- وصف فرانز لوف من منظمة "أطباء بلا حدود" المساعدات الإنسانية في غزة بأنها غير كافية، محذرًا من تأثير الشتاء القاسي على الفلسطينيين وسط خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار. - تعالج طواقم "أطباء بلا حدود" في غزة النساء والأطفال المصابين جراء الطلقات النارية والغارات الجوية، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين والكوادر الصحية. - يعاني قطاع غزة من نقص حاد في المساعدات بسبب القيود الإسرائيلية، مما يؤثر على المستشفيات، ودعا لوف لزيادة المساعدات والضغط الدولي على إسرائيل.

وصف منسّق الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة فرانز لوف المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع بأنّها ما زالت غير كافية، على الرغم من وقف إطلاق النار، وحذّر من أنّ فلسطينيي غزة سوف يواجهون مجدّداً ظروف الشتاء القاسية في حال عدم تسجيل تحسّن ملموس. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة على توقّف الحرب المدمّرة التي استهدفت فيها إسرائيل قطاع غزة على مدى أكثر من عامَين.

وقال لوف، في حديث إلى وكالة الأناضول، إنّ عدداً كبيراً من الفلسطينيين فقدوا أرواحهم من جرّاء الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأكّد أنّ "وقف إطلاق النار هشّ جداً، والمساعدات الإنسانية لا تصل بطريقة واضحة". وتابع: "نعم، ثمّة وقف لإطلاق النار والوضع أفضل (ممّا كانت عليه في الحرب الإسرائيلية الأخيرة)، لكنّ الآلام لم تنتهِ".

في سياق متصل، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان اليوم الجمعة، بأنّ طواقمها الطبية في قطاع غزة عالجت نساءً وأطفالاً فلسطينيين مصابين بكسور وجروح في الأطراف والرؤوس ناجمة عن طلقات نارية وغارات جوية إسرائيلية، وذلك منذ أوّل من أمس الأربعاء. وأوضحت المنظمة أنّها قدّمت الرعاية الطبية في مستشفيات وعيادات بمدينة غزة الشمالية ومدينة رفح الجنوبية.

Our teams in Gaza continue to treat people who were critically wounded by Israeli airstrikes and quadcopters on 19 November.



We continue to call for the protection of all civilians, healthcare staff and facilities.https://t.co/vS2kOHaFZF — MSF International (@MSF) November 21, 2025

وبيّن منسّق الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود"، في حديثه إلى وكالة الأناضول، إلى أنّ الهجمات بمعظمها تأتي من المنطقة المعروفة بـ"الخط الأصفر" في خانيونس جنوبي قطاع غزة، الذي تواصل القوات الإسرائيلية احتلاله. ولفت لوف إلى أنّ الناس لا يعرفون بالتحديد موقع "الخط الأصفر"، مضيفاً "قبل يومَين، أُطلقت النيران من مروحية في مكان قريب جداً من مركزنا الصحي في المواصي". وتابع: "لا نعرف أين كانوا يطلقون النار. ما نعرفه هو أنّ مثل هذه الأحداث تقع بالقرب من ذلك الخط، وأحياناً في خارجه".

وتمضي إسرائيل في اختراق اتّفاق وقف إطلاق النار بطريقة شبه يومية، وفي إطار خروقها قتلت 312 فلسطينياً وأصابت 760 آخرين بجروح منذ 11 أكتوبر الماضي، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الخميس.

في سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنّ 67 طفلاً على أقلّ تقدير قُتلوا، في "وقائع مرتبطة بالصراع" منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. وقال المتحدّث باسم المنظمة ريكاردو بيريس أمام صحافيين في جنيف: "أُصيب عشرات آخرون. وذلك يعني مقتل طفلَين تقريباً في المتوسط، يومياً"، منذ ذلك الحين. وذكرت منظمة يونيسف، أمس الخميس، أنّ طفلة رضيعة لقيت حتفها في غارة جوية في شرق خانيونس إلى جانب والدَيها. أضافت أنّ سبعة أطفال قُتلوا، أوّل من أمس الأربعاء، في غارات جوية على مدينة غزة وعلى جنوبي القطاع.

وفي ما يخصّ المساعدات الإنسانية، لفت منسّق الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" لوكالة الأناضول إلى أنّها تكاد تتوقّف بالكامل منذ بداية سريان وقف إطلاق النار. وشرح لوف أنّهم تمكّنوا، في الفترة الأخيرة، من إدخال نحو خمس شاحنات مساعدات أسبوعياً فقط إلى قطاع غزة المحاصر، وأضاف "بصفتنا منظمة طبية إنسانية، ما زلنا نتأثّر بشدّة بالقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المواد مزدوجة الاستخدام".

وبيّن لوف: "نحن نعاني نقصاً حادّاً في مواد طبية عديدة، وكذلك في قطع الغيار الضرورية لمولدات الكهرباء والمستشفيات والمركبات"، مضيفاً "لا يُسمَح لنا بإدخال الفلاتر ولا يمكننا توفير الصيانة الأساسية للبنية التحتية". وحذّر من أنّ المنشآت الصحية في قطاع غزة تعتمد على المولدات، وإذا لم تخضع للصيانة بانتظام فإنّ المستشفيات سوف تبقى بلا كهرباء. وأكمل لوف أنّ لا توجد في قطاع غزة أيّ منشأة صحية تعمل بكامل طاقتها، وشدّد على ضرورة زيادة المساعدات الطبية والإنسانية بصورة كبيرة لضمان صيانة المنشآت التي تدعمها منظمة "أطباء بلا حدود" وغير ذلك.

وسلّط المسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود" الضوء على قسوة ظروف الشتاء في قطاع غزة، مؤكداً أنّ انخفاض درجات الحرارة يفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع. أضاف لوف أنّ "في نهاية الأسبوع الماضي، رأينا الخيام تتضرّر بسبب الرياح والأمطار وتغرق في المياه نتيجة هطل الأمطار الغزيرة". وتابع أنّ "مع وقف إطلاق النار، يشعر الناس بالغضب من عدم دخول عدد كافٍ من الخيام التي يحتاجون إليها لحمايتهم من المطر والبرد".

ودعا لوف المجتمع الدولي وكذلك الدول القادرة على التأثير على إسرائيل للضغط عليها من أجل السماح بإدخال المواد الضرورية إلى قطاع غزة المحاصر. وأوضح: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقول في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط إنّه لم يكن يعلم بأنّ الشتاء مقبل. نحن نعلم أنّه مقبل وقد عشناه"، مؤكداً أنّ "أهل غزة عاشوا شتاءً مروّعاً في العام الماضي، ولا يمكن السماح بأن يستمرّ ذلك في هذا العام كذلك". وشدّد على أنّ "هذه المساعدات غير كافية لجهة النوع والكمّ. لقد مررنا بالفعل بشتاء مروّع، وفي حال عدوم حدوث تحسّن كبير فإنّنا نتوقّع مواجهة الوضع المروّع نفسه في خلال ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني المقبلَين".

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)