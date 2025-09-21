فرنسيّون يحتجّون ضد إنشاء مركز لطمر النفايات النووية

- تظاهر مئات الفرنسيين ضد مشروع "CIGEO" لتخزين النفايات النووية في الريف الفرنسي، مما أدى إلى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريقهم. - شارك نحو ألفَي شخص في الاحتجاجات ضد خطة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعّة "أندرا"، بينما قدّرت السلطات عددهم بنحو 700، وسط حضور أمني كثيف. - يُعدّ مشروع "CIGEO" محل نزاع منذ 1991، ومن المتوقع بدء البناء في 2027 أو 2028، في ظل تركيز متزايد على الطاقة النووية كبديل للوقود الأحفوري.

تظاهر مئات الفرنسيين، أمس السبت، احتجاجاً على مشروع إنشاء مركزٍ في الريف الفرنسي لتخزين النفايات النووية، إذ اضطرّت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ويهدف المشروع المعروف باسم "CIGEO" إلى بناء مركز تخزين تحت الأرض خارج قرية بور الشمالية الشرقية، لطمر المخلّفات الأكثر خطراً لمحطات الطاقة النووية.

وقال منظّمو التظاهرة الاحتجاجية، إنّ نحو ألفَي شخص جابوا شوارع القرية احتجاجاً على خطة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعّة "أندرا"، بينما قدّرت السلطات عدد المتظاهرين بنحو 700 شخص. ووسط حضور أمني كثيف، سار المتظاهرون خلف لافتة كُتب عليها "احتجاج من أجل المستقبل"، مطالبين برحيل "أندرا" من المنطقة. وأفاد مسؤولو القرية بأنّ 200 شخص آخرين انضمّوا إلى احتجاج آخر غير مرخّص له في مكانٍ قريب، ورموا مقذوفات على رجال الأمن. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مجدّداً لتفريق المجموعة، وسط تحليق مروحيات الشرطة في سماء المنطقة، وأعلنت قوات الدرك الفرنسي العثور على "أسلحة ومواد خطرة" خلال عمليات تفتيش.

ويُعدّ مشروع "CIGEO" محل نزاعٍ منذ إطلاقه عام 1991، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء أواخر عام 2027 أو أوائل عام 2028. وتمتلك فرنسا أحد أكبر برامج الطاقة النووية في العالم الذي يضمّ 18 محطة تساهم بقرابة ثلاثة أخماس إنتاجها من الكهرباء. وأدّت الضغوط للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري، إلى التركيز مجدّداً على الطاقة الذرية، لكنّ إدارة النفايات النووية لا تزال قضية شائكة.

(فرانس برس)