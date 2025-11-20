قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني المؤقت للسوريين

علقت قاضية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الوضع المؤقت للحماية من الترحيل وإنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقت للسوريين من المرجح أنه غير قانوني، وهو ما اتفق مع مسعى سبعة مهاجرين سوريين لوقف العمل بهذه السياسة يوم الجمعة. ويقول السوريون إن التغيير تعسفي ومدفوع بعداء على أسس عنصرية. ويحق لإدارة ترامب الطعن على الفور. وأصدرت فايلا، التي كان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما هو من عينها، الحكم خلال جلسة استماع عقدت عن بعد.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، إلغاء وضع الحماية المؤقتة "تي بي إس" الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون في الولايات المتحدة. وفي بيان خطي صادر عن الوزارة، قالت نائبة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين إن الظروف في سورية لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم. مشيرة إلى أن سورية "أصبحت منذ نحو 20 عاماً ملاذاً للإرهاب والتطرف، وأن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية"، وفق قولها. كما منحت ماكلوغلين المواطنين السوريين المشمولين بالقرار مهلة 60 يوماً لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم.

وحذرت من أنه بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، أي بعد 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيُعتقل كل سوري كان مشمولاً بالحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي، وسُيرحّل قسراً، وأكدت أنه لن يُسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لاحقاً.

(رويترز، العربي الجديد)