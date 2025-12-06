فيضانات إندونيسيا | ارتفاع حصيلة القتلى إلى 883 وفقدان أكثر من 500

- ارتفعت حصيلة القتلى في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 883 شخصاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع فقدان أكثر من 500 شخص، وتضررت البنية التحتية بشكل كبير في ثلاث مقاطعات رئيسية. - مقاطعة آتشيه سجلت أعلى عدد من القتلى بـ345 شخصاً، بينما لا يزال 174 في عداد المفقودين، وتواجه فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المعزولة بسبب الجسور المدمرة والطرق المغلقة. - البحرية الإندونيسية نشرت سفناً حربية لتسريع توزيع المساعدات الإنسانية، والحكومة تعمل على تعزيز تدابير مكافحة الكوارث وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا.

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة، قائلة إن 883 شخصاً على الأقل تأكدت وفاتهم، بينما لا يزال أكثر من 500 شخص آخرين في عداد المفقودين. وأضافت الوكالة أن الأرقام تشمل ثلاث مقاطعات، آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية، التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل.

وتابعت الوكالة أن 520 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين، وأصيب حوالى 4200 آخرين. وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى بلغ 345 شخصاً و174 شخصاً في عداد المفقودين. وقالت الوكالة إن العديد من المصابين الذين يبلغ عددهم 3500 شخص كانوا من المناطق الريفية التي تقع على تضاريس شديدة الانحدار عرضة لانهيارت أرضية.

حذرت الوكالة من أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر، مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة.

وفي مقاطعة سومطرة الشمالية، أكد المسؤولون مقتل 312 شخصاً وفقدان 133 آخرين، بينما أبلغت مقاطعة سومطرة الغربية عن مقتل 266 شخصاً وفقدان 213 آخرين. وحذرت الوكالة من أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر، مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة. وكان الوصول إلى تلك المناطق قد تعطل بسبب عشرات من الجسور المدمرة والطرق المغلقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات عن بعض القرى لأيام.

وقبل ثلاثة أيام نشرت البحرية الإندونيسية العديد من السفن الحربية لتسريع توزيع المساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم آتشيه الإندونيسي. وأكدت الحكومة أنها تعمل على تعزيز تدابير مكافحة الكوارث، بما في ذلك تسريع توصيل المساعدات.

وبحسب حصيلة سابقة، فقد تجاوز عددُ ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند 1200 قتيل، فيما لا يزال أكثر من 800 شخص في عداد المفقودين. وتسبّبت تقلبات جوية متفرقة خلال الأسبوعين الماضيين في هطول أمطار غزيرة على جزيرة سريلانكا وأجزاء واسعة من سومطرة الإندونيسية وجنوب تايلاند وشمال ماليزيا. وتشهد معظم أجزاء المنطقة حالياً الموسم الماطر، لكن تغيّر المناخ يتسبب بهطول أمطار أكثر غزارة وبعواصف أكثر شدّة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)