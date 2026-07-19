فنزويلا: حصيلة ضحايا الزلزالَين تتصاعد والاحتياجات هائلة

- بعد زلزالَي فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 5,119 قتيلاً و16,740 جريحاً، مع تهجير 18 ألف شخص. تواصل فرق الأمم المتحدة تقديم الرعاية الصحية والمساعدة في إعادة بناء حياة الناجين. - قدرت الأمم المتحدة الأضرار المادية بنحو 6.7 مليارات دولار، وأفرج صندوق النقد الدولي عن 346 مليون دولار من أموال فنزويلا المجمّدة لدعم إعادة الإعمار، مع التركيز على الإسكان والبنى التحتية. - أعلنت باكستان استعدادها لتقديم الدعم لفنزويلا، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء الباكستاني اتصالاً بوزير الخارجية الفنزويلي، معبراً عن تضامن بلاده في هذه الأزمة.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على زلزالَي فنزويلا اللذَين بلغت قوّتاهما 7.2 درجات على مقياس ريختر و7.5، قد وقعا بفارق 39 ثانية، وأثّرا خصوصاً على شمالي البلاد، ما زالت الاحتياجات هائلة، بحسب ما يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أخير بشأن هذه المأساة، في حين تفيد البيانات الأخيرة بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالَين الأخيرَين.

وتتواصل الجهود التي تبذلها فرق الاستجابة، ولا سيّما لانتشال جثث إضافية من تحت الأنقاض، ليصل عدد ضحايا الزلزالَين المُعلَن أخيراً إلى 5,119 قتيلاً، مع العلم أنّ تقديرات للأمم المتحدة كانت قد أشارت منذ الساعات الأولى للكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي إلى بلوغ عدد المفقودين خمسين ألفاً. أمّا عدد الأشخاص الذين أُصيبوا فقد وصل إلى 16 ألفاً و740 جريحاً، وذلك بحسب آخر البيانات التي نشرها رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، بعد منتصف ليل السبت الأحد.

ويُقدَّر عدد الأشخاص الذين هجّرهم زلزالا فنزويلا المدمّران إلى ما يقارب 18 ألفاً، إذ خسر هؤلاء مساكنهم التي إمّا تهدّمت كلياً وإمّا تضرّرت من جرّاء الكارثة الأخيرة، وفقاً لآخر بيانات الأمم المتحدة التي تؤكد أنّ فرقها ما زالت على الأرض "لمساعدة الناجين في إعادة بناء حياتهم؛ من تقديم الرعاية الصحية الطارئة للنساء الحوامل إلى جهود البحث والإنقاذ".

Nearly 18,000 people lost their homes after the devastating earthquakes in Venezuela.



From emergency healthcare for pregnant women to search and rescue efforts, UN teams remain on the ground helping survivors rebuild their lives.https://t.co/lSlctBg8wD pic.twitter.com/wU9tJao7dg — UN News (@UN_News_Centre) July 18, 2026

وتمضي فنزويلا في طلب الدعم، ولا سيّما المادي، مع اتّضاح حجم الخسائر أكثر فأكثر. يأتي ذلك في حين كانت تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أشارت، بعيد وقوع الزلزالَين، إلى أنّ قيمة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار أميركي.

في هذا الإطار، أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أنّ صندوق النقد الدولي أفرج عن 346 مليون دولار من أموال الدولة المجمّدة لديه، وذلك من أجل تمويل إعادة الإعمار المناطق المنكوبة بالزلزالَين الأخيرَين. وفي حين شرحت رودريغيز، في منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، وجهة هذه الأموال ستُخصّص لإعادة الإعمار، وجّهت شكرها إلى مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا وإلى المؤسسات التي "جعلت تحقيق هذه الخطوة المهمة أمراً ممكناً".

وكانت فنزويلا قد طالبت بالإفراج عن المبلغ المذكور، الذي من شأنه أن يسمح بـ"دعم العائلات" المتضرّرة من جرّاء الزلزالَين، "في مجالات الإسكان والبنى التحتية والخدمات العامة الأساسية"، بحسب ما أفادت رودريغيز في وقت سابق، مع العلم أنّ صندوق النقد الدولي لم يكن يعترف بشرعية الرئيس المخطوف نيكولاس مادورو. يُذكر أنّ الصندوق كما البنك الدولي كانا قد أعلنا، في إبريل/ نيسان الماضي، استئناف العلاقات مع فنزويلا التي قُطعت منذ عام 2019، وذلك بعد العملية التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

في سياق متصل، أعلنت باكستان أنّها مستعدّة لتقديم الدعم إلى فنزويلا المنكوبة بالزلزالَين المدمّرَين. أتى ذلك في خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الفنزويلي الجديد فيليكس بلاسينسيا. وبعدما قدّم تعازي بلاده لفنزويلا، شدّد دار على "تضامن" إسلام أباد الثابت مع حكومة كاراكاس والشعب الفنزويلي في هذا الوقت العصيب، مشيراً إلى ثقته بصمود هذه البلاد وتعافيها. من جهته، شكر بلاسينسيا نظيره الباكستاني على تعاطف بلاده وتضامنها الإنساني مع فنزويلا.