قاضية أميركية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني

- رفضت قاضية الهجرة الأميركية نينا فرويس ترحيل الطالب الفلسطيني محسن المهداوي، الذي اعتُقل بعد مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من وزارة الأمن الداخلي. - يُعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة قضايا ترفض فيها المحاكم محاولات إدارة ترامب لترحيل طلاب غير أميركيين بسبب آرائهم المؤيدة لفلسطين، حيث أُفرج عن المهداوي بعد احتجازه لمدة أسبوعين. - وُلد المهداوي في مخيم للاجئين بالضفة الغربية، ويعتبر القرار خطوة مهمة نحو حماية حرية التعبير والسلام.

رفضت قاضية أميركية متخصصة في قضايا الهجرة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. وشرح محامو المهداوي تفصيلاً قرار قاضية الهجرة في مذكرة قدموها الثلاثاء إلى محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في إبريل/ نيسان.

وهذه أحدث قضية يرفض فيها قاض مختص بقضايا الهجرة دعوى قدمت في إطار محاولات أوسع من إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل طلاب غير أميركيين يحملون آراء مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة لإسرائيل ممن شاركوا في نشاطات طلابية داخل الجامعات. وفي قرار صادر في 13 فبراير/شباط، قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم ما يكفي لإثبات أن الطالب يجب ترحيله، بعدما اعتمدت في ذلك على مستند غير موثق وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال المهداوي في بيان "هذا القرار خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة". ولم ترد وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلب للتعليق. ولدى الإدارة خيار الطعن في قرار القاضية أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل الأميركية.

وُلد المهداوي ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية واعتُقل في إبريل/نيسان 2025 لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأميركية. وأصدر قاض في ذلك الوقت أمراً يمنع إدارة ترامب من ترحيله من الولايات المتحدة أو نقله خارج ولاية فيرمونت. وبعد احتجازه لمدة أسبوعين، خرج المهداوي من المحكمة الفيدرالية في بيرلنغتون بولاية فيرمونت، بعدما أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيفري كروفورد بالإفراج عنه.

(رويترز، العربي الجديد)