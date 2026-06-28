فنزويلا في سباق محموم مع الوقت للعثور على ناجين من الزلزالَين

- الوضع الحالي في فنزويلا: بعد مرور 72 ساعة على الزلزالين المدمرين، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1500 قتيل و50 ألف مفقود، مع دمار هائل في منطقة لا غوايرا وانتقادات لاستجابة الحكومة. - الاستجابة الدولية والمحلية: تلقت فنزويلا مساعدات من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك فرق إنقاذ وإمدادات إنسانية، مع تحديات في عمليات الإنقاذ بسبب نقص الدعم الحكومي. - التداعيات الاقتصادية والاجتماعية: أثرت الكارثة على سبعة ملايين شخص، مع أضرار تقدر بسبعة مليارات دولار، مما فاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالَين اللذَين ضربا فنزويلا واللذَين ترتفع حصيلتهما ساعة تلو الأخرى، مع نحو 1500 قتيل و50 ألف مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية تصل إلى الدولة المنكوبة من جرّاء أقوى الزلازل التي تشهدها منذ عام 1900. وفي تصريح أخير، قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغير إنّ 33 شخصاً، من بينهم أطفال، أُنقذوا هذا الأسبوع، عقب الزلزالَين المدمّرَين اللذَين هزّا البلاد.

وتأتي الكارثة الطبيعية الأخيرة هائلة بالنسبة إلى فنزويلا التي تتخبّط في أزمة متعدّدة الأوجه، بعد ما شهدته أخيراً على الصعيد السياسي، ولا سيّما عقب اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو بأوامر من نظيره الأميركي دونالد ترامب في بداية العام الجاري، الأمر الذي أثّر سلباً على مختلف مناحي الحياة فيها.

وفي منطقة بلايا غرانديه المنكوبة بمدينة لا غوايرا الساحلية المجاورة للعاصمة كراكاس، يشير مسعف من الجنسية السلفادورية إلى أنّ "ما ننتشله عموماً مجرّد جثث هامدة، لكن بعون الله نعثر أحياناً على أحياء نجوا (من الكارثة)".

وفجر اليوم الأحد، انتُشل صبي على قيد الحياة، بأعجوبة، من تحت الأنقاض، في شمال البلاد. وفي هذا الإطار، نشرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، تدوينة على منصة إكس، جاء فيها: "قبل بضع دقائق، أُنقذ طفل في الحادية عشرة حيّاً في كاراباييدا". وشدّدت على أنّ "في الوقت الراهن، كلّ حياة تمثّل مصدر أمل بالنسبة إلى فنزويلا"، فيما أرفقت تدوينتها بتسجيل فيديو عن عملية الإنقاذ تلك.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

وخلّف الزلزالان اللذان ضربا شمالي فنزويلا، يوم مساء الأربعاء الماضي، دماراً هائلاً، مع انهيار عدد كبير جداً من المباني، ولا سيّما في لا غوايرا حيث ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعمليات الإنقاذ. وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالَين إلى 1,430 قتيلاً و3,238 جريحاً، مساء أمس السبت، وفقاً لما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية خورخيه رودريغيز، شقيق الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغير، فيما قُدّر عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفاً.

من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ عدد الوفيات الناجمة عن الزلزالَين اللذَين بلغت قوّتاهما 7.2 درجات على مقياس ريختر و7.5، قد يتجاوز عشرة آلاف، الأمر الذي سوف يجعلهما من بين أكثر الزلازل إزهاقاً للأرواح في أميركا اللاتينية في خلال القرن الأخير.

وفي جنيف، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لوكالة فرانس برس: "إنّها استجابة طارئة بالغة التعقيد"، مضيفاً: "لدينا أكثر من 50 ألف مفقود... لذلك، ثمّة مهمة هائلة في انتظارنا للبحث بين الأنقاض".

Every hour, every minute counts.



We will save as many lives as we can.



Our Urban Search and Rescue Coordination Cell in action in La Guaira with authorities, International USAR Teams and OCHA/UNDAC.



A global humanitarian response to support Venezuelans. 🧵 pic.twitter.com/puIpIolzfp — Tom Fletcher (@UNReliefChief) June 27, 2026

في سياق متصل، قال قائد فريق الإنقاذ السويسري زيباستيان أوجستر لوكالة رويترز، أمس السبت، إنّ "ثمّة فترة زمنية تقارب ثلاثة أيام، أي 72 ساعة، تنخفض بعدها احتمالات إنقاذ الناس أحياء"، مع العلم أنّ هذه المهلة انقضت اليوم. أضاف أنّ فريق الإنقاذ المؤلّف من 80 فرداً عثر على عدد من الأشخاص الأحياء تحت الأنقاض، بفضل الكلاب المستخدمة في البحث عن الناجين، غير أنّه لم يتمكّن من إخراجهم في الوقت المناسب لإنقاذهم.

وذكر أوجستر أنّ الفريق السويسري سوف يحدّد، بالتعاون مع فرق أخرى والسلطات المحلية في فنزويلا، موعد انتهاء عمليات الإنقاذ، غير أنّه سوف يبقى على الأرض للمساعدة في أعمال إغاثة أخرى.

ويتعاضد السكان لرفع الأنقاض، مشكّلين سلسلة بشرية تنتقل عبرها سطول من الحجارة وغيرها من الحطام الذي خلّفه الزلزالان، من يد إلى أخرى، وصولاً إلى التاجر لويس فلوريس الخمسيني الذي يُفرغ سطله، قائلاً إنّ "الأمر صعب جداً، ونحن نفعل كلّ شيء بأيدينا". يضيف: "وقد انتشلنا أربعة ناجين، من بينهم طفلة صغيرة، إلى جانب ثلاثة قتلى".

بيئة فنزويليون يبحثون عن أقاربهم بين ركام أقوى زلزال مزدوج منذ 1900

ومن كاراباييدا، إحدى المناطق الأكثر تضرّراً من الزلزالَين في لا غوايرا، يقول المسعف كريغ ديميلون، وهو أسترالي أربعيني يقيم في ميامي الأميركية، إنّ "السكان هم الذين يعملون أساساً بأدوات بدائية". ويرفع هؤلاء الصوت للتنديد بنقص الدعم، وحتّى بالغياب الكامل للحكومة في عمليات الإنقاذ.

يُذكر في هذا الإطار أنّ وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، في تدوينة نشرتها على منصة إكس أمس السبت، أنّ "مع وصول تعزيزات من ميامي، تكون الولايات المتحدة الأميركية قد أوفدت نحو 250 مسعفاً مدنياً متخصّصاً إلى فنزويلا".

“With the addition of Miami personnel, the United States now has nearly 250 specialized civilian rescuers operating in Venezuela.” | @MiamiHerald https://t.co/S5kWiebPsG — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

وكان مواطنون فنزويليون متطوّعون قد حضروا من تلقاء أنفسهم لتقديم المساعدة في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، علماً أنّهم لم يتمكّنوا، أمس السبت، من النفاذ إلى المنطقة الأكثر تأثّراً بالزلزال المزدوج في كراكاس. واصطفّ كثيرون في طابور انتظار طويل جداً أمام قاعة حفلات "إل بولييدرو" التي حوّلتها الحكومة، أمس، إلى مركز تقدّم فيه تصاريح مرور للمتطوّعين الراغبين في تقديم المساعدة في المناطق المنكوبة.

وفي تعليق على ذلك، يعبّر المسعف كارلوس إترياغو العشريني عن تعجّبه إزاء الخطة الموضوعة، وقال: "تخيّلوا أنّكم في حاجة إلى تصريح لإنقاذ الأرواح!".

ووسط اكتظاظ المستشفيات وتفاقم اليأس بين السكان من جرّاء محدودية المساعدات التي تقدّمها السلطات، باتت العائلات تنقل بنفسها القتلى من أفرادها إلى المشارح. وتروي يسيكا مندوزا أنّها قرّرت حمل جثّة ابنتها إلى المشرحة لأنّ "النظام متخم" و"الموتى مطروحون أرضاً" في مستشفى "كاتيا لا مار" في لا غوايرا.

أكثر من 20 دولة تقدّم مساعدات إلى فنزويلا المنكوبة

في سياق متصل، ذكرت رئيسة فنزويلا بالوكالة أنّ دولاً عدّة قدّمت مساعدات إلى بلادها، في أعقاب الزلزالَين المدمِّرَين، وذلك على شكل إمدادات إنسانية وفرق إنقاذ متخصّصة وآلاف من أفراد الاستجابة للطوارئ. ويأتي ذلك في حين تعاني فيه البلاد من أزمة خانقة، ولا سيّما من تدهور منظومتها الصحية.

وفي بيان نُشر على تطبيق تليغرام، قالت رودريغيز إنّ المجتمع الدولي قدّم حتى الآن (أمس) 521 طنّاً من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقاً متخصّصاً للبحث باستخدام الكلاب البوليسية، وأرسل أكثر من 2,741 من أفراد البحث والإنقاذ والدعم الفني الذين انضمّوا بالفعل إلى الفرق الفنزويلية في الاستجابة للكارثة، وفقاً لما نقلته صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

أضافت رودريغيز، بحسب ما نقلت "فنزويلا تايمز"، أنّ "حتى هذا الوقت، تلقّينا دعماً من 24 دولة في المجتمع الدولي". وتابعت أنّ أفراد الفرق الدوليين يعملون إلى جانب السلطات الفنزويلية في عمليات بحث وإنقاذ وإغاثة مستمرّة في المناطق المتضرّرة من الزلزالَين المدمِّرَين.

¡En estas terribles horas los venezolanos no están solos! pic.twitter.com/IsUsZyVo2J — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

وبهدف تسهيل عمليات الدعم، أُعيد فتح أحد مدرّجات مطار "سيمون بوليفار" الدولي، أمس السبت، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى في حديث إلى صحافيين، معلناً وصول طائرات أرسلتها بلاده، وعلى متنها مساعدات إنسانية.

من جهته، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على "إكس" أمس السبت، أنّ "رجال الإنقاذ التابعون لأمننا المدني (المديرية العامة للدفاع المدني وإدارة الأزمات في فرنسا) وصلوا إلى فنزويلا للمساعدة في عمليات الإغاثة". وشدّد على "تضامن فرنسا مع فنزويلا في هذه المحنة الرهيبة"، مؤكداً أنّها تقدّم الدعم إليها في هذا الإطار. وأرفق ماكرون تدوينته بتسجيل فيديو يصوّر وصول الفرق الفرنسية إلى البلاد المنكوبة.

Nos sauveteurs de la Sécurité civile sont arrivés au Vénézuéla pour porter main forte aux opérations de secours. Solidarité et soutien de la France dans cette terrible épreuve. pic.twitter.com/coK0t9Pu79 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2026

وفي سياق تقديم الدعم للمنكوبين، أفادت مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على موقع إكس، بأنّ التكتل جمع مساعدات طارئة للمجتمعات المتضرّرة في فنزويلا، بقيمة خمسة ملايين يورو (نحو 5.7 ملايين دولار أميركي). أضافت كالاس: "فعّلنا آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ونشر عدد من الدول الأعضاء فرق بحث وإنقاذ ورجال إطفاء وعاملين طبيّين على نحو سريع" في البلد المنكوب.

وأشارت المسؤولة الأورويية إلى أنّ نظام "كوبرنيكوس" للأقمار الصناعية التابع للاتحاد يقدّم المساعدة في ما يخصّ رسم خرائط الأضرار الناجمة عن زلزالَي فنزويلا، مع توجيه المساعدة إلى المناطق الأشدّ احتياجاً.

I held a call with @delcyrodriguezv following the devastating earthquakes in Venezuela.



I conveyed the EU's full solidarity with the Venezuelan people and our deepest condolences to the families of those who lost loved ones.



The EU has already mobilised €5 million in emergency… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 28, 2026

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين تأثّروا بزلزالَي فنزويلا الأخيرَين بنحو سبعة ملايين شخص، فيما قد تصل قيمة الأضرار الناجمة عنهما إلى نحو سبعة مليارات دولار أميركي، أي ما يوازي نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا، بحسب ما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس السبت.

تجدر الإشارة إلى أنّ من بين ضحايا الزلزالَين، بحسب البيانات المتوفّرة حتى كتابة هذا التقرير، 28 شخصاً على الأقلّ من الجنسية البرتغالية أو من أصولها، وسبعة مواطنين صينيين، وستّة مواطنين إسبان، ومواطنَين برازيليين، وواحداً من تشيلي، وآخر فنزويلياً من أصل إيطالي، إلى جانب مواطن أردني.

من جهته، يكثّف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة المنشورات الخاصة على "إكس"، التي تظهر مسعفي بلاده وهم ينفّذون عمليات إنقاذ وينتشلون ناجين من تحت الأنقاض. وفي واحد من هذه المنشورات، كتب: "أنقذنا هيندا راميريز التي كانت عالقة تحت أنقاض دارتها"، فيما نشر تسجيل فيديو يوثّق فيه العملية.

Hemos rescatado con vida a Hinda Ramírez, quien permanecía atrapada bajo los escombros de la residencia Arrecife, en Caraballeda.



Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera.



Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/P0qb7L5JiB — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

وكان سكان كولومبيا والبرازيل قد شعروا كذلك بالزلزالَين الأخيرَين اللذَين ضربا فنزويلا، فيما سجّلت مراكز الرصد المعنية أكثر من 300 هزّة ارتدادية منذ وقوعهما. وتُعَدّ فنزويلا من البلدان الواقعة في مناطق معرّضة للزلازل، مع العلم أنّ أيّ زلزال كبير لم يُسجَّل فيها منذ عام 1997، أي منذ نحو ثلاثة عقود.

في سياق متصل، عبّر البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الأحد، عن تضامنه مع شعب فنزويلا الذي يعاني من التداعيات المدمّرة للزلزالَين اللذَين هزّا هذه البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية، وذلك بعد صلاة التبشير الملائكي في روما. كذلك وجّه امتناناً خاصاً للعاملين في مجال الإنقاذ والإغاثة وجميع مقدّمي المساعدة للفنزويليين في أعقاب الكارثة الأخيرة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)