردة من الجهات الرسمية في المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت إدخال كميات كبيرة في الفترة السابقة من الطحين، لكن الجهات التي تأخذ المال ثمناً للطحين رفضت تسديد ثمنه للمؤسسة العامة للمخابز في السويداء من باب الحصول على ما تسميه التمويل الذاتي".

وتابع أنّ "المشكلة لا تقتصر على الطحين فحسب، إنما تشمل المياه والكهرباء، إذ تحصل اللجنة غير القانونية على المبالغ العائدة منها، وهذه المبالغ أساسية لاستمرار عمل مؤسّسات الدولة التي تعمل تلك الجهات على تعطيلها"، وفق قوله.



وتحتاج السويداء يومياً إلى نحو 120 طناً من الطحين لتوفير الخبز للأهالي، علماً أنّ هناك 45 مخبزاً يعمل في المحافظة ويغطي جزءاً من الطلب. وخلال الأسبوعَين الماضيَين، وصلت نحو 15 قافلة محملة بالطحين إلى السويداء، لكن الكميات لم تكفِ لتلبية الاحتياجات اليومية، الأمر الذي يزيد من الضغط على المخابز المتبقية ويطيل مدة انتظار الناس. وقالت جهات إعلامية محلية في محافظة السويداء إنّ جميع الأفران توقفت عن إنتاج الخبز لمدة يومَين متتاليَين، في أزمة وصفتها بأنها محاولة من الحكومة السورية للضغط على أهالي السويداء ومحاولة تجويعهم وإخضاعهم.

وقالت ندى العمر، وهي ربة أسرة، لـ"العربي الجديد": "في كل يوم نتوجه إلى المخابز ونحن نخشى عدم العثور على خبز عند وصولنا"، مؤكدة "فنضطر إلى الانتظار لساعات طويلة مع الأطفال الصغار".

وبيّن مدير المخبز الآلي في السويداء مجد أبو الخير، لـ"العربي الجديد"، أنه بعد توقف معظم الأفران عن إنتاج الخبز فإنّ "الانتظار أمام المخابز صار أمراً يومياً، وسط قلق العائلات من إمكانية العثور على خبز عندما يحين دورها"، مشيراً إلى أن "المساعدات الإنسانية، التي كانت تصل إلى السويداء بانتظام، لم تعد كافية لتغطية احتياجات الأهالي".