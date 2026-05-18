- تعاني المنظومة الصحية في غزة من انهيار شبه كامل، حيث فقدت 76% من أجهزة التصوير الطبي بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى خروج 22 مستشفى و90 مركزاً صحياً عن الخدمة. - تفتقر المستشفيات إلى أجهزة التصوير الضرورية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، حيث تعمل فقط خمسة أجهزة من أصل 18 تحت ضغط كبير، مما يعيق تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية. - تعاني المنظومة الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث بلغت نسبة العجز 50% في الأدوية و57% في المستلزمات الطبية، مع استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات وقطع الغيار.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأنّ المنظومة الصحية فقدت 76% من أجهزة التصوير الطبي خلال أكثر من عامَين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة. يأتي ذلك بعدما تعمّد الاحتلال تدمير هذه المنظومة، من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ومركبات الإسعاف والطواقم الصحية، وكذلك من خلال منع إدخال إمدادات الأدوية والمستلزمات الصحية والوقود إلى القطاع وسط تشديد حصاره عليه، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنّ "تحديات صعبة تعصف بخدمات التصوير الطبي في ما تبقّى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة"، وأشارت إلى أنّ الأجهزة المتبقية تعمل في ظروف فنية صعبة مع زيادة الحاجة إلى خدمات التصوير الطبي باختلافها وصعوبة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير قطع الغيار لها.

وأوضحت الوزارة أنّ خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي لم تعد متوفّرة في قطاع غزة بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعة أجهزة في خلال حرب الإبادة الأخيرة، مبيّنةً أنّ هذا أمر يفاقم صعوبة إجراء التدخلات التشخيصية والعلاجية للمرضى والجرحى.

وأضافت أنّ خمسة أجهزة تصوير مقطعي فقط من أصل 18 جهازاً تعمل تحت ضغط كبير، وهي غير قادرة على تلبية الحاجة اليومية لخدمات التصوير التشخيصية. أما أجهزة التصوير الإشعاعي التي كان عددها يبلغ 88 جهازاً قبل الحرب، لم يتبقّ منها اليوم إلّا "33 جهازاً متهالكاً وكثير الأعطال"، مع الإشارة إلى حاجتها لصيانة دورية وقطع غيار.

في الإطار نفسه، شرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنّ غرف العمليات تتطلّب أجهزة تُعرَف باسم "فلوروسكوبي"، ولا يتوفّر منها اليوم إلّا خمسة أجهزة من أصل 16 جهازاً.

ومراراً، أكدت الوزارة أنّ المنظومة الصحية في غزة تعاني من انهيار شبه كامل، من جرّاء الاستهداف الإسرائيلي الممنهج في خلال أكثر من عامَين من الحرب الإسرائيلية المدمّرة. وبيّنت أنّ 22 مستشفى من أصل 38 مؤسسة استشفائية و90 مركزاً صحياً في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، فيما طاولت الأضرار الجسيمة البنى التحتية للمرافق العاملة. كذلك تعاني المنظومة الصحية، وفقاً لمعطيات وزارة الصحة، من عجز في الأدوية بنسبة بلغت 50% وفي المستلزمات الطبية بنسبة 57% وفي مواد الفحوص المخبرية بنحو 71%.

يُذكر أنّه على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، تمنع سلطات الاحتلال إدخال الكميات المتّفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، كما تمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية والمركبات المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل البلديات.

(الأناضول، العربي الجديد)