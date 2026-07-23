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فرنسا: إجلاء أكثر من 20 ألف شخص وسط الحرائق وارتفاع وفيات الحرّ لنحو 6 آلاف

بيئة
باريس

محمود الحاج

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محمود الحاج
صحافي سوري. محرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
مباشر
23 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
حريق بالقرب من ليج-كاب-فيرّيه جنوب غربي فرنسا - 23 يوليو 2026 (جوليان دو روزا/ فرانس برس)
لقطة لدخان حريق متمدّد جنوب غربي فرنسا، 23 يوليو 2026 (جوليان دو روزا/ فرانس برس)
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- تشهد فرنسا حرائق واسعة في إقليم جيروند، مما أدى إلى إجلاء 20 ألف شخص وامتداد النيران على 3,400 هكتار. تم نشر 700 عنصر إطفاء وخمس طائرات، مع دعم من الاتحاد الأوروبي بثلاث طائرات إضافية.

- تواجه فرق الإطفاء تحديات بسبب الظروف الجوية غير المواتية مثل الحرارة والرياح. منعت السلطات الأعمال المتعلقة بالأحراج لتجنب حرائق جديدة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب المحتملة.

- تزامنت الحرائق مع موجات حر شديدة، مما أدى إلى وفاة 6,000 شخص وارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، مما زاد من خطر الاشتعال السريع وتأثيره على الصحة العامة.

ما زالت الحرائق تؤرّق فرنسا كما بلدان أخرى في أوروبا في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع موجات حرّ متتالية منذ نحو شهرَين تخلّف خسائر في الأرواح، وقد قدّرت سلطات الصحة الفرنسية آخر حصيلة لوفيات الحرّ بنحو ستّة آلاف. وتفيد آخر البيانات المتعلقة بالحرائق المشتعلة في البلاد بأنّ السلطات المعنية أجلت أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم ومخيماتهم السياحية في جنوب غربي البلاد، منذ مساء أمس الأربعاء، بعدما امتدّت النيران على مساحة 3.400 هكتار حتى عصر اليوم الخميس واقتربت من مناطق سكنية شمالي خليج أركاشون بالقرب من مدينة بوردو.

وفي حين لم تُسجَّل في حرائق فرنسا الأخيرة أيّ إصابات بشرية بين السكان والمصطافين، وصلت النيران ظهر اليوم إلى مسافة 300 متر من أوّل منازل ليج-كاب-فيرّيه، حيث يركّز عناصر الإطفاء جهودهم لحماية التجمّعات السكنية. وأعلنت محافظة إقليم جيروند، في تحديث نشرته عصر اليوم على موقع إكس، أنّ الحريق لم يُثبَّت بعد، لكنّه حُصر شمالي ليج-كاب-فيرّيه، مع استمرار تجدّد النيران في مواقع متفرّقة.

وكان الحريق قد اندلع ظهر أمس الأربعاء في بلدة سوموس، قبل أن ينتقل سريعاً عبر غابة كثيفة من أشجار الصنوبر إلى لو بورج، ومن بعدها نحو منطقة ليج-كاب-فيرّيه السياحية. وأجلت السلطات نحو 12 ألف شخص في خلال المساء والليل، ثمّ وسعت العملية اليوم لتشمل 8.800 آخرين في مخيمات سياحية قريبة. وفي مواجهة الحريق، نشرت السلطات نحو 700 عنصر إطفاء، تدعمهم خمس طائرات مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى أكثر من 300 عنصر من الدرك.

في هذا الإطار، أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حجة لحبيب، عصر اليوم، أنّ الاتحاد الأوروبي سوف يرسل ثلاث طائرات إضافية لإخماد الحرائق في هذه المنطقة، بعد تفعيل فرنسا آلية الحماية المدنية الأوروبية.

ووسط تأهّب واسع في إقليم جيروند، أفادت محافِظة الإقليم صوفي بروكا بأنّ الظروف الجوية ما زالت "غير مؤاتية" لإخماد الحريق، فيما حذّر مدير جهاز الإطفاء في الإقليم مارك فيرمولن من أنّ ارتفاع الحرارة واشتداد الرياح وتغيّر اتجاهها قد تساهم في تمدّد النيران، وذكر أنّ فرق الإطفاء تستعدّ لمواصلة العمل على مدى أيام عدّة، بعدما أتت النيران على عشرات الأمتار في عدد من المواقع وأدّى الحريق إلى إغلاق عدد من الطرقات.

وفيما لم تعلن السلطات في فرنسا سبباً رسمياً للحريق الأخير، أشار رئيس بلدية لو بورج مارسيال زانينيتي إلى أنّ آلة كانت تُستخدم في تنظيف أحد دروب الغابة تسبّبت ربّما بشرارة الحريق الأولى. مصدر في الإقليم لم يؤكد هذه المعلومة لـ"العربي الجديد"، وقال إنّ التحقيقات في سبب الحريق ما زالت مستمرّة، مع ترجيح أن يكون سببه "عرضياً". وعلى الرغم من ذلك، اختارت المحافِظة منع كلّ الأشغال المتعلقة بالأحراج، التي تُستخدَم فيها محركات حرارية في إقليم جيروند حتى إشعار آخر، تجنّباً لاندلاع بؤر حرائق جديدة.

ويأتي حريق جيروند بالتوازي مع أكثر من 30 حريقاً في فرنسا أخيراً، لعلّ أبرزها حريق إقليم فار، جنوب شرقي البلاد، الذي أتى على نحو 2.500 هكتار، وأجبر نحو 400 شخص على مغادرة منازلهم، وألحق أضراراً جزئية أو كليّة بنحو 70 منزلاً. وبعدما سمحت السلطات، صباح اليوم، للسكان الذين جرى إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم لتفقّد الأضرار، تجدّدت النيران بصورة كبيرة بعد الظهر، الأمر الذي دفع إلى تنفيذ عمليات إجلاء جديدة في ثلاث بلدات، فيما لم يُثبّت الحريق حتى كتابة هذا التقرير.

من جهته، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، مساء أمس الأربعاء، أنّ النيران أتت على 44 ألف هكتار في فرنسا منذ بداية هذا العام، مع تسجيل نحو 12 ألفاً و500 حالة اشتعال نيران، مع العلم أنّها لم تتحوّل كلّها إلى حرائق كبرى. كذلك توفي عنصرا إطفاء، أوّل من أمس الثلاثاء، في خلال عملية إخماد للنيران بالقرب من مطار بوردو، بعدما حاصرت النيران مركبتهما، فيما توفي عنصر إطفاء متطوّع ثالث في خلال مكافحة حريق في إقليم سافوا في وقت سابق من هذا الشهر، الأمر الذي يرفع عدد عناصر الإطفاء الذين لقوا حتفهم في أثناء عمليات تدخّل مختلفة منذ بداية 2026 إلى سبعة.

خلال عمليات إطفاء حرائق غابة فونتينبلو جنوبي باريس، 14 يوليو 2026 (ديميتار ديلكوف/ فرانس برس)
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ودفع اتّساع رقعة الحرائق إلى زيادة استعانة الحكومة بالجيش، فشاركت القوات الفرنسية المسلحة في 40 عملية مرتبطة بالحرائق منذ مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري. وأعلنت المتحدّثة باسم الحكومة مود بروجون تحريك السلطات طائرة نقل عسكرية قبل نهاية الشهر، بعد تزويدها بنظام يتيح إلقاء 20 طناً من المواد التي بمقدورها إبطاء انتشار النيران. ويأتي ذلك إلى جانب مشاركة وحدات هندسية ومروحيات وعناصر من فرق الإنقاذ العسكرية في عمليات مكافحة الحرائق ومراقبتها في جنوب البلاد وجزيرة كورسيكا.

في سياق متصل، بيّنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" أنّ الظروف الجوية ما زالت مؤاتية لاندلاع حرائق جديدة، وقد وضعت إقليم أوت غارون في مستوى خطر "شديد الارتفاع" غداً الجمعة، في حين وضعت 27 إقليماً آخر، معظمها في غرب البلاد وجنوبها، في مستوى خطر "مرتفع". وتأتي هذه الحرائق بعد ثلاث موجات حرّ متلاحقة هذا العام وجفاف شديد، الأمر الذي جعل الغطاء النباتي والغابات عرضة للاشتعال السريع، في وقت تجاوزت فيه الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق فرنسية عدّة في الأسابيع الماضية.

من جهة أخرى، كشفت هيئة الصحة العامة الفرنسية "سانتيه بوبليك فرانس"، أمس الأربعاء، أنّ موجة الحرّ التي امتدّت من 17 يونيو/ حزيران الماضي إلى الثاني من يوليو/ تموز الجاري تزامنت مع 5.764 وفاة إضافية مقارنة بالعدد المتوقّع، وذلك بزيادة تجاوزت 36%. وسجّلت هيئة الصحة العامة أكثر من 21 ألف وفاة من مختلف الأسباب، في أيام موجة الحرّ وكذلك في الأقاليم المعنيّة بتلك الموجة، في مقابل نحو 16 ألف وفاة متوقّعة، وفقاً لنموذج إحصائي يقارن العدد المسجّل في هذه المدّة بما كان متوقّعاً، بالاستناد إلى بيانات الأعوام السابقة. ولا يعني ذلك أنّ الحرّ هو السبب الرسمي المباشر لكلّ هذه الوفيات، غير أنّ الهيئة أفادت بأنّ الحصيلة تُظهر أثر حدّة موجة الحرّ وطولها، علماً أنّها الأعلى منذ عام 2003.

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