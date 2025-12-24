فايزر تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم

- أعلنت شركة "فايزر" عن وفاة مريض كان يتلقى علاج "هيمبافزي" لسيولة الدم بعد تعرضه لسكتة دماغية ونزيف في المخ، وذلك ضمن دراسة طويلة الأمد. - يعمل فريق "فايزر" مع الجهات المعنية للتحقيق في الحادث وجمع المعلومات لفهم الظروف المحيطة به بشكل أفضل، مع التأكيد على عدم توقع تأثير سلبي على سلامة المرضى الآخرين. - حصل "هيمبافزي" على موافقة الولايات المتحدة العام الماضي للوقاية من نوبات النزيف لدى مرضى سيولة الدم من الفئتين "أ" و"ب" الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.

أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الأربعاء، وفاة مريض كان يتلقى العلاج بعقار "هيمبافزي" لعلاج سيولة الدم في إطار دراسة طويلة الأمد بعد تعرضه لآثار جانبية خطرة. وذكرت مجموعة "يوروبيان هيموفيليا كونسورتيوم" لدعم المرضى أن المريض توفي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد إصابته بسكتة دماغية أعقبها نزيف في المخ.

وكان المريض مسجلا في دراسة كانت تختبر دواء "هيمبافزي" على المرضى المصابين بسيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب" مع مثبطات أو دونها. وقالت الشركة في بيان: "تعمل فايزر مع الجهة المسؤولة عن التحقيق في التجربة واللجنة الخارجية المستقلة لمراقبة البيانات على جمع المعلومات بشكل نشط لفهم الظروف المعقدة والمتعددة العوامل التي تحيط بهذا الحادث بصورة أفضل".

وحصل العلاج، الذي يؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة أسبوعياً، على موافقة الولايات المتحدة العام الماضي لمنع نوبات النزيف أو تقليلها لدى مرضى سيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب" الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق من خلال استهداف بروتينات تخثر الدم. وقالت الشركة إنها لا تتوقع أي تأثير على سلامة المرضى الذين عولجوا بالدواء بناء على معرفتها الحالية والبيانات السريرية الإجمالية التي جمعتها حتى الآن.

(رويترز)