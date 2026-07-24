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فرنسا تكافح حرائق غابات متمدّدة وأوروبا تدعمها بطائرات إطفاء

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24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 18:57 (توقيت القدس)
من عمليات إخماد الحرائق في جنوب غربي فرنسا - 24 يوليو 2026 (جوليان دو روزا/ فرانس برس)
من عمليات إخماد الحرائق جنوب غربي فرنسا، 24 يوليو 2026 (جوليان دو روزا/ فرانس برس)
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- تواجه فرنسا حرائق غابات واسعة النطاق بسبب موجات حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان.
- خصصت أوروبا طائرات ومروحيات لدعم فرنسا، وطالب الرئيس ماكرون بتفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالتضامن الأوروبي.
- أظهرت السلطات الفرنسية استعدادًا كبيرًا، حيث تم إجلاء 63 ألف شخص، وأصدرت نشرات توعية وتحذيرات للسكان لتجنب اندلاع حرائق إضافية.

يواصل رجال الإطفاء في فرنسا مكافحة حرائق غابات واسعة الانتشار على طول ساحل المحيط الأطلسي وجنوبي البلاد، وسط حرارة وصلت إلى 39 درجة مئوية وإجلاء عشرات آلاف من السكان، في حين خصّصت أوروبا ثلاث طائرات ومروحيّتَين لدعم السلطات الفرنسية في عمليات السيطرة على الحرائق، علماً أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

يأتي ذلك في حين تُعَدّ فرنسا من أكثر الدول تضرّراً من موجات الحرّ هذا الصيف، علماً أنّ ثلاث موجات متعاقبة في هذا الموسم أدّت إلى تفاقم الجفاف والضغط على إمدادات المياه في مختلف أنحاء أوروبا، الأمر الذي جعل الغطاء النباتي في حالة من الجفاف الشديد ما ساهم بالتالي في انتشار حرائق الغابات التي التهمت مساحات من الأراضي، فاقت هذا العام متوسط المساحات المحترقة سنوياً في العقدَين الماضيَين. كذلك سبَّبت موجات الحرّ المشار إليه موتَ آلافِ الأشخاص.

وأفاد الرئيس الفرنسي، في تدوينة نشرها صباح اليوم الجمعة على موقع إكس، بأنّ "الوضع ما زال متوتراً جداً في مواجهة الحرائق التي تجتاح البلاد، خصوصاً في إقليم جيروند (جنوب غربي)"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة على مقربة من بوردو. وإذ بيّن ماكرون أنّ فرنسا سوف تتلقّى دعماً من كرواتيا والبرتغال وجمهورية التشيك وسلوفاكيا يندرج في إطار تفعيل آلية الحماية المدنية، ثمّن "هذا التضامن الملموس والسريع والفعّال (...) في هذه المحنة"، شاكراً "شركاءنا الأوروبيين على تضامنهم".

ولفت ماكرون إلى أنّ "أفكاري مع رجال الإطفاء وعمّال الإنقاذ الذين يكافحون النيران في الخطوط الأمامية بلا كَلَال"، مشدّداً على أنّ "شجاعتهم تستحقّ كلّ الاحترام". ووجّه نداءً إلى مواطنيه، حثّهم فيه على "توخّي أقصى درجات الحذر"، ولا سيّما أنّ "من شأن كلّ تصرّف أن يُسهم في حماية أرواحنا ومنازلنا وغاباتنا ومناظرنا الطبيعية".

فرنسا تأمر بإخلاء كامل لشبه جزيرة كاب فيرّيه

وفي سياق عمليات إجلاء سكان المناطق المتضرّرة من الحرائق أو المعرّضة لمخاطرها، أمرت السلطات بإخلاء شبه جزيرة كاب فيرّيه بالكامل، التي تُعَدّ وجهة سياحية بارزة عند ساحل المحيط الأطلسي. وقد أُرسلت قوارب لإجلاء السكان من المنطقة التي يهدّدها حريق غابات كبير. ويعكس قرار الإخلاء الكامل هذا مدى خطورة الحريق، علماً أنّ المنطقة تضمّ عقارات فارهة فيما تعجّ في الوقت الراهن بالسياح الذين يقضون عطلاتهم الصيفية في مواقع تخييم ومنازل مستأجرة.

بدورها، كانت محافِظة نوفيل أكيتين وجيروند، صوفي بروكا، قد شدّدت، اليوم الجمعة، على ضرورة إجلاء كلّ الأشخاص الذين ما زالوا في شبه جزيرة كاب فيرّيه عبر الأرصفة البحرية، في قوارب، أو عبر الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بالبرّ الفرنسي. وحتى كتابة هذا التقرير، كانت الحرائق قد أتت على أكثر من 20 ألف فدّان، علماً أنّها ما زالت خارجة عن السيطرة.

من حرائق الغابات في إسبانيا - آبيلا - 23 يوليو 2026 (ماتيو لانثويلا/ Getty)
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وقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على قدرات فرنسا في مواجهة الوضع القائم، الأمر الذي يجعلها من أكثر الدول تضرّراً في الوقت الراهن. في هذا الإطار، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في تصريحات للصحافيين، أنّ مساحة الأراضي التي احترقت منذ بداية العام تجاوزت 50 ألف هكتار. وأشار إلى أنّ هذا الرقم يعادل نحو ثلاثة أضعاف المساحة المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وعبّر عن دعمه الكامل للسكان الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم، ولرجال الإطفاء الذين يكافحون النيران.

وأوضح نونيز، في تدوينة نشرها بعد ظهر اليوم على موقع إكس، أنّ نحو 40 ألف شخص أُجْلُوا في جيروند و23 ألفاً آخرين في لاند، وذلك في إجراءت احترازية من أجل حماية السكان من الحرائق المتواصلة. وتُظهر عمليات الإجلاء هذه، التي تأتي منظمة وفقاً لإجراءات مثبتة، أن أجهزة الدولة متأهّبة وجاهزة للتحرّك. وأشاد الوزير بـ"الالتزام المثالي" الذي أظهرته قوات الأمن الداخلي، مبيّناً أنّ 330 من رجال الدرك المستدعين ينفّذون عمليات الإجلاء، ويساعدون السكان، ويتنقّلون من منزل إلى آخر لضمان سلامة الجميع وإطلاعهم على آخر المستجدّات.

في سياق متصل، راحت الجهات المعنية في فرنسا أخيراً، بما في ذلك السلطات المحلية، تصدر نشرات توعية بالحرائق وتحذيرات في هذا الخصوص. وتدعو السلطات السكان، من خلال نشراتها تلك، إلى اتّخاذ الحيطة والحذر، وكذلك إلى التنبّه من كلّ ما يأتون به، حتى لا يُسبِّبوا ولو بغير قصد اندلاع حرائق إضافية، أو يساهموا في تمدّد بؤر سبق أن اشتعلت.

(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

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