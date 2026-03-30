فيضانات تجتاح أفغانستان وباكستان: مصرع 45 شخصاً ودمار واسع

- شهدت أفغانستان وباكستان فيضانات مدمرة خلال الأيام الخمسة الماضية، مما أدى إلى وفاة 45 شخصًا وإصابة 74 آخرين، مع تدمير 130 منزلًا بالكامل وتضرر 436 منزلًا، بالإضافة إلى نفوق أكثر من 240 حيوانًا وطمر 93 كيلومترًا من الطرق. - تركزت الوفيات في أفغانستان في المحافظات الوسطى والشرقية، بينما في باكستان، لقي 17 شخصًا حتفهم، بينهم 14 طفلًا، بسبب انهيار أسطح وجدران المنازل نتيجة الأمطار الغزيرة. - تُعد كل من باكستان وأفغانستان من البلدان الأكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، حيث تسببت الرياح الموسمية العاتية العام الماضي في دمار واسع النطاق في باكستان.

أودت فيضانات بحياة 45 شخصا وأصيب 74 آخرون في أفغانستان وباكستان خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما حذرت كابول أيضا من استمرار مخاطر سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أن معظم الوفيات في أفغانستان التي عصفت بها الحرب سجلت في المحافظات الوسطى والشرقية، بما في ذلك باروان ومايدان ووردك ودايكوندي ولوجار، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول وانهيارات أرضية، ما أدى إلى تدمير 130 منزلا بالكامل، وإلحاق الضرر بـ436 منزلا، في حين أسفر ذلك عن نفوق أكثر من 240 حيوانا، وطمر 93 كيلومترا من الطرق ودمر قنوات الري وأراضي زراعية. وأضافت الهيئة أن الأوضاع لا تزال "غير مستقرة" في أجزاء من البلاد، اليوم الاثنين، مع احتمال هطول المزيد من الأمطار وحصول فيضانات في بعض المناطق. وتابعت الهيئة في بيان "إجمالا، تأثرت 1140 أسرة".

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني المتاخم لأفغانستان بأن ما لا يقل عن 17 شخصا، بينهم 14 طفلا، لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح جراء انهيار أسطح وجدران منازل بسبب هطول أمطار غزيرة.

وتدرج الأمم المتحدة كلا من باكستان وأفغانستان ضمن البلدان الأكثر عرضة للظواهرالجوية المتطرفة وتغير المناخ. وتسبب موسم الرياح الموسمية العاتية العام الماضي في دمار واسع النطاق في باكستان، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص وإتلاف محاصيل ونفوق ماشية وتدمير منازل.

(رويترز، أسوشييتدبرس)