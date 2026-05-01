قاضٍ أميركي يمنع إدارة ترامب من إلغاء الحماية لنحو 3000 يمني

- أوقف قاضٍ فيدرالي خطط إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لحوالي 3 آلاف يمني، استجابة لدعوى قضائية من مواطنين يمنيين ضد قرار وزارة الأمن الداخلي. - يأتي الحكم بعد نظر المحكمة العليا في طعن الإدارة الأميركية ضد أحكام مماثلة تخص 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سورية، حيث يمنح "وضع الحماية المؤقتة" تصاريح عمل وحماية من الترحيل. - تسعى واشنطن لإنهاء البرنامج لمواطني 13 دولة ضمن أجندة ترامب المتشددة، لكن الخطوات تواجه أحكامًا قضائية معرقلة.

منع قاضٍ فيدرالي، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المضي قدماً الأسبوع المقبل في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي سمح لنحو 3 آلاف يمني بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.

وأصدر القاضي الفيدرالي ديل هو، في مانهاتن، قراره استجابةً لطلب تقدّمت به مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية سحب "وضع الحماية المؤقتة"، والذي كان مقرّراً إنهاؤه اعتباراً من يوم الاثنين.

وجاء الحكم بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن المحافظون على أغلبيتها، في طعن قدّمته الإدارة الأميركية ضد أحكام مماثلة منعت إنهاء وضع الحماية الممنوح لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سورية.

ويُمنح "وضع الحماية المؤقتة" بموجب القانون الفيدرالي للأشخاص القادمين من دول تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفاً استثنائية، ويتيح للمستفيدين تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

لجوء واغتراب إدارة ترامب: لا يحق للقضاة التدخل في حماية المهاجرين من الترحيل

وتسعى واشنطن، ضمن أجندة ترامب المتشدّدة تجاه الهجرة، إلى إنهاء البرنامج لمواطني 13 دولة، غير أنّ هذه الخطوات قوبلت بسلسلة من الأحكام القضائية التي عرقلت تنفيذها. ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعليقاً فورياً على القرار.

(رويترز)