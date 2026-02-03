غزة | توقف مركبات الدفاع المدني عن العمل بسبب نفاد الوقود

- توقف جهاز الدفاع المدني في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، مما أدى إلى شلل في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، وصعوبة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة خلال المنخفضات الجوية. - ناشد الدفاع المدني المؤسسات الدولية لتوفير الوقود اللازم لضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال الوقود، مما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. - كشف مدير مجمع الشفاء الطبي عن وفاة 50% من مرضى غسيل الكلى بسبب الحصار، مع وفاة أكثر من ألف مريض وجريح نتيجة منع السفر.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توقف مركباته عن العمل كلياً، نتيجة عدم توفر الحد الأدنى من الوقود اللازم للتدخلات الإنسانية؛ مناشداً بضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذه الأزمة.

وأكد "الدفاع المدني" في بيان صحافي، أن نفاد الوقود أدى إلى شلل تام في مهام انتشال الجثامين لعدم قدرة المركبات على التحرك، إضافة إلى تعذر استكمال أعمال إزالة الأخطار والأنقاض. وأشار البيان إلى أن الأزمة انعكست أيضاً على صعوبة الاستجابة لنداءات الاستغاثة اليومية، خاصة في ظل المنخفضات الجوية التي تتطلب جاهزية ميدانية عالية للتعامل مع تجمعات المياه والانهيارات.

ودعا الجهاز المؤسّسات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لإمداد طواقمه بالوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات الثقيلة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية. ووفق "المركز الفلسطيني للإعلام"، تأتي هذه الأزمة في ظل القيود المشدّدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود، ما فاقم من تدهور مختلف مناحي الحياة في القطاع الذي يعاني أصلاً من "أوضاع إنسانية كارثية".

وفي سياق الأزمات المعيشية المتصاعدة جراء الحصار، كان مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، قد كشف في تصريح سابق لـ"قنا"، عن وفاة نحو 50% من مرضى غسيل الكلى في القطاع ممّن كانوا بانتظار فتح المعبر أو وصول أدويتهم، وذلك خلال عامَي الحرب والحصار، مع غياب أكثر من 70% من الأصناف الدوائية اللازمة.

يُذكر أن وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت وفاة أكثر من ألف مريض وجريح بسبب منع السفر، في وقت لا يزال نحو 20 ألفاً ينتظرون فرصة للخروج العاجل لإنقاذ حياتهم.

(المصادر: أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)