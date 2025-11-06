قادة العالم يجتمعون في البرازيل قبل انطلاق مؤتمر المناخ

- يجتمع قادة العالم في بليم البرازيلية لمناقشة إجراءات عاجلة للحد من الاحتباس الحراري قبل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ "كوب 30"، بمشاركة قادة مثل المستشار الألماني والرئيس الفرنسي. - تستضيف البرازيل القمة لتعزيز الزخم للمؤتمر الذي يبدأ الأسبوع المقبل، حيث يهدف لتحقيق نتائج ملموسة، مع إطلاق صندوق بمليارات الدولارات لحماية الغابات الاستوائية. - يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع لأول مرة في قمة المناخ، حيث سيجري لقاءات ثنائية مع قادة العالم، مما يعكس أهمية المؤتمر كمنصة رئيسية لاتخاذ قرارات مناخية عالمية.

قُبيل البداية الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغيّر المناخ، يجتمع العشرات من قادة العالم اليوم الخميس وغدا الجمعة في مدينة بليم البرازيلية لمناقشة الإجراءات العاجلة للحد من الاحتباس الحراري. ومن بين القادة المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتأمل البرازيل التي تستضيف القمة في أن تمنح الزخم للمؤتمر الذي يستمر أسبوعين ويعرف باسم "كوب 30"، ويبدأ رسميا الاثنين المقبل بمشاركة عشرات الآلاف من المشاركين من نحو 200 دولة. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف المؤتمر بـ"كوب الحقيقة"، إن هذا المؤتمر يهدف لتحقيق نتائج ملموسة.

وأفاد البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تعتزم إرسال وفد رفع المستوى إلى مؤتمر كوب 30. ومن المقرر أن يطلق القادة، اليوم الخميس، صندوقاً جديداً بمليارات الدولارات لحماية الغابات الاستوائية التي تعد "الرئة الخضراء" لكوكب الأرض.

الشرع أول رئيس سوري يشارك في قمة المناخ وفي سياق متصل، يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقررة هذا العام في البرازيل. مشاركة الشرع هي الأولى لرئيس سوري منذ تأسيس مؤتمر المناخ عام 1995، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وذكرت الوكالة أن الشرع "سيشارك في قمة المناخ التي تستضيفها مدينة بليم البرازيلية بين السادس والحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري". وبينت أن الشرع "سيجري زيارة رسمية إلى البرازيل يومي السادس والسابع من الشهر الجاري للمشاركة في أعمال القمة التي تعقد بحضور عشرات القادة والزعماء من مختلف دول العالم". وأوضحت الوكالة أن الزيارة "تتضمن لقاءات ثنائية مع قادة ووفود الدول المشاركة على هامش القمة"، ولفتت إلى أن "هذه المشاركة هي الأولى لرئيس سوري في مؤتمر المناخ منذ تأسيسه عام 1995". وتُعدّ قمة المناخ واحدة من أبرز وأهم المؤتمرات الدولية التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، وتُكرس لمناقشة التحديات المعقدة للتغير المناخي. ويُعقد هذا المؤتمر سنويا ويشهد مشاركة واسعة تتجاوز 190 دولة، ما يجعله المنصة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ على المستوى العالمي.

(أسوشييتد برس، الأناضول)