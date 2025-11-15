حكمت قاضية فيدرالية، يوم الجمعة، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لا يمكنها قطع التمويل الفيدرالي عن جامعة كاليفورنيا على الفور أو إصدار غرامات على نظام الجامعة بسبب مزاعم بأنه يسمح بمعاداة السامية وأشكال أخرى من التمييز. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو أمراً قضائياً أولياً طلبته النقابات العمالية ومجموعات أخرى تمثل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين في جامعة كاليفورنيا.

ولم يُرَدّ فوراً على رسالتين أُرسِلتا إلى البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية. وتقول النقابات في الدعوى القضائية إن الإدارة تستخدم قطع التمويل، والتهديد بالخفض، لإسكات وجهات النظر المعارضة في جامعة كاليفورنيا في انتهاك للدستور والقانون الفيدرالي. وقد انتقد ترامب كليات النخبة، ووصفها بأنها "يسارية متطرفة ومعادية للسامية".

وحجبت إدارة ترامب التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، أو هددت بحجبه بسبب تعامل الجامعات مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وتزعم الحكومة أنّ الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس، سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات. بينما يرى محتجون مؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض المجموعات اليهودية، أن انتقادهم حرب إسرائيل على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يصنف باعتباره معاداة للسامية، كذلك ينبغي عدم وضع دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين على قدم المساواة مع التطرف.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، أظهرت ملفات قضائية أنّ قاضياً فيدرالياً أصدر أمراً بأن تستأنف إدارة ترامب تقديم المنح الفيدرالية المجمّدة إلى جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس. وفي أغسطس/ آب، قالت جامعة كاليفورنيا إنّ إدارة ترامب جمّدت تمويلاً يبلغ 584 مليون دولار بعدما وبّخت الحكومة الفيدرالية الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وأوردت صحيفة لوس أنجليس تايمز وموقع بوليتيكو أنّ حكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين أمر بإعادة أكثر من 500 مليون دولار من التمويل إلى الجامعة. وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في أغسطس الماضي بإعادة جزء من التمويل الفيدرالي المعلق إلى جامعة كاليفورنيا.

(أسوشييتد برس، رويترز)