فلسطينيون يحاولون كسر حاجز البطالة في مصر

يعيش فلسطينيون خرجوا قسراً من قطاع غزة إلى مصر حالة مزدوجة من التضامن الشعبي والتهميش القانوني الذي يجعل اندماجهم مشروطاً ومحدوداً.

لم يكن افتتاح مطعم صغير في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة مجرّد مشروع تجاري بالنسبة إلى الشاب الفلسطيني محمد أنور، بل محاولة أخيرة لاستعادة معنى الحياة، بعدما أغلقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمامه أبواب العمل والعودة معاً.

وتفيد تقديرات غير رسمية ومصادر حقوقية بأن أكثر من 100 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة إلى مصر بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومايو/ أيار 2024، لأسباب تراوحت بين العلاج والتعليم والنجاة من القصف. وتوزع هؤلاء على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة، في ظل واقع اقتصادي ضاغط، وغياب منظومة دعم حكومي أو أهلي مستدام، إلى جانب تعقيدات الإقامة التي منعت حصولهم على تصاريح عمل رسمية.

وجد أنور، الحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، نفسه بين آلاف الفلسطينيين الذين يملكون شهادات وخبرات، لكنهم يفتقرون إلى الإطار القانوني للاندماج في سوق العمل المصري. وهكذا، ومثل آلاف الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل خارج وطنهم، قرر ممارسة العمل الحر، وأنشأ مطعماً للمأكولات الفلسطينية التقليدية، واختار منطقة يتركز فيها الفلسطينيون، على أمل الحصول على زبائن يعرفون الطعم والذاكرة معاً.

يقول الشاب الفلسطيني لـ"العربي الجديد": "نصف زبائني اليوم مصريون، والباقون فلسطينيون وعرب من جنسيات مختلفة"، ما يشير إلى اندماج جزئي فرضته الحاجة المتبادلة بين البائع والزبون. لكن هذا "النجاح النسبي" لا يخفي الهشاشة. فأنور، مثل غيره من الفلسطينيين، يعمل خارج أي مظلة قانونية تحميه من الغرامات أو الإغلاق، ويعتمد دخله اليومي على قدرة المشروع على تغطية إيجار السكن الذي تضاعف بنسبة تجاوزت 30% في بعض مناطق القاهرة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت، في بلد يعاني أصلاً من موجات تضخم متتالية يتجاوز معدلها السنوي 30%.

وتكررت القصة بأشكال مختلفة، إذ افتتح عشرات الفلسطينيين مطاعم ومقاهي، أو دخلوا في شراكات تجارية مع مصريين، مستفيدين من شبكات علاقات أو مدخرات سابقة، لكن الفرص بقيت محصورة إلى حدّ كبير في من امتلكوا رؤوس أموال قبل الحرب، أما معظمهم فيعيشون في منطقة رمادية، فهم لاجئون فعلياً بلا صفة قانونية واضحة، وعمال محتملون بلا تصاريح، ما دفع كثيرين إلى الاعتماد على تحويلات محدودة من أقارب في الخارج أو إلى استنزاف ما تبقى من مدخراتهم. واختار يوسف زيادة فتح فرن صغير في مدينة نصر بعدما فقد شركته في القطاع نتيجة القصف، وبدأ مجدداً في صنع خبز وبسكويت وحلوى فلسطينية. ويقول لـ"العربي الجديد" إن "الإقبال على منتجاته جاء من مختلف الجنسيات، في ظل رواج المطبخ الفلسطيني في الشارع المصري خلال الأشهر الأخيرة، وتحوّلت الأطعمة إلى جسر ثقافي وإنساني يختصر المسافة بين المنفى المؤقت والذاكرة".

وتعكس هذه التجارب شكلاً من "اقتصاد البقاء"، حيث تتحوّل المشاريع الصغيرة إلى بدائل اضطرارية في سوق عمل مغلق، لكن أوضاع الفلسطينيين في مصر تطرح أسئلة أوسع حول مسؤولية المجتمع الدولي والدول المضيفة في التعامل مع موجات النزوح الناتجة عن الحروب، خصوصاً حين تطول الأزمة وتتحوّل الإقامة المؤقتة إلى واقع ممتد.

الصورة فلسطينيو مصر في وضع اقتصادي صعب، 4 ديسمبر 2023 (فرانس برس)

ويقول الباحث في الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، لـ"العربي الجديد": "إنشاء عدد من النازحين، خصوصاً الفلسطينيين والسوريين، مشاريع صغيرة داخل مصر ليس ظاهرة اقتصادية مجردة، بل هو تحول اجتماعي وتنموي متعدد الأبعاد يحمل في طياته آثاراً إيجابية على الاقتصاد المحلي والنسيج المجتمعي". يتابع: "يظهر الأثر الاقتصادي المباشر لهذه المشاريع بوضوح في تنشيط الأسواق المحلية، خاصة قطاعات المطاعم والمأكولات والحرف اليدوية والتجارة والخدمات، والتي تضخ سيولة جديدة في الدورة الاقتصادية وتخلق فرص عمل، ولو محدودة، يستفيد منها مصريون قبل غيرهم، ما يخفف حدّة الضغوط على سوق العمل بدلاً من زيادتها، بعكس التصورات الشائعة".

ويرى الديب أن "تحوّل النازح من متلقٍ للدعم إلى فرد منتج يقلل تلقائياً العبء الواقع على الدولة ومؤسساتها الخدماتية، فالمشاريع الصغيرة هي اعتماد أكبر على الذات، ومساهمة اقتصادية غير مباشرة تحل بدلاً من الاتكال الكامل على المساعدات، ما يمثل مكسباً مزدوجاً للدولة وللمجتمع".

وعلى مستوى بنية السوق، يعتبر الديب أن "المشاريع تضيف قيمة نوعية إلى الاقتصاد المصري، علماً أن الفلسطينيين والسوريين يملكون خبرات متراكمة في مجالات التجارة والمطابخ الشعبية والصناعات الصغيرة، ما يرفع مستوى المنافسة الإيجابية، ويحسّن جودة الخدمات، ويُدخل أفكاراً جديدة في الإدارة والتسويق تنوّع السوق وتطوّره".

وعلى الصعيدين الاجتماعي والإنساني يشدد الديب على أن هذه المبادرات تمثل محاولة للاندماج في المجتمع المضيف بدلاً من العزلة، والحفاظ على الكرامة الإنسانية لأسر مرت بتجارب نزوح قاسية. ويؤكد أن "المشروع الصغير لا يوفر دخلاً فقط، بل يمنح قدراً من الاستقرار النفسي والاجتماعي في ظل أوضاع شديدة الهشاشة". وفي شأن المخاوف التي تثار حول المنافسة أو الضغط على الموارد، يصفها الديب بأنها "مبالغة، ويمكن احتواؤها عبر تنظيم قانوني واضح يدمج المشاريع بالاقتصاد الرسمي، ويشجع الشراكات مع المصريين بدلاً من خلق حالة استقطاب مجتمعي.

ويختم: "هذه المشاريع فرصة حقيقية وليست عبئاً إذا أُديرت بطريقة منظمة وذكية، ونموذج لتحويل الأزمة إلى طاقة إنتاج، واللجوء إلى قيمة مضافة، والمجتمع المضيف إلى شريك في المكاسب وليس طرفاً متضرراً". ويؤكد أن "دعم هذه المشاريع ضمن أطر قانونية عادلة يخدم الاقتصاد المصري، ويعزز صورة مصر دولة احتواء واستقرار في محيط إقليمي مضطرب".