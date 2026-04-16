فيضانات في الدومينيكان وهايتي تخلّف وفيات وتشرد الآلاف وسط حالة تأهب

16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:21 (توقيت القدس)
سكان يحتمون من الأمطار في جمهورية الدومينيكان، 28 أكتوبر 2025 (كارلوس فابال/ فرانس برس)
- تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في جمهورية الدومينيكان وهايتي بمقتل 19 شخصاً وتشريد الآلاف، مع استمرار حالة التأهب في 24 محافظة من أصل 31 في الدومينيكان.
- أدت الكارثة إلى نزوح وإجلاء ما لا يقل عن 30,500 شخص، وتضرر 6,500 منزل، وعزل 38 قرية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء في العاصمة سانتو دومينغو.
- يتوقع معهد الأرصاد الجوية الدومينيكي مزيداً من الأمطار والبرد، مع استمرار الدفاع المدني في الحفاظ على أعلى مستوى من التأهب.

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في جمهورية الدومينيكان وهايتي بمقتل 19 شخصاً وتشريد الآلاف منذ الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة صدرت الخميس عن مصادر رسمية والصليب الأحمر. وأشار تقرير سابق إلى سبع وفيات في جمهورية الدومينيكان. وأفادت وكالة الحماية المدنية في هايتي بوقوع 12 حالة وفاة في محافظات عدة.

بدأت الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية ليلة السابع من إبريل/ نيسان واستمرت لأكثر من أسبوع. في جمهورية الدومينيكان، تُبقي السلطات على حالة التأهب الوقائي في 24 محافظة من أصل 31، على الرغم من انخفاض حدة الأمطار في الساعات الأخيرة.

وصرّح مدير الدفاع المدني خوان سالاس لوكالة فرانس برس بأنه "انتُشِلَت خمس جثث"، بينما توفي شخصان آخران الأسبوع الماضي. وأشار مركز عمليات الطوارئ أيضاً إلى نزوح وإجلاء ما لا يقل عن 30 ألفاً و500 شخص في الدولة الكاريبية. وتضرر نحو 6500 منزل، وعُزلت 38 قرية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق المدارس وتقليص ساعات العمل الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة سانتو دومينغو. وتؤثر الأمطار بجزيرة هيسبانيولا التي تتقاسمها جمهورية الدومينيكان مع هايتي، ويتوقع معهد الأرصاد الجوية الدومينيكي مزيداً من الأمطار والبرد في الأيام المقبلة.

وأوضح سالاس أن "الدفاع المدني يحافظ على أعلى مستوى من التأهب. وتشير التوقعات إلى أننا قد نواجه خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيداً من الأمطار الغزيرة التي ستؤثر بجزء كبير من البلاد".

