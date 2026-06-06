غزة تطلق فعاليات يوم البيئة العالمي 2026 من قلب مكب نفايات عشوائي

- الوضع البيئي في غزة: أطلقت الجهات المعنية فعاليات يوم البيئة العالمي 2026 تحت شعار "غزة تستغيث"، مشيرة إلى تراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة والحشرات، مما يهدد الصحة العامة. - تحديات البنية التحتية: تضررت البنية التحتية بشكل كبير، حيث دُمرت 80% من المباني، مما أدى إلى نقص المياه وانهيار شبكات الصرف الصحي، مسببًا خطراً بيئياً وصحياً. - الدعوات للتدخل العاجل: طالب المسؤولون بفتح المعابر لإدخال المعدات اللازمة، وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي، وتنفيذ برامج للتعافي البيئي المستدام.

أطلقت سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم السبت، فعاليات يوم البيئة العالمي 2026 تحت شعار "غزة تستغيث.. البيئة والصحة في مواجهة الإبادة"، خلال مؤتمر صحافي عقد في سوق فراس بمدينة غزة، الذي تحول خلال الحرب إلى مكب مؤقت للنفايات نتيجة تعذر نقلها إلى المكب الرئيسي في منطقة جحر الديك بفعل القيود المفروضة على حركة الشاحنات والآليات.

وجاء اختيار سوق فراس مكاناً للمؤتمر ليعكس حجم الكارثة البيئية التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث تراكمت مئات آلاف الأطنان من النفايات في الأحياء والأسواق والشوارع، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، وارتفاع المخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة في ظل الانهيار الكبير الذي طاول الخدمات الأساسية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الأزمة البيئية باتت تشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، خاصة مع تضرر البنية التحتية للصرف الصحي وشبكات المياه، وتراجع قدرة البلديات على جمع النفايات وترحيلها بسبب نقص الوقود والآليات وقطع الغيار. وخلال كلمته، أوضح وكيل وزارة الصحة منير البرش خلال القاء بيان سلطة المياه وجودة البيئة واتحاد البلديات أن الحرب أسفرت عن تدمير أو تضرر مايقدر بنحو 80% من المباني والمنشآت في قطاع غزة، مخلفة ما يزيد على57 مليون طن من الركام المنتشر بين المناطق السكنية وعلى امتداد المدن والمخيمات والطرق الرئيسية، وبين البرش مخاطر المواد السامة والمواد غير المنفجرة، مبيناً أنه تم تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه من شبكات ومحطات ضخ وآبار وخزانات ومحطات تحلية ومرافق تشغيل، وقد دمر الاحتلال بشكل كلي أوجزئي 203 آبار من مجموع 319 بئراً تملكها البلديات، مما أدى إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتاحة للسكان لأقل من 20% عن ما قبل الحرب.

وأوضح البرش أن قطاع الصرف الصحي شهد انهيارًا واسعًا في البنية التحتية نتيجة تدمير جميع محطات معالجة المياه العادمة وعددها 6 محطات، إضافة إلى تضرر شبكات النقل ومحطات الضخ، موضحًا أن أكثر من 80 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يتم تصريفها يوميًّا إلى البيئة البحرية أو البرية، بما يحمله ذلك من مخاطر على الصحة العامة والبيئة الساحلية والثروة السمكية والمياه الجوفية. مشيرًا إلى أن النزوح الواسع وتدمير البنية التحتية أديا إلى التوسع في استخدام الحفر الامتصاصية حلًّا اضطراريًّا للتخلص من مياه الصرف الصحي في العديد من المناطق ويقدر عددها بحوالي 320 ألف حفرة، وفي مجال إدارة النفايات الصلبة، تواجه البلديات تحديات استثنائية نتيجة تدميرالمعدات والطرق والمرافق التشغيلية ونقص الوقود والموارد ومنع الاحتلال ترحيل النفايات إلى المكبات الرئيسية المعتمدة.

ودعا البرش إلى فتح المعابر بشكل فوري ومستدام لضمان إدخال المعدات والآليات الثقيلة ومواد التشغيل وقطع الغيار والوقود والمواد اللازمة للاستجابة البيئية والإنسانية، ودعم برامج إزالة الركام وإدارة مخلفات الحرب والتعامل الأمن مع الأسبستوس والمواد الخطرة والذخائر غير المنفجرة. وطالب بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي وتشغيلها بصورة عاجلة لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان، ودعم البلديات ومقدمي الخدمات لاستعادة أنظمة إدارة النفايات الصلبة والطبية والخطرة. وأكد ضرورة تنفيذ برامج عاجلة للرصد البيئي والصحي وحماية الموارد المائية والتربة والبيئة الساحلية، وتوفير حلول إيواء وسكن كريم وآمن للسكان بما يحد من الضغوط البيئية الناتجة عن الاكتظاظ والنزوح. مشددًا على ضرورة الانتقال، على المدى المتوسط، نحو برنامج متكامل للتعافي البيئي وإعادة الإعمار لمستدام يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنفايات، وإدارة الركام، واستعادة النظم البيئية المتضررة، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث المستقبلية.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية غزة يحيى السراج أن البيئة في قطاع غزة تتعرض لكارثة غير مسبوقة نتيجة تراكم النفايات وتلوث مصادر المياه وتدهور الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الظروف ينذر بتداعيات صحية وإنسانية خطيرة على أكثر من مليوني مواطن.

وشدد السراج على أن البلديات تعمل بإمكانات محدودة للغاية في ظل النقص الحاد في الوقود والآليات والمعدات اللازمة لجمع النفايات وترحيلها، موضحاً أن استمرار إغلاق المكب الرئيسي وصعوبة الوصول إليه فاقم من الأزمة بشكل كبير.

ودعا السراج إلى ضرورة فتح المعابر وإدخال المعدات والمتطلبات الأساسية لتمكين البلديات من العمل على التخفيف من الآثار الكارثية للعدوان، وتمكينها من إدارة ملف النفايات بما يحد من المخاطر البيئية والصحية، موضحاً أن البلديات تبذل جهوداً متواصلة للتخفيف من معاناة المواطنين رغم التحديات.

وأضاف أن يوم البيئة العالمي هذا العام يأتي في وقت تواجه فيه غزة تحديات استثنائية، حيث لم تعد القضية البيئية مرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية فقط، بل أصبحت مرتبطة بحماية حياة السكان وصحتهم وحقهم في بيئة آمنة وصحية.

وعقب انتهاء المؤتمر، انطلقت حملة نظافة ميدانية بمشاركة طواقم البلديات والعاملين في قطاع الخدمات البيئية ومتطوعين، استهدفت عدداً من شوارع مدينة غزة وأحيائها المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر، وشملت الحملة جمع النفايات المتراكمة وترحيلها وتنظيف الأرصفة والطرقات، في رسالة تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الصحة العامة رغم الظروف الصعبة.