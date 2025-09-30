فرنسا تستمر في استقطاب طلاب جزائريين... أكثر من ثمانية آلاف تأشيرة

- تستمر فرنسا في جذب الطلاب الجزائريين رغم التوترات السياسية، حيث حصل 8351 طالباً على تأشيرات للدراسة في الجامعات الفرنسية للعام الدراسي 2025-2026، بزيادة ألف طالب عن العام الماضي. - تواصل الملحقية الثقافية الفرنسية في الجزائر جهودها لاستقطاب الطلاب، رغم محاولات الجزائر تقليص النفوذ الفرنسي، وامتلاك فرنسا ثلاثة مراكز ثقافية في الجزائر. - أكدت السفارة الفرنسية التزامها بتسهيل منح التأشيرات للطلاب، مع إعطاء الأولوية لهم في ظل نقص الموظفين الدبلوماسيين، رغم التحديات الدبلوماسية بين البلدين.

تستمر فرنسا في استقطاب طلاب جزائريين. وكشفت سفارتها، اليوم الثلاثاء، أن 8351 طالباً جامعياً جزائرياً حصلوا على تأشيرات قبول للتسجيل والدراسة في الجامعات الفرنسية، ما عكس تمسّك باريس باستقطاب النخب الطلابية للدراسة في جامعاتها للإفادة منها بعد تخرجها، وذلك رغم تعقيدات العلاقات الحالية بين فرنسا والجزائر، ومساعي الحكومة الجزائرية لتوجيه نخبة الطلاب بعيداً عن فرنسا، وتصاعد السياسات الفرنسية المعادية للمهاجرين.

وكشفت بيانات نشرتها المصالح الثقافية للسفارة الفرنسية في الجزائر أن 8351 طالباً جزائرياً حصلوا هذا العام على تأشيرات للقدوم الى فرنسا من أجل الدراسة في الموسم الجامعي الجديد 2025 - 2026، وأن هذا الرقم مثل زيادة ألف طالب عن العام الماضي. وأعلنت فتح الباب لتسجيلات جديدة، ودعت الطلاب الراغبين في الدراسة في فرنسا إلى التقدم.

وأوضحت هذه البيانات استمرار الملحقية الثقافية الفرنسية في الجزائر في استقطاب آلاف الطلاب الجزائريين الذين يرغبون في الدراسة في فرنسا، رغم التوتر القائم بين البلدين منذ فترة، وتركيز السلطات الجزائرية في خضم الأزمة على تقليص واستعادة مراكز وعقارات تستخدمها السفارة الفرنسية في الجزائر، إذ تملك فرنسا ثلاثة مراكز ثقافية في كل من العاصمة وعنابة ووهران.

ورأى مراقبون أن كشف المصالح الدبلوماسية الفرنسية هذه البيانات أكّد التزامها بتسهيل منح التأشيرات للطلاب بخلاف باقي المواطنين الجزائريين، في ظل رفض السلطات الجزائرية الموافقة على التحاق عدد من الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين بالمصالح القنصلية في الجزائر. وكانت السفارة الفرنسية في الجزائر أعلنت نهاية أغسطس/ آب الماضي، أن القنصليات الفرنسية في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، ستُعيد بدءاً من الأول من سبتمبر/ أيلول تنظيم عملها لإعطاء الأولوية للطلاب في طلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا بسبب نقص عدد الموظفين.