قابس التونسية... مساعٍ لنفض "البخارة" والجحيم الكيميائي

- تعاني ولاية قابس من تلوث بيئي وصحي مستمر منذ أكثر من 50 عاماً بسبب المجمع الكيميائي، مما أدى إلى انبعاثات غازات سامة وتسربات مواد خطرة، وتحول حياة السكان إلى "جحيم كيميائي". - كشفت تقارير عن تخزين النفايات الخطرة وضخ مياه ملوثة في البحر، مما أدى إلى تدمير البيئة البحرية وتلوث الهواء، وزيادة خطر الأمراض المزمنة مثل السرطان والربو. - يطالب نشطاء بإعلان قابس "منطقة منكوبة بيئياً" ونقل المجمع، مع تطبيق رقابة بيئية صارمة ونشر بيانات جودة الهواء والمياه، وإجراء مسح صحي شامل للسكان.

لا تتوقف الاحتجاجات بولاية قابس التونسية وسط مطالبات بإعلانها منطقة منكوبة بيئياً وصحياً جراء التلوث المستمر منذ أكثر من 50 عاماً، ودعوات لنقل المجمع الكيميائي الخطير.

على امتداد العقود الماضية، تزايدت أخطار المجمع الكيميائي التونسي في ولاية قابس، جنوب شرقي تونس، المخصص لتحويل الفوسفات القادم من منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة، جنوب غربي البلاد، إلى أسمدة كيميائية وأحماض صناعية. فالطفرة الصناعية للمجمع حملت، في المقابل، أثماناً باهظة من انبعاثات كثيفة من ثاني أكسيد الكبريت والأمونيا، وتسربات من مياه مُحمّلة بالفوسفوجيبس والمواد الثقيلة إلى البحر والهواء.

طوال تلك الفترة، غطى سماء مدينة قابس ضباب أبيض خانق يسمّيه الأهالي بـ"البخارة" التي تتسلل إلى البيوت والمدارس والمستشفيات، ما حوّل حياة المواطنين إلى ما يشبه "الجحيم الكيميائي"، ودفعهم للخروج إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية مطالبة بتفكيك وحدات المجمع، ووضع حد لمعاناة بيئية طويلة.

أول من أمس الثلاثاء، خاضت الولاية أول إضراب بيئي عام بعد سلسلة تحركات للمنظمات البيئية والناشطين الذين قرعوا الأجراس ونبّهوا بشأن الأخطار المحدقة قبل نحو 15 عاماً، لكن الوضع استمر على ما هو عليه، بحسب قول الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل في قابس صلاح بن حامد. يضيف بن حامد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ عام 2009 نظم الاتحاد الجهوي تظاهرة تحت شعار عام التلوث، إلى جانب العديد من الندوات العلمية لتنبيه السلطة بشأن أخطار تفاقم الوضع البيئي في المنطقة وأخطار نقص صيانة وحدات المجمع، غير أن الحكومات المتعاقبة لم تكترث للأمر".

ويؤكد أن الأزمة في قابس تتجاوز الانبعاثات السامة التي تُنفث من مداخن المجمع أو أطنان المواد السامة التي تُسكب في البحر يومياً، مشيراً إلى أن "انتهاء العمر الافتراضي للوحدات الصناعية يهدد بانفجارات خطرة قد تؤدي إلى محو المنطقة برمّتها من خريطة البلاد".

الصورة تجمع احتجاجي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، 21 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)

وكشفت نتائج تقرير تدقيق بيئي واجتماعي رسمي حول آثار المجمع في قابس، جرى نشره في يوليو/ تموز الماضي، وأعده فريق "بحّاث" تحت إشراف عدد من الخبراء، أن النفايات شديدة الخطورة، مثل محفّز الفاناديوم (V2O5) وحمأة إزالة الكادميوم التي يفرزها المجمع، تُخزّن في العراء من دون أي عزل، مع غياب تام لآليات التتبّع والجرد. وأفادت النتائج بأن المجمع الكيميائي يضخ يومياً في البحر 50.880 متراً مكعباً في الساعة من مياه تبريد ملوّثة بنسبة حموضة عالية جداً، كما يسكب المجمع الفلور بكميات تتجاوز 33 مرة الكمية المسموح بها، بينما تتجاوز كميات الفوسفور المسكوبة أربع مرات الكمية المسموح بها.

وذكر التقرير ذاته أن كميات الفوسفوجيبس المصروفة يومياً في خليج قابس تصل إلى 15 ألف طن، حيث يحتوي كل طن على 13 كيلوغراماً من الفلور، إلى جانب معادن ثقيلة مسرطنة مثل الكادميوم، فضلاً عن الزنك والكروم والنحاس، ما يؤدي إلى آثار مدمرة للبيئة البحرية، علماً أنها تسببت في تصحر مساحات واسعة من بحر قابس.

أما في ما يتعلق بتلوث الهواء، فكشف تقرير فريق "بحّاث" مستويات تلوث خارجة عن السيطرة، وذلك اعتماداً على آخر قياس للانبعاثات عام 2010، والذي أثبت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وفلوريد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين والغبار تجاوزت الحد الأقصى المسوح به بعشرات الأضعاف. ووصف التقرير الوضع بـ"عدم المطابقة الجسيمة" للمعايير البيئية، واقترح خطة إنقاذ عاجلة بكلفة 306 ملايين دينار تونسي (نحو 105 ملايين دولار أميركي).

وفي السنوات الأخيرة، رصدت الجمعيات المحلية ارتفاعاً مقلقاً في الإصابات بمرض السرطان، خصوصاً في أحياء شط السلام وغنوش وواد الرمل والزهور، وهي الأحياء القريبة من المجمع الصناعي. كما أن الأهالي يؤكدون أن المجمع يتسبب في نشر أمراض الربو وهشاشة العظام على نطاق واسع.

تقول المواطنة منى بوعلي (46 عاماً)، التي تقيم في حي شاطئ السلام، إن الحي الذي كان يطل على أجمل واحة بحرية في المنطقة تحوّل إلى بؤرة أمراض، إذ لا يخلو بيت من إصابة بمرض السرطان أو بهشاشة العظام أو صعوبة التنفس والحساسية الجلدية المفرطة، وتروي لـ"العربي الجديد" معاناة أسرتها من أمراض متعددة جراء التلوث، فقد توفي والدها قبل سنوات بعد إصابته بالسرطان، وفقدت والدتها البصر نتيجة التهابات مزمنة أصابت عينيها، كما يعاني ابنها (16 عاماً)، من هشاشة العظام، وتعرّض لكسور عدة.

تضيف منى: "لا أزال أربعينية، لكنني أشعر أنني تجاوزت الستين عاماً، ملامحي باهتة والشعور بالإرهاق لا يفارقني، إلى جانب آلام المفاصل، حالي حال معظم سكان المنطقة". وعلى امتداد السنوات، نصحها الأطباء بترك المدينة والانتقال للعيش في منطقة أخرى بعيدة عن التلوث للحفاظ على صحتها وصحة عائلتها. لكن منى أصرت على البقاء، وتقول: "في قابس بيتنا وجذورنا وحياتنا، لا نستطيع مغادرتها، على الرغم من أننا ندفع ثمناً باهظاً من صحتنا، لكننا اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على الاحتجاج من أجل حقنا في بيئة سليمة".

كشفت دراسات أكاديمية صادرة عن جامعة قابس تركيزات عالية للمعادن الثقيلة في التربة والمياه الجوفية، مثل الكادميوم والرصاص والزئبق، وهي عناصر معروفة بتأثيرها المُسرطن عند التعرض المزمن لها. كما أثبتت قياسات الهواء وجود جسيمات دقيقة تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً، وهي قادرة على اختراق الجهاز التنفسي وإحداث تلف طويل الأمد في الرئتين.

يقول رئيس المجلس الجهوي بالجنوب الشرقي لعمادة الأطباء، الدكتور منجي قنونو، إن السلطات الصحية لا تملك أي بيانات رسمية عن مدى تفشي الأمراض السرطانية في المنطقة، مؤكداً أن المعلومات المتداولة تبقى في إطار الشكوك، ما لم تُثبت علمياً من خلال سجل وطني تُشرف على إعداده المؤسسات الرسمية. ويؤكد قنونو لـ"العربي الجديد"، أن إعداد مسح صحي شامل في المنطقة يُفضي إلى جمع البيانات من القطاعين العام والخاص حول طبيعة الأمراض المتفشية، بما في ذلك السرطان، قد يساعد في وضع استراتيجية شاملة للتعهد الصحي في المنطقة. ويتابع: "في المقابل، لا يمكن إنكار تداعيات التلوث الهوائي والبحري على الصحة العامة، خصوصاً أن مخلفات الصناعات الكيميائية التي تُنفث في الهواء أو تُسكب في البحر، خطرة وتترتب عليها آثار سلبية على الحياة البرية والبحرية في قابس".

يعيش سكان قابس في مفارقة مؤلمة، فهم يحتاجون إلى فرص العمل التي يوفرها المجمع، لكنهم يدركون أنه يقتلهم ببطء. تقول حنان الطرابلسي: "يعمل زوجي في المجمع منذ 15 عاماً، ولا نملك بديلاً آخر، لكن عندما يعود إلى المنزل يشكو من السعال وضيق التنفس، وقد أبلغه الطبيب بأنه مصاب ببداية تليّف رئوي". وتؤكد حنان أن السلطات مطالبة بإيجاد حلول تضمن مصادر رزق للأهالي، وتُنهي معاناة مدينة كاملة مع التلوث المزمن.

الصورة محامون تونسيون يشاركون في الإضراب العام، قابس، 21 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)

أما نشطاء حراك "أوقف التلوث" فيطالبون بإعلان قابس "منطقة منكوبة بيئياً"، معتبرين أن المنطقة أصبحت ضحية لتلوث مزمن ومعقد، وأن المشكلة لم تعد محصورة في انبعاث الغازات، بل في تراكم النفايات الصلبة التي تحتوي على إشعاع طبيعي ناتج عن الفوسفات الخام.

ويشدد الناشط في الحراك فراس الناصفي على أن أي معالجة سطحية لن تحل الكارثة من دون خطة نقل كاملة للمصنع وإعادة تأهيل الساحل، ويؤكد لـ"العربي الجديد" أن مطالب الحراك واضحة، وهي تفكيك الوحدات وإنهاء معاناة المواطنين، معتبراً أن "أزمة التلوث في قابس نموذج مصغر عن غياب العدالة البيئية في تونس، حيث تتحمّل الجهات الداخلية والجنوبية كلفة التنمية الصناعية من دون أن تنال أي شيء من منافعها".

ويعتقد الخبير في الهندسة البيئية سامي قزبار أن المعالجة الفعالة لهذه الأزمة تتطلب رقابة بيئية طارئة ومستدامة، ونشر بيانات جودة الهواء والمياه عبر محطات مراقبة شفافة، إلى جانب إجراء مسح صحي شامل لسكان ولاية قابس، وإطلاق دراسات وبائية مستقلة، ويرى في حديث لـ"العربي الجديد" أن مسؤولية تقليل الانبعاثات ومعالجة النفايات تقع على عاتق مختلف وحدات المجمّع، ولا سيما المعنية بتثمين الفوسفات، مؤكداً ضرورة تقيّدها بمعايير بيئية صارمة، والانتقال إلى تقنيات أقل تلويثاً.

يدعو قزبار الحكومة التونسية إلى "تطبيق القوانين البيئية وحماية الصحة العامة، خصوصاً أن الوعود الحكومية المتكرّرة لم يكتمل تنفيذها، بحسب ما كشفت تقارير عدة، الأمر الذي فاقم الاحتقان المحلي".