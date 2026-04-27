فرنسا تنقذ 119 مهاجراً حاولوا عبور بحر المانش نحو بريطانيا

- أنقذت السلطات الفرنسية 119 مهاجراً حاولوا عبور بحر المانش إلى بريطانيا، وتم نقل مهاجر فاقد الوعي إلى المستشفى. تم تعزيز إجراءات المراقبة بعد رصد قوارب مهاجرين في مناطق مختلفة. - وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقية جديدة لثلاث سنوات لوقف قوارب المهاجرين، مع زيادة التمويل البريطاني المشروط بفعالية التدابير الفرنسية. - منذ عام 2025، لقي 29 مهاجراً مصرعهم أثناء محاولتهم العبور، مع تسجيل 36,954 محاولة هجرة غير نظامية في بحر المانش حتى أكتوبر 2025.

أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت أكثر من مئة مهاجر أثناء عبورهم بحر المانش للوصول إلى بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين نُقل أحدهم إلى المستشفى، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس الأحد. وفي إطار عملياتٍ عدة نُفّذت السبت، تمكنت فرق الإغاثة على الساحل الشمالي لفرنسا من إنقاذ 119 شخصاً حاولوا عبور بحر المانش على متن قوارب صغيرة، وفق ما ذكرت سلطات السواحل الفرنسية "بريمار" المسؤولة عن المنطقة. ونُقل مهاجر، وهو فاقد الوعي، بواسطة مروحية لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة بولون على الساحل الشمالي.

وأوضحت سلطات السواحل الفرنسية في بيان، أن قارباً رُصد صباح أمس قبالة منطقة أولت في شمال البلاد، إذ أُنقذ ستة أشخاص كانوا في وضع صعب، قبل نقلهم إلى ميناء بولوني سور مير، كما أُبلغ خلال الفترة ذاتها عن قاربٍ آخر قبالة رأس آيي، كان متجهاً نحو الشمال، إذ جرى نشر وتعزيز إجراءات المراقبة عند اقترابه من ويمرو، وهي نقطة يُشتبه أنّها كانت مخصّصة لالتقاط مهاجرين ينتظرون على الشاطئ. وفي وقتٍ لاحق، تعطّل القارب، ما أدى إلى إنقاذ ما مجموعه 112 مهاجراً إضافياً ونقلهم إلى ميناء كاليه.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية جديدة يوم الخميس الماضي بين فرنسا وبريطانيا، مدّتها ثلاثة أعوام، لوقف قوارب المهاجرين غير النظاميين عبر بحر المانش، إذ زادت لندن من مساهمتها لتمويل العمليات الفرنسية. ووفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية فرنسية وبريطانية، لقي 29 مهاجراً مصرعهم عام 2025 خلال محاولتهم العبور من الساحل الشمالي لفرنسا إلى الساحل الجنوبي لبريطانيا. وحتى الآن، سُجّل في خلال هذا العام مصرع ستة أشخاص خلال قيامهم بهذه الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر.

وكانت لندن قد ربطت جزءاً من تمويلها بمدى فعالية التدابير المتخذة لردع المهاجرين. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهراً، توصلت كلّ من فرنسا وبريطانيا إلى اتفاقية لتجديد معاهدة ساندهيرست لثلاثة أعوام. وستُقدم بريطانيا تمويلاً يصل إلى 766 مليون يورو (897 مليون دولار أميركي)، لكن نحو ربع هذا المبلغ سيكون مشروطاً ولن يُدفع إلّا إذا نجحت الإجراءات الفرنسية. وتتنازع لندن وباريس منذ أشهر حول تجديد معاهدة ساندهيرست التي تحدد المساهمة المالية للمملكة المتحدة في الجهود الفرنسية لوقف المهاجرين الذين يحاولون عبور المانش المحفوف بالخطر إلى بريطانيا.

وتُظهر أحدث البيانات التحليلية استناداً إلى "مشروع المهاجرين المفقودين" (المحدّثة حتى إبريل/ نيسان 2026)، تجاوز عدد ضحايا الهجرة حاجز 83 ألف شخص منذ عام 2014. وتتوزع هذه الحصيلة بين نحو 48 ألف حالة وفاة مؤكدة و35 ألف مفقود، في مأساة إنسانية متواصلة تتّسع تداعياتها لتشمل مئات الآلاف من العائلات المكلومة حول العالم.

ومنذ بداية عام 2025 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، خاض 36 ألفاً و954 مهاجراً رحلات هجرة غير نظامية في بحر المانش محفوفة بالمخاطر، من شمال فرنسا إلى ساحل إنكلترا الجنوبي بالمملكة المتحدة، مقارنة بـ36 ألفاً و816 مهاجراً خاضوا مثل هذه الرحلات طوال عام 2024. يُذكر أنّ العدد القياسي كان قد سُجّل في عام 2022 عندما بلغ 45 ألفاً و774 مهاجراً.

(فرانس برس، قنا، العربي الجديد)