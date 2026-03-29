- أغلقت السلطات الإسرائيلية كنيسة القيامة في القدس لأسباب أمنية، مما منع إحياء قدّاس أحد الشعانين، وأثار استياءً واسعاً باعتباره خطوة غير مبررة تتجاهل مشاعر المسيحيين. - أعربت البطريركية اللاتينية وحراسة الأراضي المقدسة عن استيائهما من منع دخول الكنيسة، ووصفتا الإجراء بأنه غير منطقي، مشيرتين إلى التزام رؤساء الكنائس بالقيود وبث الاحتفالات للمؤمنين. - أدانت دول عديدة، منها إيطاليا والأردن، الإجراء الإسرائيلي، معتبرةً إياه انتهاكاً للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم، بينما حث رؤساء الكنائس السلطات على إعادة فتح الكنيسة.

في ظلّ استمرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلة، منعت إحياء قدّاس أحد الشعانين الذي تحتفل به الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الغربي، اليوم، في هذه الكنيسة التي تُعَدّ من أهمّ المعالم المسيحية نظراً إلى رمزيّة موقعها بالإضافة إلى أنّ "النور المقدّس" يفيض منها في السبت الذي يسبق أحد الفصح قبل أن تُنقَل الشعلة إلى كلّ أصقاع العالم. وفي هذا الإطار، اعترضت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة في حين كانا يتوجّهان إلى الكنيسة للاحتفال بالعيد، وذلك في سابقة تاريخية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت كنيسة القيامة التي تضمّ قبر السيّد المسيح، للمرّة الأولى في التاريخ، بذريعة "الدواعي الأمنية"، على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة مذ شنّت إسرائل والولايات المتحدة الأميركية حربهما على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي وما تبعها من ردود إيرانية بالإضافة إلى اشتعال الجبهة اللبنانية. يُذكر أنّ الفاتيكان تقدّمت بطلبات لدى السلطات الإسرائيلية، كما فعل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية، من أجل إعادة فتح الكنيسة. يُذكر أنّ آلاف المسيحيين يقصدون كنيسة القيامة وغيرها من المعالم في القدس، من كلّ أنحاء العالم، للاحتفال بأحد الشعانين وأسبوع الآلام الذي ينتهي بأحد الفصح؛ "عيد الكبير".

The Latin Patriarchate of Jerusalem and the Custos of the Holy Land report they were blocked from entering the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem by Israeli police on Palm Sunday, calling it "a manifestly unreasonable and grossly disproportionate measure."…

ويُحرَم المسيحيون، اليوم، من الاحتفال بهذا العيد في كنيسة القيامة "للمرّة الأولى منذ قرون"، وفقاً لما أكّدته البطريركية اللاتينية في القدس، في بيان أخير أصدرته مع رهبنة "حراسة الأراضي المقدسة". فقد أفادت بأنّ الشرطة الإسرائيلية منعت بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، وكذلك حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو الفرنسيسكاني، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول هذه الكنيسة، في حين كانا في طريقهما إليها للاحتفال بقدّاس أحد الشعانين فيها.

وأوضحت البطريركية والرهبنة، في بيانهما المشترك، أنّ طريق بيتسابالا وإيلبو اعتُرض في خلال توجّههما إلى كنيسة القيامة، علماً أنّهما كانا يسيران بمفردهما ومن دون أيّ مظاهر احتفالية ولا طقوس مرتبطة بالعيد، وأُجبرا بالتالي على العودة أدراجمهما. أضافتا أنّ نتيجة لذلك، وللمرّة الأولى منذ قرون، مُنع المسؤولون الكنسيّون من الاحتفال بقدّاس أحد الشعانين في كنيسة القيامة. ووصفتا هذه الحادثة بأنّها "سابقة خطرة"، وبأنّها تجاهل لمشاعر مليارات من البشر حول العالم الذين يتطلّعون، في خلال هذا الأسبوع (المقدّس بالنسبة إلى المسيحيين)، إلى القدس.

ووفقاً لما جاء في بيان البطريركية اللاتينية في القدس و"حراسة الأراضي المقدسة"، فإنّ "رؤساء الكنائس المسيحية تصرّفوا بمسؤولية كاملة، والتزموا منذ بداية الحرب بالقيود المفروضة كافة"، فـ"أُلغيت التجمّعات العامة، ومُنع حضور (القداديس والصلوات وغيرها)، كذلك وُضعت ترتيبات لبثّ الاحتفالات لمئات ملايين المؤمنين حول العالم، الذين يوجّهون أنظارهم في خلال زمن الفصح إلى القدس وكنيسة القيامة". وعبّرت الجهتان عن حزنهما العميق، متوجّهةً إلى المؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة (فلسطين) وفي كلّ أنحاء العالم، "إزاء منع الصلاة (في كنيسة القيامة) في أكثر الأيام قدسيةً وفقاً للتقويم المسيحي".

وشدّدت البطريركية والرهبنة على أنّ حظر وصول المسؤولَين الكنسيَّين، اللذَين يضطلعان بالمسؤولية الكنسية الكبرى في ما يتعلّق بالكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدّسة، "يُعَدّ إجراءً غير منطقي بصورة واضحة، وغير متناسب بصورة فاضحة". ووصفتا القرار بأنّه متسرّع ومعيب في الجوهر، وقد اتُّخذ بناءً على اعتبارات غير سليمة، وأضافتا أنّه "خروج فاضح عن المبادئ الأساسية للعقلانية ولحرية العبادة ولاحترام حالة الوضع القائم".

محافظة القدس: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

في هذا الإطار، أصدرت محافظة القدس بياناً، اليوم الأحد، شدّدت فيه على أنّ إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قدّاس أحد الشعانين فيها، يمثّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وحرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة"، ويمثّل كذلك "إجراءً غير قانوني وغير مبرّر".

وأوضحت محافظة القدس أنّ "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية، وأنّها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزَمة بالتوقّف فوراً عن إغلاق المقدّسات الدينية، وعدم إعاقة وصول المصلّين إليها". ورأت أنّ "كلّ الإجراءات الإسرائيلية في هذا السياق باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتُعَدّ تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومخالفةً واضحةً للوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة، وانتهاكاً لحرية العبادة". وبيّنت محافظة القدس أنّ "هذا الإجراء التعسفي يعكس سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال تستهدف تقويض حرية العبادة في القدس، وفرض السيطرة على إدارة الأماكن المقدّسة، بما يشمل استهداف المقدّسات الإسلامية والمسيحية بصورة متزامنة، في خطوة تمثّل تصعيداً خطراً يمسّ جوهر التعددية الدينية والتاريخية للمدينة".

ودعت محافظة القدس، في بيانها اليوم، "المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى اتّخاذ موقف دولي صارم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرّة تجاه المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضمان حرية العبادة لجميع المؤمنين"، مشدّدةً على "وجوب أن ينتهي الاحتلال فوراً، وأن يُحاسَب على ممارساته ضدّ الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدّسة". وأكدت أنّ "القدس، بمقدّساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى لأصحابها الحقيقيّين، وأنّ محاولات الاحتلال فرض واقع جديد بالقوة لن تنجح في تغيير هويتها أو طمس تاريخها، مهما تصاعدت الانتهاكات والإجراءات التعسفية".

روما تستدعي السفير الإسرائيلي

في سياق متصل، ندّدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان أصدرته اليوم الأحد، بما وصفته بأنّه "إساءة للمؤمنين"، بعد منع بطريرك اللاتين في القدس من دخول كنيسة القيامة في المدينة للاحتفال بقدّاس أحد الشعانين. بدوره، أفاد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني بأنّه استدعى السفير الإسرائيلي لدى روما احتجاجاً على ذلك.

وإذ عبّر وزير الخارجية، في منشور على موقع إكس، عن "تضامني العميق" مع بطريرك اللاتين في القدس الذي يرأس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة ومع حارس هذه الأراضي، شدّد على أنّ "من غير المقبول منعهما من دخول كنيسة القيامة". وأكد أنّها "المرة الأولى" التي "تمنع فيها الشرطة الإسرائيلية رؤساء الكنيسة الكاثوليكية من إقامة قدّاس أحد الشعانين في أحد الأماكن الأكثر قدسيّة بالنسبة إلى ملايين المؤمنين حول العالم". أضاف تاياني أنّه طلب من السفير الإيطالي "على الفور" إبلاغ "سلطات تل أبيب باحتجاج حكومتنا، ومجدّداً تأكيد موقف إيطاليا في ما يخصّ حماية الحريات الدينية دائماً وفي كلّ الظروف".

Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,

È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

الأردن يدين منع وصول بطريرك اللاتين إلى كنيسة القيامة

من جهته، دان الأردن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة والاحتفال بقدّاس أحد الشعانين فيها، وقد عدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ذلك "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم"، و"انتهاكاً لحرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة".

‏وأكّد المتحدّث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، في بيان صادر اليوم الأحد، إدانة الأردن ورفضه المطلق لـ"الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحقّ المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية"، مشدّداً على "ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدّساتها"، ومؤكّداً أنّ "لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القدس، وضرورة وقف كلّ الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم".

في سياق متصل، جدّد المجالي إدانة الأردن لاستمرار إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين وتقييد حرية العبادة، واصفاً ذلك بأنّه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم ولالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال"، محذّراً من "خطورة استمرار ذلك". ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حلّ الدولتين.

تجدر الإشارة إلى إدانات عديدة صدرت، في أوقات سابقة، عن دول عديدة، من بينها دول عربية وإسلامية، بشأن مضيّ السلطات الإسرائيلية بقرار إبقاء المسجد الأقصى كما كنيسة القيامة في القدس مغلقَين أمام الفلسطينيين وسواهم، في خطوة غير مبرّرة تنطوي على دوافع سياسية.

وكانت وكالة الأناضول قد نقلت، أمس السبت، عن المتحدّث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية (في القدس) الأب عيسى مصلح أنّ "رؤساء الكنائس في القدس يحثّون (إسرائيل) على إعادة فتح كنيسة القيامة بالكامل، من أجل الاحتفال بأسبوع الآلام وعيد الفصح". كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول آخر في الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة القدس، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك الروم الأرثوذكس، يجري اتصالات دولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل فتح الكنائس بصورة طبيعية في الأعياد".