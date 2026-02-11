فرنسا: تحقيق في تسبب حليب سُحب من الأسواق بوفاة رضيع ثالث

- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن فتح تحقيق في وفاة ثلاثة أطفال تناولوا حليب أطفال سُحب احترازياً من الأسواق، مع عدم إثبات علاقة سببية حتى الآن، وتستمر التحقيقات القضائية. - يُشتبه في وجود صلة بين حالات الوفاة وحليب "كيكوز" لشركة "نستله"، الذي سُحب بسبب احتمال تلوثه بمادة "سيريوليد" السامة، والتي قد تسبب غثيان وقيء. - أبلغت السلطات عن 50 حادثة يشتبه في ارتباطها بالحليب المسحوب، مع تأكيد استهلاك الحليب في ثماني حالات، دون إثبات صلة سببية بمادة "سيريوليد".

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة طفل ثالث تناول حليباً للأطفال سُحب احترازياً من الأسواق، وكتبت على موقعها الإلكتروني: "تبلغت السلطات الصحية الفرنسية بثلاث حالات وفاة لرُضع وردت تقارير عن استهلاكهم حليب أطفال مشمول بإجراءات السحب. وحتى الآن، لم تثبت أي علاقة سببية بطريقة علمية، وتتواصل التحقيقات القضائية".

وذكرت السلطات في فرنسا في وقت سابق أن هناك تحقيقات جارية في حالتي وفاة يحتمل وجود صلة بينهما وبين حليب أطفال "كيكوز" لشركة "نستله" الذي سُحب من الأسواق بسبب احتمال تلوثه بمادة "سيريوليد" السامة التي قد تتسبب في غثيان وقيء. وحذت حذوها شركتا "دانون" و"لاكتاليس"، علماً أن الشركات الثلاث تبيع حليب الأطفال في عشرات البلدان.

وفي تحديث جديد، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنه جرى الإبلاغ عن نحو 50 حادثة يشتبه في ارتباطها بتناول حليب مشمول بإجراءات السحب، من بينها 14 استدعت دخول المستشفى. وذكرت الوزارة أنه تأكد استهلاك حليب مسحوب من الأسواق في ثماني حالات، "لكن لم يُثبت وجود صلة سببية بمادة سيروليد، وجميع الأطفال الذين أدخلوا إلى المستشفى عادوا إلى منازلهم".

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي خفّضت فرنسا الحدّ المسموح به لمادة "سيريوليد" في حليب الرُضع، ثم سحبت كميات منه في الأيام التالية. ويُعد "سيريوليد" سمّاً تنتجه بكتيريا العصوية الشمعية (Bacillus cereus)، وهو مسؤول عن التسمّم الغذائي القيئي الذي يسبب قيئاً حاداً قد يستمر نحو 24 ساعة. ويعمل سيريوليد، وفقاً لموقع ScienceDirect، على تحفيز مستقبلات السيروتونين 5-HT3 وتنشيط العصب المبهم والمراكز الكيميائية في النخاع، ويتميّز بأنه مستقر جداً ولا يتأثر بالحرارة أو الحموضة أو إنزيمات الهضم، ما يجعله خطراً حتى من دون وجود البكتيريا نفسها في الطعام. وبحسب المصدر نفسه، هناك أشكال متعددة من السيريوليد تختلف في شدّة سمّيتها بسبب نشاطها على الغشاء الخلوي الذي يحدد تأثيرها البيولوجي.

(رويترز)