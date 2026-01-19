فيروس مجهول يتفشى في غزة مسبّباً وفيات

- كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة عن تفشي فيروس مجهول الهوية، مع تسجيل حالات وفاة بسبب نقص الإمكانيات الصحية، حيث تمتد الأعراض إلى 14 يوماً وتشمل ارتفاع الحرارة والصداع وآلام المفاصل، مما يزيد من خطر الالتهابات الرئوية الحادة. - يعاني القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تجاوز النقص في بعض الأصناف 70%، مما يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة مع نفاد المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة. - استمرار النزوح الجماعي والعيش في ظروف مكتظة يساهم في انتشار الفيروس، مع غياب التشخيص الدقيق والعلاج، مما يزيد من الضغط على المستشفيات ويهدد بزيادة الوفيات.

كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، عن تفشي فيروس مجهول في القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، وتسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة به، في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات.

وقال أبو سلمية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ الفيروس المنتشر لم يجرِ تشخيصه بدقة، وما زال مجهول الهوية؛ إذ لم يُحدد ما إذا كان إنفلونزا متحورة أو فيروس "كورونا" المتحور، وذلك بفعل نقص الإمكانيات وعدم وجود القدرات المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات. وأضاف أن خطورة الوضع لا تكمن في نوع الفيروس فحسب، بل في "شراسته" وطول فترة الإصابة؛ وأوضح أن الأعراض باتت تمتد لنحو 14 يوماً، وتشمل ارتفاعاً شديداً في الحرارة، وصداعاً حاداً، وآلاماً في المفاصل والجسم، إضافة إلى القيء، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتهابات رئوية حادة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد أبو سلمية أن المستشفيات في قطاع غزة تسجل يومياً حالات وفاة ناجمة عن التهابات رئوية مرتبطة بهذه الفيروسات، لافتاً إلى أن الخطر لم يعد يقتصر على الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين)، بل طاول أشخاصاً أصحاء لم تكن لديهم أي أمراض سابقة، ما يشكل مؤشراً خطيراً على تطور الوضع الصحي.

وذكر مدير مجمع الشفاء أن أقسام العناية المركزة تشهد ضغطاً متزايداً، مع دخول أعداد كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين ورعاية خاصة، في وقت تعجز فيه المستشفيات عن التشخيص الدقيق. وعزا الانتشار الواسع للفيروس إلى عوامل عدة، أبرزها: النزوح الجماعي، والعيش في خيام مكتظة ومراكز إيواء تفتقر للتهوية، وتكدس أكثر من عائلة في المنزل الواحد، إلى جانب ضعف المناعة العامة لدى السكان وعدم تلقي اللقاحات الموسمية.

انهيار دوائي في غزة

وشدد أبو سلمية على أن القطاع الصحي يمرّ بأسوأ أيامه، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية يتجاوز في بعض الأصناف 70%. وأشار إلى نفاد كميات كبيرة من المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض المزمنة (الضغط، السكري، القلب)، إضافة إلى انعدام أدوية السرطان وغسيل الكلى، وحتى الأدوية النفسية، ما يهدد حياة آلاف المرضى.

وفي السياق السياسي والإنساني، أكد أبو سلمية أنه "بعد مرور أكثر من 100 يوم على وقف إطلاق النار، لم يحدث أي اختراق حقيقي في الملف الطبي"، وطالب الوسطاء الدوليين بممارسة ضغط جدي على الاحتلال للسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ومواد الإعمار. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي يعني تسجيل مزيد من الوفيات، سواء على نحوٍ مباشر (بالفيروس) أو غير مباشر (بنقص الدواء)، مؤكداً أن "العديد من الأرواح كان من الممكن إنقاذها لو توفرت الإمكانات".

ميدانياً، شهدت الأيام الأخيرة انتشاراً واسعاً للعدوى في صفوف الفلسطينيين، مع استمرار نزوح قرابة 1.5 مليون نسمة، علاوة على الدمار الذي لحق بغالبية المستشفيات والعيادات الحكومية وتلك التابعة لوكالة "أونروا". وتناقل فلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي شهادات عن سرعة تفشي المرض داخل مراكز النزوح، وسط حالة من العجز والخوف في ظلّ غياب التشخيص والعلاج.