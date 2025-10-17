- أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية عن تفشّي مرض التهاب الجلد العقدي في الماشية بجنوب غربي فرنسا، مما يهدد بفرض قيود تجارية وخسائر اقتصادية، رغم عدم خطورته على البشر. - تبذل الحكومة جهوداً لاحتواء المرض الذي ينتشر عبر الحشرات، ويؤثر على إنتاج الحليب، مع تسجيل ارتفاع في الحالات بعد حملة تطعيم سابقة. - زارت وزيرة الزراعة منطقة جورا المتضررة، وأعلنت حظر تصدير الماشية لمدة 15 يوماً، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لحماية القطعان.

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم الجمعة، اكتشاف المزيد من حالات تفشّي مرض التهاب الجلد العقدي شديد العدوى في الماشية في جنوب غربي فرنسا بالقرب من الحدود الإسبانية. وجاء الإعلان قبيل زيارة مقرّرة اليوم لوفد وزاري إلى إحدى المناطق المتضرّرة حديثاً. وتبذل الحكومة الفرنسية جهوداً مضنية من أجل احتواء تفشّي المرض وزيادة حالات الإصابة. وينتشر فيروس التهاب الجلد العقدي عن طريق الحشرات، ويسبّب بثوراً، ويقلّل إنتاج الماشية من الحليب. ولا يشكل المرض الذي يجتاح غرب أوروبا لأول مرة خطراً على البشر، لكنّه غالباً ما يؤدّي إلى فرض قيود تجارية وخسائر اقتصادية فادحة.

وتقترب القرى المتضرّرة في فرنسا من بعضها البعض، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود الإسبانية. ولم تعلن السلطات المحلية هذا الأسبوع سوى حالة واحدة لتفشّي المرض في هذه المنطقة. وسجّلت فرنسا انخفاضاً حادّاً في حالات التفشّي في أواخر أغسطس/ آب الماضي، بعد حملة تطعيم واسعة النطاق، لكنّها عاودت الارتفاع هذا الشهر، وانتشرت في الشرق، والآن في جنوب غربي البلاد.

وزيرة الزراعة، آني جونفار، زارت اليوم الجمعة منطقة جورا، وهي واحدة من أحدث المناطق المتضرّرة في شرق فرنسا. وقالت الوزيرة إنّ تزايد حالات الإصابة دفع فرنسا إلى حظر تصدير الماشية الفرنسية لمدة 15 يوماً. وأضافت: "نمرّ بمرحلة حرجة. من الضروري مواصلة جهودنا لحماية قطعان الماشية الفرنسية". وحتى حلول هذا الصيف، كان‭‭‭ ‬‬‬غرب أوروبا بمنأى عن مرض التهاب الجلد العقدي الذي يظهر عادة في أفريقيا والشرق الأوسط.

(رويترز)