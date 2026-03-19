فاجعة الخليل | عائلة المسالمة تودّع 4 نساء بانفجار صاروخ قرب صالون

- في بلدة بيت عوا، انفجر صاروخ في صالون تزيين للنساء خلال عيد الفطر، مما أدى إلى وفاة أربع نساء من عائلة المسالمة وإصابة ست أخريات، مما أثار صدمة كبيرة بين الأهالي. - هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابات، وتوافد الأهالي للتبرع بالدم، بينما فرضت السلطات طوقاً أمنياً وبدأت التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادثة. - أقيمت جنازة عسكرية للضحايا، بينهم أسيل المسالمة الحامل، وسط توترات أمنية وإطلاق صواريخ بين إيران وإسرائيل.

في حين كانت بلدة بيت عوا، الواقعة في جنوب غرب محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تتهيأ لاستقبال تكبيرات عيد الفطر وتنشغل عائلاتها بوضع آخر لمساتها للاحتفال به، انقلبت لحظات السكينة إلى فاجعة؛ فقد تناثرت شظايا صاروخ داخل كرفان صغير يُستخدَم صالون تزيين للنساء، يقع على تلّة عند أطراف البلدة، ما أدّى إلى مصرع أربع نساء وإصابة ستّ أخريات بجروح تراوحت ما بين خطرة ومتوسطة.

يخبر محمد المسالمة "العربي الجديد" بأنّ النساء اللواتي كنّ في موقع انفجار الصاروخ جميعهنّ من عائلته، وأنّ الشظايا التي تناثرت كانت كفيلة بأن تقتل ثلاثاً منهنّ على الفور، ليُصار إلى الإعلان عن وفاة الرابعة اليوم الخميس. ويؤكد أنّ "الصدمة أتت أكبر من أن توصف، حين اختفت الأصوات في المكان بعدما سمع الجميع دوي انفجار مهول".

ويضيف محمد: "هرعنا إلى الموقع، وصُدمنا بما رأيناه. كانت النساء ملقيات على الأرض بلا حراك، وشظايا الصاروخ القاتلة توزّعت بوضوح مؤلم في أجسادهنّ؛ في الرأس والأطراف والبطن. لم تترك الشظايا مكاناً في أجسادهنّ إلا واخترقته. وكان أكثر المشاهد ألماً تناثر بقايا من دماغ إحدى المصابات على الأرض". ويتابع بغصّة أنّ "مشهد تحضيرات العيد تحوّل إلى ساحة دم، وتحوّلت ليلة الفرح إلى مأتم".

وفور وقوع الانفجار، توجّهت مركبات الإسعاف إلى المكان. وقد بدا واضحاً منذ البداية أنّ بعض النساء الموجودات في المكان فارقنَ الحياة، وقد أُعلن عن ارتقاء ثلاث منهنّ بداية؛ أمل المسالمة (36 عاماً) وميس المسالمة (15 عاماً) وساهرة المسالمة (50 عاماً)، صاحبة الصالون.

ومع توالي صرخات الاستغاثة، راحت تتوجّه عائلات الضحايا إلى الموقع، وسط أجواء من الإرباك والبحث عن اللواتي نجونَ من الموت. وانطلقت مركبات الإسعاف وسيارات المواطنين الخاصة نحو مركز البلدة الطبي، ثمّ إلى مستشفيات مدينتَي الخليل ودورا الحكومية. ويشير محمد المسالمة إلى أنّ من بين المصابات طفلة في الثالثة من عمرها، وُصفت حالتها بـ"الحرجة"، إذ اخترقت شظايا أطرافها وبطنها، بالتالي ثمّة خوف على حياتها.

ووسط الفاجعة، لم ينتظر أهالي البلدة إطلاق نداءات رسمية للتبرّع بالدم، واستقبلت المراكز الطبية والعيادات الصحية في البلدة ومحيطها عشرات الشبّان المتبرّعين، من أجل تأمين وحدات عاجلة قد تنقذ حياة مصابات. يُذكر أنّ طوقاً أمنياً فُرض حول موقع الانفجار، مع وصول فرق الشرطة والدفاع المدني، وراحت تعاين مسرح الحادثة المأساوية.

وصباح اليوم، انطلقت من أمام مستشفى دورا الحكومي مراسم تشييع رسمية وشعبية وسط حزن عميق، ولُفّت جثامين هؤلاء النساء بالعلم الفلسطيني وأُقيمت لهنّ جنازة عسكرية. وأصدرت عائلة المسالمة بياناً نعت فيه الضحايا، بوصفهنّ "شهيدات"، وقد وُورينَ الثرى في مقبرة البلدة بعدما ودّعت كلّ عائلة "شهيدتها" في منزلها.

لكنّ فصول الفاجعة لم تنتهِ عند هذا الحد، بحسب ما يقوله محمد المسالمة، إذ ورد نبأ صاعق خلال قراءة الفاتحة عند قبور الضحايا. فقد أُعلن عن ارتقاء الضحية الرابعة، أسيل المسالمة التي كانت تصارع الموت، مع العلم أنّها كانت حاملاً في شهرها السادس. وهكذا، اتّسع جرح العائلة أكثر، وشُيّع جثمان الأخيرة بعد صلاة العصر.

حتى الساعة، لم تتّضح تفاصيل الحادثة وكيفية وقوعها، غير أنّ مصدراً في جهاز الدفاع المدني أفاد "العربي الجديد" بأنّ "جسماً صاروخياً متفجراً سقط على صخرة بمحاذاة الصالون، وانفجر لحظة ارتطامه بها، ما أدّى إلى تناثر شظاياه وإيقاع الإصابات والوفيات في المكان". وأضاف المصدر نفسه أنّ "وجهة الصاروخ ومصدر إطلاقه لم يُعرفا بعد، إلا أنّ المؤكد أنّه لم ينفجر في الجوّ، بل سقط أرضاً وانفجر عند الارتطام بها".

تجدر الإشارة إلى أنّ ذلك أتى بعد إطلاق رشقات صاروخية من إيران نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في حين كانت قوّات الاحتلال الإسرائيلي تطلق في المقابل صواريخ اعتراضية. وكانت هذه القوات قد نصبت، منذ مطلع شهر مارس/ آذار الجاري، أكثر من قبة حديدية في المناطق الجنوبية والغربية من الخليل، أي عند حدود بلدة بيت عوا، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية "العربي الجديد".