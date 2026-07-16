قافلة مساعدات أردنية من 26 شاحنة إلى لبنان

- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، محملة بـ26 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية. - تهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة، ودعم القطاعات الحيوية في لبنان، حيث بلغ إجمالي الشاحنات المرسلة 197 شاحنة منذ مارس الماضي. - تأتي المساعدات في إطار الجهود الإنسانية للتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية وتداعياتها، مع تقدير الهيئة للسلطات السورية لتسهيل عبور القوافل.

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، القافلة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وشركاء دوليين. وتضم القافلة 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم لبنان.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، في بيان صادر عن الهيئة، إن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر احتياجاً، ودعم القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء الدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

تخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر احتياجا، ودعم القطاعات الحيوية

وبحسب بيان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ارتفع إجمالي الشاحنات التي أرسلها الأردن إلى لبنان ضمن القوافل العشر إلى 197 شاحنة منذ استئناف إرسال المساعدات في مارس/آذار الماضي، محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية، ومواد النظافة، والخيام، إلى جانب مخبزين متنقلين.

وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها للسلطات السورية، وشكرها على الجهود التي بذلتها لتسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية التي سبق تسييرها إلى لبنان.

وتأتي المساعدات الأردنية إلى لبنان في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية وتداعياتها، والتي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، وإلحاق أضرار بعدد من المرافق الصحية والخدمية، فضلاً عن تفاقم الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق اللبنانية.