- أزمة صحية متفاقمة في غزة: أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج بالخارج، ومعبر رفح يعمل جزئياً، مما لا يلبي الاحتياجات الطبية المتزايدة. - معاناة المرضى: المرضى يواجهون إجراءات معقدة وتضييقات إضافية، مما يزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، ويهدد حياة الآلاف. - دعوة للتدخل الدولي: وزارة الصحة تطالب بفتح دائم لمعبر رفح وزيادة أعداد المسافرين، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان حق المرضى في العلاج والسفر.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح في قطاع غزة لا يزالون ينتظرون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، محذّرة من أن التشغيل الجزئي والمقيد لمعبر رفح لا يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في القطاع.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن قائمة المرضى والجرحى المنتظرين للسفر تشمل مرضى سرطان وأمراض قلب وفشل كلوي، إضافة إلى إصابات خطيرة تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً غير متوفر داخل القطاع. وبحسب البيان، فإنه رغم إعلان تشغيل المعبر جزئياً منذ الثاني من فبراير/ شباط 2026، لا تزال أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر محدودة للغاية، ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات الطبية المتراكمة، ما يجعل هذه الإجراءات غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية تجاه المرضى والجرحى.

وأشارت إلى تلقيها شهادات "قاسية ومؤلمة" من مرضى تمكنوا من السفر، أفادوا خلالها بتعرضهم لإجراءات معقدة وتضييقات إضافية، ما فاقم معاناتهم النفسية والجسدية في ظروف صحية بالغة الصعوبة. وأكدت الوزارة أن استمرار العمل بالآلية الحالية لإجلاء المرضى يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الأشخاص، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وطالبت وزارة الصحة بفتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير، وتنفيذ إجلاء طبي عاجل للحالات الخطيرة، وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي. ودعت إلى ضرورة تدخل الجهات الدولية والإنسانية فوراً لضمان حق المرضى في العلاج والسفر، باعتباره حقاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية، مشددة على أن حياة المرضى "ليست أرقاماً قابلة للتأجيل".

وبحسب البيانات الحكومية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، فإن إجمالي عدد المسافرين منذ فتح معبر رفح بلغ 488 مسافراً من أصل 1,800 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 27%.