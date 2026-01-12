غلاء المهور يقلّص معدلات زواج شباب الجزائر

- في الجزائر، أصبحت قيمة المهر مقياساً للمكانة الاجتماعية، مما أدى إلى تنافس بين العائلات وارتفاع المهور، مع محاولات دينية ومحلية لتحديد سقف للمهور لتشجيع الزواج. - تتجاوز تكاليف الزواج المهر لتشمل مراسم متعددة، مما يصعب على الشباب الادخار ويؤدي إلى تأجيل الزواج حتى الاستقرار الوظيفي، مما يساهم في تراجع معدلات الزواج. - يطالب البعض بإعادة النظر في الأعراف المرتبطة بالمهور وتقليص تكاليف الزواج، مع التركيز على القيم الحقيقية للعلاقة الزوجية ودعم المؤسسات لتخفيض المتطلبات.

باتت قيمة المهر في الجزائر مقياساً للمكانة الاجتماعية والمظاهر، وليس القدرة المادية، ما جعل المبالغة فيها خاضعة للمقارنات بين ما حصلت عليه هذه العروس وتلك، لتتحوّل كلفة الزواج إلى حالة من التنافس المحموم بين العائلات، ما جعل السقف المالي يرتفع من دون مراعاة للظروف المعيشية.

وسعت بعض المرجعيّات الدينية والمحلية في ولاية بسكرة (وسط)، في يونيو/حزيران الماضي، إلى تنفيذ مبادرة محلية لوضع سقف للمهور بهدف تشجيع الشباب على الزواج، بعد ملاحظة تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب العنوسة، كما شهدت مناطق جزائرية أخرى مبادرات مشابهة.

ويعرف المهر محلياً باسم "قطع الشرط". وخلال الخطبة، يجري التفاهم بين العائلتَين على قيمته المالية، وكذا لواحقه التي تشمل المصوغات، والكبش الذي يقدم إلى العروس لذبحه خلال العرس، وتتفاوت المهور بوضوح، إذ تصل القيمة في بعض المناطق الجزائرية إلى 300 ألف دينار جزائري (1300 دولار أميركي)، فضلاً عن الأغراض التي يتوجّب على الشاب تقديمها للفتاة، ومن بينها كمية من الذهب.

ولا يتوقف العبء المالي عند حدود المهر، بل يشمل تكاليف مراسم الزواج المختلفة، مثل حفل الخطوبة، والوليمة، فضلاً عن كلفة تجهيز البيت، إضافة إلى المصاريف الخاصة باللباس والهدايا التي تقدم للفتاة قبل الزواج في المناسبات، والتي تسمى "المهيبة". ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد معدلات التضخم، يجد الشباب أنفسهم أمام معادلة صعبة، ويعجز كثيرون منهم عن الادّخار لتوفير المتطلبات المالية للزواج، ما يدفع شريحة واسعة من الشباب إلى تأجيل قرار الزواج إلى حين الاستقرار الوظيفي.

يقول الباحث بجامعة قسنطينة أنيس تيفور لـ"العربي الجديد" إنّ "قرار الزواج لم يعد مرتبطاً في الجزائر بالاستعداد النفسي أو الرغبة في تكوين أسرة، بل أصبح مرهوناً بتكاليف مادية غالباً ما تتجاوز قدرة غالبية الشباب، والملاحظ في السنوات الأخيرة أن المهر، فضلاً عن كونه عقداً شرعياً وقانونياً، ورمزاً للتقدير والكرم، بات محلّ مبالغة، بل إنّ البعض يعتبر أن قدره يحمل دلالات اجتماعية تتعدّى المقصد الأصلي منه، خاصة مع ارتباطه بالافتخار والمكانة الاجتماعية، ما يجعله عائقاً أمام استكمال الزواج".

تكاليف الزواج باهظة في الجزائر، يناير 2025 (حمزة زايت/الأناضول)

وتكشف بيانات الديوان الوطني للإحصائيات عن تراجع مستمر لأعداد حالات الزواج، فبعدما سجلت الجزائر387 ألف حالة زواج في سنة 2014، تراجع العدد إلى ما يقارب 282 ألف حالة زواج في 2024. وتربط البيانات الرسمية هذا الانخفاض بالتحولات التي طرأت على أولويات الأفراد، وعلى رأسها التركيز على تأمين المستقبل عبر العمل لتحسين الوضع المادي في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة قبل الإقبال على تكوين أسرة.

وتفرض الأعباء الكثيرة على كثير من المقدمين على الزواج اللجوء إلى الاستدانة من أجل إتمام مراسم الزواج، لتظلّ الديون تؤرقهم عقب ذلك، ما يفاقم الضغوط النفسية، خاصّة على الشباب الذين يتولد لديهم شعور بالعجز والإحباط، ويتنامى لديهم الإحساس بانعدام العدالة الاجتماعية. وتشير الأرقام إلى أنّ تأجيل الزواج كثيراً ما يصبح حالة شبه دائمة، وتؤدي إلى العزوف غير المعلن عن بدء علاقة زوجية مع التقدم في السن وتوسع الالتزامات الاجتماعية.

وتطالب أصوات كثيرة في الجزائر بإعادة النظر في الأعراف المرتبطة بالمهور، وتقليص كلفة مراسم الزواج، والحد من المبالغة في المظاهر الاجتماعية، التي قد تتحول إلى عائق اجتماعي يؤثر على مكانة المرأة، ويؤدي إلى زيادة الضغوط المادية على الشباب.

ويرى خبراء أن معالجة هذه الظاهرة المتفشّية يستدعي تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالزواج، خاصة مع اعتماد الكثير من العائلات مظاهر البذخ في الأعراس، وإلزام المقبلين على الزواج بأعراف تقليدية وبمظاهر اجتماعية باهظة الكلفة، ما يؤدي إلى تأخر سنّ الزواج.

وتؤكد المختصّة النفسية وردة بوهالي لـ"العربي الجديد"، أنّ "غلاء المهور في الجزائر أدى إلى تنامي الإحساس بعدم القدرة على تلبية متطلبات تأسيس الأسرة، كما أن المقارنات بين قدرات الشباب المحدودة ومتطلبات المجتمع المبالغ فيها لا تراعي الواقع المادي. ويتعيّن أن تعمل كل المؤسّسات الاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية لمعالجة ظاهرة غلاء المهور، ودعم تخفيض متطلبات الزواج حتى لا يجري تعميق الفجوة بين الظروف المعيشية والتقاليد الاجتماعية التي تفرض طقوساً مكلفة يمكن إلغاؤها والاكتفاء بالأساسيات. لا بدّ أيضاً من التركيز على القيم الحقيقية للعلاقة الزوجية بدلاً من التركيز على المظاهر والبذخ".