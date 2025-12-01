فيضانات آسيا... أكثر من ألف قتيل وجهود الإغاثة مستمرة

- تواصل جهود الإغاثة في جنوب شرق آسيا بعد الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ألف شخص، مع تسجيل 502 قتيل في إندونيسيا و170 في تايلاند و334 في سريلانكا. - تعهد الرئيس الإندونيسي بإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة، حيث لا يزال 508 أشخاص في عداد المفقودين، وتواجه الحكومة تحديات في الوصول إلى المناطق المعزولة. - في سريلانكا، تستمر عمليات البحث عن 370 مفقودًا، بينما تأثرت 1.4 مليون أسرة في تايلاند، حيث استعرضت الحكومة خطط الإغاثة والتعويضات.

تتواصل جهود الإغاثة والمساعدات في أجزاء من جنوب شرق آسيا، بعدما خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع، اليوم الاثنين، عدد الضحايا إلى ألف قتيل، وذكرت السلطات أن الطقس السيئ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 502 شخص في إندونيسيا، و170 في تايلاند، و334 في سريلانكا.

ونشرت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية أحدث إحصاءاتها، اليوم الاثنين، متضمنة 502 قتيل، مع بقاء 508 أشخاص في عداد المفقودين. وتعهد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الاثنين، بإعادة بناء البنية التحتية أثناء زيارته المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن ترك الآلاف بلا مأوى وفقدان 474 شخصاً حتى اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن استجابة الحكومة تصل إلى المحتاجين. وقال برابوو: "علينا أن نواجه تغير المناخ بشكل فعال... يجب على الحكومات المحلية أن تقوم بدور مهم في حماية البيئة والاستعداد للظروف الجوية القاسية التي قد تطرأ نتيجة تغير المناخ في المستقبل".

وظل من غير الممكن الوصول إلى بعض المناطق في إندونيسيا، اليوم الاثنين، بعدما أدت الكارثة إلى تدمير الطرق وخطوط الاتصالات، في الوقت الذي يعتمد فيه سكان المناطق المتضررة على الطائرات لنقل الإمدادات إليهم. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات أدت إلى تشريد 290 ألفاً و700 شخص في أقاليم سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه.

ومن جانبها، أفادت السلطات السريلانكية، اليوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 370 شخصاً مفقوداً. كما تم نقل ما يقرب من 148 ألف شخص إلى أماكن إيواء مؤقتة، بعدما تضرروا في الأسبوع الماضي من الأمطار الغزيرة التي غمرت مياهها المنازل والحقول والطرق وتسببت في حدوث انهيارات أرضية، ولا سيما في منطقة التلال الوسطى المعروفة بزراعة الشاي.

وفي تايلاند، استعرض رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، أول من أمس السبت، خطط الإغاثة والتعويضات للجزء الجنوبي من البلاد، حيث قالت إدارة الوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها إن الفيضانات الشديدة التي شهدها 12 إقليماً جنوبي البلاد، أثرت في أكثر من 1.4 مليون أسرة و3.8 ملايين شخص.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)