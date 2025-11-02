- أصدر محافظ السويداء تعميماً بفتح المدارس والالتزام بساعات الدوام، مع التأكيد على المساءلة القانونية في حال التأخير، بينما حددت مديرية التربية 4 نوفمبر 2025 لاستئناف الدوام. - تم الإعلان عن صرف رواتب شهر واحد للعاملين في 29 مديرية، مع متابعة صرف الرواتب المتبقية، ودعوة للتنسيق مع مديرية المالية لضمان تسلّم المخصصات. - أشار أحد المدرّسين إلى أن الوضع الأمني والاجتماعي قد يعيق تنفيذ التعليمات، مؤكداً أن صرف الرواتب خطوة إيجابية لكنها غير كافية لضمان عودة التدريس دون معالجة المشكلات الإدارية والأمنية.

أصدر محافظ السويداء، جنوب سورية، مصطفى البكور تعميماً رسمياً، اليوم الأحد، يقضي بفتح جميع المدارس في المحافظة من دون استثناء، والتقيد الكامل بساعات الدوام الرسمي، وذلك استناداً إلى التعليمات الوزارية النافذة، وبهدف ضمان انتظام العملية التربوية. وجاء في التعميم الذي حمل الرقم (58/خ/10/1) والموجه إلى مديرة التربية في المحافظة، أن على إدارات المدارس كافة، ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لمديرية التربية، الالتزام بفتح المدارس والدوام الرسمي المحدد من دون أي تأخير.

وأكد المحافظ أن "أي تأخير أو امتناع عن فتح المدارس أو الالتزام بالدوام الرسمي سيعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية والإدارية، وفقًا للضوابط والتعليمات المعمول بها". وختم التعميم بطلب من مديرية التربية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، بتاريخ اليوم الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وفي السياق نفسه، أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء، تعميماً ثانياً يقضي باستئناف الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة والمعاهد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وذلك بناءً على توجيهات ما أسمته "قيادة الحرس الوطني في السويداء".

وجاء في التعميم الذي حمل الرقم (1006 ر ص 4) والصادر اليوم الأحد بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن القرار يأتي "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العملية التربوية"، مع تأكيد ضرورة التزام جميع المؤسسات التعليمية بمضمونه. ووقعت على التعميم مديرة التربية والتعليم في السويداء، ليلى فضل الله جهجاه.

وفي تصريح نُشر على معرفات محافظة السويداء الرسمية، أعلن المحافظ مصطفى البكور، اليوم الأحد، أنه تم التوقيع على صرف رواتب شهر واحد مستحق للعاملين في 29 مديرية ضمن المحافظة، وذلك اعتباراً من اليوم، بعد استكمال رفع الجداول أصولاً من قبل المديريات المعنية. موضحاً أن الرواتب المتبقية ستُصرف تباعاً بعد التأكد من متابعة العمل المؤسساتي وفق الأصول المعتمدة، داعياً جميع الجهات المعنية إلى مراجعة مديرية المالية بحسب الجدول الزمني المحدد لكل مديرية لضمان تسلّم المخصصات من دون تأخير. كما حثّ المحاسبين الماليين على التنسيق المباشر مع مديرية المالية لتسهيل عملية الصرف وضمان الانسيابية، موجّهاً الشكر والتقدير إلى الكوادر التي أنجزت الجداول في الوقت المطلوب، وإلى جهود الجميع في تسهيل الإجراءات.

وقال أحد مدرّسي محافظة السويداء، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن المحافظة ومديرية التربية "تعكس رغبة واضحة في إعادة ضبط العملية التعليمية بعد أسابيع من التعطّل والارتباك"، لكنه أشار إلى أن "الواقع الأمني والاجتماعي ما زال هشّاً في عدد من مناطق الريف، ما يجعل تنفيذ التعليمات أمراً صعباً في بعض المدارس". وأضاف المدرّس، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن "إلزام الإدارات بفتح المدارس من دون معالجة الظروف التي دفعت إلى الإغلاق، مثل غياب وسائل النقل وانقطاع الرواتب وتأخر الدعم اللوجستي، قد يضع الكوادر التعليمية في مواجهة مباشرة مع الأهالي". مشيراً إلى أن "صرف جزء من الرواتب خطوة إيجابية من حيث التوقيت، لكنها لا تكفي لضمان عودة منتظمة للتدريس ما لم تُعالج المشكلات الإدارية والأمنية بشكل متوازٍ".

ويأتي صدور التعميمات الأخيرة في السويداء بعد نحو عشرة أيام من إعلان "الحرس الوطني" في المحافظة، وهو التشكيل العسكري الذي أسّسه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، تعليق الدوام المدرسي في جميع مدارس المحافظة، مبرراً القرار بـ"الحرص على أمن الطلاب وسلامة الكوادر التعليمية".