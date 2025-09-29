فرنسا: إنقاذ نحو 400 مهاجر كانوا يحاولون خوض بحر المانش

- أنقذت السلطات الفرنسية نحو 400 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية قبالة سواحل فرنسا الشمالية، في إطار جهودها للحد من الهجرة عبر بحر المانش، رغم وفاة امرأتين صوماليتين ومراهق وإصابة آخرين بجروح وانخفاض حرارة الجسم. - ارتفع عدد الوفيات خلال محاولات عبور بحر المانش إلى 27 شخصاً هذا العام، بينما نجح أكثر من 32 ألف شخص في الوصول إلى السواحل البريطانية، رغم التعزيزات الفرنسية المدعومة مالياً من المملكة المتحدة. - اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025، تنص على تبادل المهاجرين بين البلدين، لكنها تواجه انتقادات حادة وطعوناً قضائية.

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ نحو 400 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، من ضمن سلسلة عمليات نُفّذت قبالة سواحل فرنسا الشمالية، فيما كان هؤلاء يحاولون عبور بحر المانش إلى المملكة المتحدة على متن قوارب غير آمنة. يأتي ذلك في إطار تشديد إجراءاتها للحدّ من الهجرة عبر بحر المانش.

وأُنقذ، أوّل من أمس السبت، نحو 220 شخصاً كانوا يخوضون رحلات هجرة غير نظامية، في بولونيي سور مير ودييب وكاليه شمالي فرنسا، فيما قضت امرأتان صوماليتان على الرغم من محاولات بُذلت لإنعاش قلبَيهما. إلى جانب هؤلاء، أُصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح طفيفة، وسُجّلت حالات عدّة من انخفاض حرارة الجسم بين المهاجرين. كذلك انتُشلت، صباح السبت، جثة مهاجر في غرافلين شمالي البلاد، ورجّحت النيابة العامة في دونكيرك أن يكون قد لقي حتفه قبل أيام.

وأمس الأحد، أُنقذ ما لا يقلّ عن 176 مهاجراً، من بينهم عدد كبير من الجرحى الذين أُصيبوا خلال خوضهم الهجرة عبر بحر المانش. كذلك قضى مراهق عُثر عليه فاقداً الوعي عند أحد شواطئ شمالي فرنسا.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات خلال محاولات عبور بحر المانش غير النظامية، من فرنسا إلى المملكة المتحدة، منذ مطلع العام الجاري إلى 27 شخصاً على أقلّ تقدير، بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس مستندةً إلى بيانات رسمية.

وعلى الرغم من التعزيزات المتواصلة التي تقدّمها فرنسا من أجل منع عمليات عبور بحر المانش غير النظامية، بدعم مالي من المملكة المتحدة، لم تتراجع وتيرة هذه العمليات. فمنذ مطلع هذا العام، نجح أكثر من 32 ألف شخص في الوصول إلى السواحل البريطانية على متن قوارب صغيرة، في رقم يُعَدّ قياسياً.

وبحسب السلطات البريطانية، خاض بحر المانش 895 مهاجراً، أوّل من أمس السبت، ووصلوا إلى المملكة المتحدة على متن 12 قارباً صغيراً، مع العلم أنّ ذلك يعني نحو 75 مهاجراً في كلّ قارب، وهو رقم كبير.

وتنصّ اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس، دخلت حيّز التنفيذ في أغسطس/ آب 2025، على تبادل المهاجرين بين البلدَين على أساس مبدأ "واحد في مقابل واحد". وهكذا، في مقابل كلّ شخص يُعاد من المملكة المتحدة، توافق لندن على دخول مهاجر آخر من فرنسا بطريقة قانونية. لكنّ هذا الإجراء، الذي تعرّض لانتقادات حادة من منظمات غير حكومية والذي يواجه طعوناً قضائية، لا يحمل حتى اليوم سوى تأثير رمزي، ولا يردع الغالبية العظمى من الراغبين في الهجرة من محاولة عبور بحر المانش بطريقة غير نظامية.

(فرانس برس، العربي الجديد)