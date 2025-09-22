فرق الإطفاء السورية تكافح لإخماد حرائق في غابات ريف اللاذقية

- تكافح فرق الإطفاء السورية لإخماد حرائق غابات ريف اللاذقية، متأثرة بوعورة التضاريس والألغام والظروف المناخية، مع احتمالية وجود عوامل بشرية وراء بعض الحرائق. - يطالب السكان بفتح طرق خطوط النار لتطويق الحرائق ومنع تمددها، مع دعوات للحكومة للتدخل وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. - شقت فرق الدفاع المدني 200 كيلومتر من خطوط النار كإجراء وقائي، حيث بلغت الأضرار 27 ألف هكتار، مع استمرار مراقبة المناطق المتضررة للحد من تكرار الحرائق.

تكافح فرق الإطفاء السورية، اليوم الاثنين، لإخماد حرائق كبيرة اندلعت في غابات ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وقال الدفاع المدني السوري في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم: "تكافح فرق الإطفاء الحريقين الحرجيين الكبيرين المندلعين في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة، وترتياح بالقرب من بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي". وأضاف أن ذلك يأتي وسط ظروف صعبة بسبب عدم وجود طرقات تؤدي إلى مناطق انتشار النيران، وتضاريس وعرة وظروف مناخية غير مستقرة، وانفجارات لمخلفات الحرب في المكان.

وقال أحمد درويشو المتطوع في الدفاع المدني لـ"العربي الجديد" إن وعورة المناطق التي اندلعت فيها الحرائق ووجود الألغام ومخلفات الحرب التي خلفها النظام السابق تعيق عمليات التدخل المباشر، والسيطرة على هذه الحرائق. وحول أسباب تجدد الحرائق بشكل متزامن في عدة مناطق، أشار درويشو إلى تأثيرات الجفاف والحرارة المرتفعة وتأخر المطر، وهذا ما يساهم في يباس الأشجار وقابليتها للاشتعال بسرعة، فيما لم يستبعد أن يكون بعضها ناتج عن عوامل بشرية، وشدد في حديثه على ضرورة الامتناع بشكل كامل عن إشعال النيران داخل المناطق الحراجية أو بالقرب منها لأي سبب كان، كما دعا إلى تجنّب حرق الأعشاب اليابسة أو مخلفات الأشجار والنفايات الزراعية، والاكتفاء بجمعها ونقلها إلى الأماكن المخصّصة للتخلص منها بشكل آمن.

من جانبه، قال ياسر حمادة، من سكان جبل الأكراد بريف اللاذقية، الذي يشهد منذ بداية الصيف تكراراً لاندلاع الحرائق، إنه لا بد من وقف الخسائر والعمل بشكل مباشر على فتح طرق خطوط النار داخل الغابات والأحراش في اللاذقية، بهدف تطويق بؤر الاشتعال المحتملة ومنع تمدد الحرائق إلى التجمعات السكانية والممتلكات، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن غابات اللاذقية خسرت هذا العام كثيراً من مساحاتها وتحولت إلى رماد كما تضرر مئات المزارعين وخسروا أشجارهم ومحاصيلهم. كما ناشد الحكومة السورية التدخل لمساعدة المتضررين وتعويضهم ومساعدتهم في إعادة تأهيل مساكنهم وأراضيهم.

بدورها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال أن "فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية أخمدت حريقاً اندلع في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتعمل على إخماد حريقين اندلعا بريف المحافظة". لافتة إلى أن "وعورة المنطقة ووجود الألغام التي خلفها النظام البائد يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران" ، مؤكداً أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.

وشق الدفاع المدني السوري في وقت سابق، ما يقارب 200 كيلومتر من خطوط النار داخل الغابات والأحراج في اللاذقية، بهدف تطويق بؤر الاشتعال المحتملة ومنع تمدد الحرائق إلى التجمعات السكانية والممتلكات. وجاء ذلك ضمن خطة وقائية تتضمن فصل المساحات الحراجية عن بعضها، وتأمين وصول فرق الإطفاء إلى المواقع الوعرة بسرعة، ما يحد من الخسائر البيئية والاقتصادية ويحمي الغابات ذات القيمة الطبيعية العالية. وكان وزير الطوارئ رائد الصالح أفاد بأنّ حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق هذا العام في سورية بلغ نحو 27 ألف هكتار، مؤكداً أن فرق الطوارئ تواصل مراقبة جميع المناطق خاصة مع تكرار هذه الظاهرة سنوياً.