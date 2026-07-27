- شهد إقليم جيروند في فرنسا حريقاً هائلاً أتى على 42 ألف هكتار وأجبر 220 ألف شخص على الإخلاء، مع استمرار جهود الإطفاء لمنع وصوله لمناطق جديدة وسط مخاوف من تجدد نشاطه بسبب الحرارة والرياح. - أكد وزير الداخلية لوران نونيز على أهمية اليقظة، مشيراً إلى أن معظم الحرائق تعود لأسباب بشرية، مع صدور أحكام بحق 9 أشخاص، ودافع عن الجهود المبذولة رغم الانتقادات بشأن نقص طائرات الإطفاء. - تتوقع هيئة الأرصاد موجة حر جديدة قد تزيد من صعوبة الإخماد، مع إخلاء مؤسسات ومنازل وتعطيل حركة القطارات، بينما سمحت السلطات بعودة تدريجية للسكان في بعض المناطق.

سجّل الحريق الضخم المشتعل في إقليم جيروند، جنوب غربي فرنسا، هدوءاً نسبياً خلال ليل الأحد ـ الاثنين، بعدما أتت النيران على نحو 42 ألف هكتار وأجبرت 220 ألف شخص على مغادرة منازلهم وأماكن اصطيافهم في 23 بلدة منذ اندلاعه الأربعاء الماضي. ولا يزال رجال الإطفاء منتشرين على عشرات الجبهات الممتدة على طول خط النار، في محاولة لمنع وصول الحريق إلى مناطق سكنية جديدة، وسط مخاوف من أن تعيد الحرارة الشديدة وتبدل اتجاه الرياح تنشيط البؤر التي تراجع نشاطها مؤقتاً.

وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز، اليوم الاثنين، أن الحريق أصبح "مستقراً"، إثر توقف النيران عن التقدّم إلى أماكن جديدة خلال الليل، لكنه أضاف أنه لم يجر بعد تثبيت النيران أو السيطرة عليها، وأن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على صدها، مشدداً على أن الوضع لا يزال غير مطمئن بما يكفي. وقال نونيز، عقب تشكيل خلية أزمة وزارية ترأسها الرئيس إيمانويل ماكرون، إن السلطات حشدت 2500 رجل إطفاء و18 طائرة ومروحية و1500 عسكري للمشاركة في مواجهة الحرائق. وأضاف أن الموسم الحالي "غير مسبوق واستثنائي"، بعدما سجلت فرنسا منذ بدايته أكثر من 13 ألفاً و500 حالة اندلاع لحرائق أو بؤرة اشتعال، فيما زادت المساحة المحترقة على 116 ألف هكتار، مقارنة بنحو 70 ألف هكتار طوال موسم 2022 الذي كان يُعَدّ استثنائياً.

وحذر الوزير من أن موسم الحرائق لا يزال طويلاً، وأن الأسابيع المقبلة ستكون شديدة الصعوبة، داعياً السكّان إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر. وذكّر بأن 9 من أصل كل 10 حرائق تعود إلى أسباب بشرية، معلناً صدور أحكام بحق 9 أشخاص للاشتباه بإشعالهم حرائق، فيما ينتظر 15 آخرون محاكمتهم في قضايا مماثلة. ودافع نونيز عن الوسائل التي خصصتها الحكومة لمواجهة الحرائق، متوقفاً عند "الزيادة الكبيرة" في الإمكانات البرية والجوية خلال السنوات القليلة الماضية، ومشدداً على أن تنوع الأسطول الجوي الفرنسي يمثل إحدى نقاط قوته. وجاء كلامه رداً على الانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى الحكومة بسبب نقص طائرات الإطفاء وعدم توفر عدد منها بسبب أعطال فيها، فيما تقول المعارضة ونقابات الإطفاء إن الوسائل الجوية المتاحة لإخماد الحرائق ليست كافية لمواكبة اتساع موسم النيران وامتداده إلى مناطق لم تكن معتادة على هذا الحجم من الحرائق.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس"، ماري وارزيكوفسكي، إنه بعد أيام من انخفاض درجات الحرارة، يتجه جنوب غربي فرنسا، مثل بقية أنحاء البلاد، نحو موجة حر جديدة بدءاً من يوم غد الثلاثاء، على أن ترتفع الحرارة اعتباراً من الأربعاء إلى نحو 40 درجة مئوية في مناطق عدة، بسبب وصول تيارات هوائية حارة من إسبانيا وشمال أفريقيا. وأضافت، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها تدريجياً حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن تكرار موجات الحر منذ مايو/ أيار الماضي يعود إلى تعاقب "مرتفعات جوية مضادة للأعاصير" فوق فرنسا وغرب أوروبا عموماً، وأن هذه المرتفعات تميل منذ أسابيع التشكل والبقاء في مكانها فوق التراب الفرنسي، ما يفسر امتداد فترات المناخ المشمس والحار منذ الربيع.

ويخشى مسؤولون محليون في جيروند وكثير من السكان أن تساهم موجة الحر الجديدة في تغذية النيران مجدداً، عبر زيادة جفاف الغطاء النباتي وتهيئة الظروف لعودة البؤر التي هدأت خلال الساعات الماضية. أما فرق الإطفاء، فتتركز مخاوفها على استمرار الحريق مدة أطول، وأن تتسبب الحرارة المرتفعة وجفاف الهواء بجعل عمليات الإخماد أكثر صعوبة مما هي عليه. وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في إقليم جيروند، في رد على أسئلة "العربي الجديد"، إنها تستقبل كل المساعدات الممكنة من الشركات القادرة على توفير جرافات وآليات ثقيلة وخزانات مياه ورافعات وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها في عمليات الإخماد وفتح الممرات والوصول إلى المناطق المتضررة. وأكدت الهيئة مشاركة فرق أوروبية في العمليات، بما في ذلك رجال إطفاء قدموا من رومانيا وسويسرا، إلى جانب التعزيزات الجوية والبرية التي أرسلتها دول أخرى مثل كرواتيا.

وظل عشرات الآلاف من السكان ممنوعين من العودة إلى منازلهم في مناطق واسعة من جيروند، رغم توقف تقدم الحريق خلال الليل، في حين بلغت الحصيلة المؤقتة 240 منزلاً مدمراً و84 مصاباً بين رجال الإطفاء من دون تسجيل وفيات بين المدنيين. كما أُخليت مؤسسات تستقبل مسنين وأشخاصاً ذوي إعاقة، ووزع آلاف ممن غادروا منازلهم على مراكز إيواء وقاعات رياضية وثقافية. وكان تغير اتجاه الرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع قد دفع النيران شرقاً نحو ضواحي بوردو، بعدما تقدمت من بلدة ساوموس باتجاه لو بورج وشبه جزيرة ليج كاب فيريه، قبل أن تتحول مجدداً نحو الجنوب وتقترب من مارشبريم وسيستاس. وأُغلقت أجزاء من الطريق السريع بين بوردو والحدود الإسبانية، وتعطلت حركة القطارات على عدد من الخطوط، بينما دعت السلطات السياح إلى تجنب القدوم إلى المنطقة في الوقت الحالي.

وفي إقليم لاند المجاور، سمحت السلطات بعودة تدريجية لبعض سكان منطقة بيسكاروس الساحلية، الواقعة جنوب خليج أركاشون، إلى الأحياء التي باتت آمنة، مع استمرار إغلاق بعض الطرق وتوقف حركة القطارات على بعض الخطوط. وفي إقليم فار، جنوب شرقي البلاد، بقيت فرق الإطفاء منتشرة بعد حرائق أتت على آلاف الهكتارات وأجبرت مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم.

