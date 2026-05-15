فيروس إيبولا يتفشى مجدداً في الكونغو الديمقراطية

- أعلنت هيئة صحية تابعة للاتحاد الأفريقي عن تفشي وباء إيبولا في مقاطعة إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم تأكيد وفاة أربع حالات وتسجيل 65 حالة وفاة من بين 246 حالة مشتبه بها. - أعربت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض عن قلقها من انتشار المرض بسبب الكثافة السكانية والتنقلات المرتبطة بالتعدين، وتعقد اجتماعًا طارئًا لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود. - يُعتبر فيروس إيبولا من الحمى النزفية وينتمي لعائلة الفيروسات الخيطية، وقد تسبب في وفاة نحو 15 ألف شخص في أفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية.

أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم الجمعة، بأن وباء إيبولا تفشى في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة. وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الفحوص المخبرية أكدت حصول أربع وفيات بالفيروس حتى الآن، كما سُجّلت 65 حالة وفاة من بين 246 شخصا يُشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في أفريقيا، في بيان، أنه تم تسجيل معظم الوفيات والحالات المشتبه بها في إداراتي مونغوالا وروامبارا الصحيتين. وتابعت: "تم تسجيل أربع وفيات من بين الحالات التي تم التحقق منها مختبريا. كما تم تسجيل حالات مشتبه بها في مدينة بونيا أيضا".

Ebola Virus Disease outbreak confirmed in Ituri Province, DRC



Africa CDC is closely monitoring the situation and convening an urgent high-level coordination meeting today with the DRC, Uganda, South Sudan and global partners to reinforce cross-border surveillance, preparedness… pic.twitter.com/ox5YImyPwL — Africa CDC (@AfricaCDC) May 15, 2026

وأضافت "تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب طبيعة المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونغوالو"، وأوضحت أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية (INRB) رصد فيروس إيبولا في 13 عينة من أصل 20 خضعت للفحص. وبيّنت التحاليل أن الفيروس لا ينتمي إلى سلالة زائير، فيما تتواصل حاليا عمليات تحليل التسلسل الجيني لتحديد خصائص السلالة بدقة أكبر. ومن المرتقب صدور النتائج النهائية خلال 24 ساعة، بدعم من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.

في الأول ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا انتهاء موجة تفشي فيروس إيبولا الأخيرة، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 34 شخصًا منذ أواخر أغسطس/آب 2025. ويُذكر أن البلاد شهدت 16 موجة تفشٍ للفيروس منذ اكتشافه عام 1976 في زائير، وهو الاسم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا.

فيروس إيبولا هو أحد أنواع الحمى النزفية، وينتج عن عدوى تنتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية. وقد سُمّي بهذا الاسم نسبة إلى نهر الإيبولا في شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، حيث سُجل أول تفشٍ للفيروس عام 1976. وتم تحديد خمسة أنواع رئيسية من فيروس إيبولا، وهي: زائير، ساحل العاج، السودان، بونديبوجيو، وريستون (غابات تاي). وتُعد أربعة من هذه الأنواع قادرة على إصابة الإنسان والتسبب بالمرض، في حين يقتصر تأثير النوع الخامس، فيروس ريستون، على الحيوانات دون أن يسبب أعراضا لدى البشر حتى الآن.

وعلى الرغم من التقدم في تطوير لقاحات وعلاجات، لا يزال فيروس إيبولا شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا، حيث تسبب في وفاة نحو 15 ألف شخص في أفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية. كما شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2018 و2020 أسوأ تفش للفيروس على أراضيها، أودى بحياة نحو 2300 شخص من أصل حوالي 3500 إصابة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز العربي الجديد)