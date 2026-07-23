"غيث".. رهان أردني على البنية التحتية الخضراء لمواجهة الفيضانات

تحوّلت الأمطار الغزيرة التي تهطل خلال فترات زمنية قصيرة على مدن الأردن من مجرد ظاهرة موسمية عابرة إلى سيول مفاجئة تضغط على شبكات تصريف مياه الأمطار والبنية التحتية، وتكشف حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على المدن، في بلد يواجه أصلا شحا في الموارد المائية وتوسعا عمرانيا متسارعا.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الوقاية من الكوارث بدل الاكتفاء بالاستجابة لتداعياتها، أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، اليوم الخميس، مشروع "غيث: حلول مائية وبنية تحتية خضراء مرنة لمدن أكثر ازدهارا في شمال الأردن"، بتمويل من سفارة مملكة هولندا بقيمة 10 ملايين يورو.

ويمتد المشروع لأربع سنوات، ويستهدف مدينتي إربد والمفرق، شمالي الأردن، عبر تنفيذ حلول مرتبطة بإدارة مياه الأمطار، وتطوير البنية التحتية الخضراء، والحد من مخاطر الفيضانات، بما يساعد المدن على التعامل مع آثار التغير المناخي المتزايدة.

وبحسب مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب، فإن المشروع لا يتعلق فقط بتنفيذ أعمال إنشائية، بل يمثل تغييرا في طريقة التفكير بإدارة المدن والتخطيط لمستقبلها. وتقول أبو ذياب لـ"العربي الجديد"، إن الأردن من الدول المتأثرة بالتغير المناخي، رغم أنه ليس من الدول المؤثرة فيه، مشيرة إلى أن المملكة تواجه تداعيات متزايدة تشمل الفيضانات المفاجئة، والجفاف خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة داخل المدن بسبب ظاهرة الجزر الحرارية، إضافة إلى العواصف الرملية القادمة من دول مجاورة.

وترى أن مواجهة هذه التحديات تبدأ من المستوى المحلي، إذ تتحمل البلديات والإدارات المحلية دورا أساسيا في تنفيذ مشاريع التكيف، باعتبارها الأقرب إلى احتياجات المجتمعات والأكثر احتكاكا بالمشكلات اليومية التي تفرضها الظواهر المناخية.

وتشير أبو ذياب إلى أن أحد أبرز التحديات في الأردن يتمثل في ضعف دمج العمل المناخي ضمن الخطط البلدية المحلية، رغم وجود سياسات وطنية متقدمة في هذا المجال، مشيرة إلى أن البلديات تقف في الخط الأول لمواجهة آثار التغير المناخي، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المشاريع الخضراء التي تساعدها على التعامل مع هذه التحديات.

وترى أن مشروع "غيث" يمكن أن يشكل نموذجا عمليا لتقليص هذه الفجوة، من خلال تنفيذ مشاريع للبنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة، بما يسمح بتوسيع التجربة مستقبلًا إلى مدن وبلديات أخرى.

وتوضح أن جزءا كبيرا من البنية التحتية في الأردن ما زال يعتمد على ما يعرف بـ"البنية الرمادية"، مثل شبكات التصريف والمنشآت التقليدية، في حين تحتاج المدن إلى زيادة الاعتماد على الحلول الخضراء التي تساعد في امتصاص مياه الأمطار، وخفض درجات الحرارة، وتحسين البيئة الحضرية.

وتلفت إلى أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مدينتي إربد والمفرق لا يتجاوز مترين مربعين، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى نحو تسعة أمتار مربعة للفرد، معتبرة أن هذا الفارق يعكس الحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تخطيط المدن وتوزيع المساحات الخضراء فيها.

وفي ما يتعلق بالمياه، تشير أبو ذياب إلى أن كميات كبيرة من مياه الأمطار تضيع سنويا قبل وصولها إلى السدود، بسبب ارتفاع معدلات الفاقد، مؤكدة أن التوسع في حصاد مياه الأمطار يمكن أن يوفر مصدرا إضافيًا للاستفادة منها، سواء في ري المساحات الخضراء أو بعض الاستخدامات المنزلية المناسبة.

وتوضح أن مشروع "غيث" يأتي امتدادا لجهود بدأت عام 2020 بدعم من الحكومة اليابانية، عقب الفيضانات التي شهدها الأردن عام 2018، وفي مقدمتها حادثة البحر الميت التي شكلت نقطة تحول في التعامل مع مخاطر السيول وضرورة تطوير أساليب التخطيط الحضري.

وبحسب أبو ذياب، فإن المشروع يمثل انتقالا من مرحلة الدراسات وإنتاج المعرفة إلى مرحلة التطبيق العملي والتوسع في مشاريع البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة، ضمن رؤية تمتد حتى عام 2030، وبعد تجارب نفذت سابقا في العاصمة عمّان.

من جهته، أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن مشروع "غيث" ينسجم مع توجه الأردن نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا في كلمته إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية، وتوسيع دور البلديات في تنفيذ مشاريع التكيف، والاستفادة من فرص التمويل الدولية.

بيئة مصرع العشرات في فيضانات تضرب أفغانستان

بدوره، قال أمين عام وزارة البيئة عمر عربيات إن المشروع يمثل انتقالا من مرحلة التخطيط وإعداد الدراسات إلى مرحلة تنفيذ الحلول المناخية على الأرض، بما ينسجم مع أولويات الأردن في إدارة المياه وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المستقبلية.

كما أكدت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن ستيلا كلوث أن دعم المشروع يأتي ضمن التعاون بين البلدين في مجالي المياه والتكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى أن الاستثمار في الحد من مخاطر الفيضانات والإدارة المستدامة للمياه يسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المقبلة.