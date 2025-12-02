فنزويلا تسمح باستئناف إعادة مهاجرين من الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت فنزويلا أنّ الرئيس نيكولاس مادورو سمح مجدّداً بتسيير رحلات جوية لإعادة مهاجرين فنزويليين غير نظاميين من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنّ كاراكاس أوقفت برنامج إعادة المهاجرين فعلياً.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ "هيئة الطيران المدني تلقّت طلباً من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف رحلات إعادة مهاجرين فنزويليين من ذلك البلد إلى فنزويلا"، وأضاف البيان أنّه "بناءً على تعليمات الرئيس نيكولاس مادورو، سُمح (لطائرة) بدخول مجالنا الجوي"، من المتوقّع أن تصل غداً الأربعاء، "مثل المعتاد أسبوعياً منذ توقيع الاتفاق بين حكومتنا والإدارة الأميركية".

يُذكر أنّ الطائرة المذكورة تتبع شركة "إيسترن إيرلاينز" وقد انطلقت من مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، وقد حصلت على تصريح بالهبوط في مطار "سيمون بوليفار" الدولي بمدينة مايكيتيا بالقرب من العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأفادت فنزويلا بأنّ الولايات المتحدة الأميركية علّقت رحلات إعادة المهاجرين عندما أعلن ترامب "إغلاق" المجال الجوي الفنزويلي. واليوم، تأتي إعادة تفعيل رحلات إعادة المهاجرين، وهي قضية رئيسية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، بعدما عُقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لبحث ملف فنزويلا أمس الاثنين.

وكانت رحلات إعادة المهاجرين إلى فنزويلا تُجرى مرّتَين أسبوعياً، لكنّ حكومة كاراكاس أفادت في مطلع هذا الأسبوع بأنّ تصريحات ترامب بخصوص وجوب اعتبار المجالَين الجويَّين فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقَين بالكامل" وصلت إلى حدّ وقف أحادي الجانب للرحلات الجوية. وقد أثارت تصريحات ترامب، يوم السبت الماضي، القلق والإرباك في فنزويلا، في حين تكثّف إدارته الضغط على حكومة مادورو.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة الفنزويلية سبق أن أعلنت أنّ نحو 14 ألفاً من مواطنيها عادوا إلى البلاد من الولايات المتحدة الأميركية على متن رحلات جوية بين فبراير/ شباط 2025 ونوفمبر/ تشرين الثاني منه، وسط حملة إدارة ترامب على الهجرة. فالرئيس الأميركي يعمل منذ عودته إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى التضييق أكثر فأكثر على المهاجرين واللاجئين، ولا سيّما من خلال ترحيل أعداد منهم.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)