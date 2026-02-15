غوتيريس يدعو لاستلهام رسالة شهر رمضان بالعمل لبناء عالم أكثر سلاماً

- وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تهنئة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان، داعياً إلى رأب الصدوع ومد يد العون للمحتاجين، وحماية حقوق الإنسان وكرامته. - أكد غوتيريس على أهمية رمضان كزمن للتأمل والصلاة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات مثل الصراع والجوع والنزوح، داعياً إلى التضامن والعمل من أجل السلام. - شارك غوتيريس في إفطار تضامني مع لاجئي الروهينغيا في بنغلادش، مسلطاً الضوء على محنتهم واحتياجاتهم للدعم العالمي.

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تهنئة للمسلمين حول العالم، ودعا إلى تلبية الرسالة التي يحملها هذا الشهر من خلال رأب الصدوع، و"مدّ يد العون وإعطاء الأمل للذين يكابدون الويلات" بالإضافة إلى "حماية حقوق الإنسان وصون كرامته"، قبل أن يختم بـ"رمضان كريم".

وفي رسالته السنوية بهذه المناسبة، كتب غوتيريس إنّ "شهر رمضان المبارك يمثّل زمناً مقدّساً للتأمّل والصلاة، بالنسبة إلى المسلمين حول العالم"، وكذلك "يمثّل رؤية سامية للأمل والسلام". لكنّه لفت إلى أنّ "هذه الرؤية ما زالت بعيدة المنال، بالنسبة إلى كثيرين من أفراد الأسرة البشرية"، مبيّناً أنّه "من أفغانستان إلى اليمن ومن قطاع غزة إلى السودان وغير ذلك، يعاني الناس من ويلات الصراع والجوع والنزوح والتمييز وغيرها الكثير".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة رمضان، أنّه "في هذه الأوقات العصيبة التي تشهد انقسامات، دعونا نتنبّه إلى رسالة رمضان الخالدة: رأب الصدوع، وتقديم العون والأمل للذين يعانون، وحماية حقوق كلّ إنسان وكرامته".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّه "في كلّ عام، أقوم بزيارة تضامنية لأحد المجتمعات المسلمة، وأشارك في صيامها"، مشدّداً على أنّه "في كلّ عام، أعود من هناك وقد غمرتني روح رمضان المفعمة بالسلام والرحمة".

يُذكر أنّ غوتيريس كان قد شارك في شهر رمضان الماضي، في "إفطار تضامني" بتاريخ 14 مارس/ آذار 2025، بمخيّم كوكس بازار للاجئين الروهينغا في بنغلادش، وقال في كلمة: "لقد جئت إلى كوكس بازار في هذا الشهر الفضيل في مهمّة تضامن؛ تضامن مع لاجئي الروهينغيا وتضامن مع مجتمعات بنغلادش التي تستضيفهم بسخاء"، وتابع غوتيريس "أنا هنا لأسلّط الضوء على محنتهم" و"كذلك على إمكانياتهم"، لافتاً إلى أنّ "ثمّة أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا هنا، وهم فخورون وصامدون ويحتاجون إلى دعم عالمي".

وفي ختام رسالته الخاصة بشهر رمضان لهذا العام، التي نشرتها الأمم المتحدة في سياق تغطية اجتماعاتها والبيانات الصحافية الصادرة عنها، والمتوقع بثّها في 17 فبراير/ شباط الجاري، قال غوتيريس "نسأل الله أن يلهمنا هذا الشهر الفضيل للعمل معاً من أجل بناء عالم أكثر سلاماً وعطاءً وعدلاً للجميع".

(قنا، العربي الجديد)