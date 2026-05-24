غزة | تدهور خطير في مخزون الأدوية يهدّد حياة آلاف المرضى

- حذّرت وزارة الصحة في غزة من أزمة صحية متفاقمة بسبب نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مما يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة مرضى الفشل الكلوي والسكري والهيموفيليا. - نحو 250 مريضاً بالفشل الكلوي و8 أطفال يواجهون خطر توقف جلسات الغسيل الكلوي بسبب نقص المستلزمات الأساسية، مما يعرض حياتهم للخطر. - أزمة نقص الأدوية تمتد لتشمل مرضى السكري والهيموفيليا، مما يزيد من تعقيدات حالتهم الصحية، والوزارة تدعو لتدخل دولي عاجل لتجنب انهيار الخدمات الصحية.

حذّرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، من تفاقم الأزمة الصحية والدوائية في قطاع غزة، مؤكدة أن التدهور الخطير في مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية بات يهدد حياة آلاف المرضى، في ظل استمرار النقص الحاد في أصناف علاجية أساسية تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة. وشددت الوزارة على أن الأزمة الحالية تنذر بكارثة صحية متفاقمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية، مع تراجع القدرة على توفير العلاجات الأساسية للمرضى، ولا سيّما مرضى الفشل الكلوي والسكري والهيموفيليا، إضافة إلى الأطفال الذين يعتمدون على جلسات الغسيل الكلوي للبقاء على قيد الحياة.

وأفادت بأن نحو 250 مريضاً بالفشل الكلوي قد يُحرمون خلال الأيام المقبلة من جلسات الغسيل الكلوي بسبب عدم توفر محلول "Bibag"، وهو من المستلزمات الأساسية المستخدمة في عمليات الغسيل، محذّرة من أن توقف هذه الجلسات قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة المرضى مباشرةً. وأشارت إلى أنّ 8 أطفال يعانون من الفشل الكلوي يواجهون خطر توقف جلسات الغسيل الخاصة بهم بسبب نفاد الفلاتر الطبية اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل، الأمر الذي يضع حياتهم في دائرة الخطر، في ظل عدم وجود بدائل متاحة داخل القطاع.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة في غزة أن أزمة نقص الأدوية تمتد لتشمل مرضى السكري، إذ أدى عدم توفر حقن الأنسولين إلى زيادة تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11 ألف مريض في غزة، محذّرة من ارتفاع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة، خاصة لدى كبار السن والأطفال والمرضى الذين يعتمدون يومياً على جرعات الأنسولين. مضيفة أن 110 مرضى بالهيموفيليا باتوا دون علاج "VACTOR"، ما يعرضهم لمضاعفات صحية وآلام يومية متزايدة نتيجة عدم القدرة على السيطرة على النزيف والمضاعفات المرتبطة بالمرض.

قضايا وناس تفشٍّ خطير للجرب بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

ونبهت الوزارة إلى أنّ استمرار نقص الأدوية والمستهلكات الطبية يفاقم الضغط على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية التي تعمل في ظروف صعبة للغاية، داعية المؤسسات الدولية والجهات الإنسانية والجهات المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لتعزيز الأرصدة الدوائية وتوفير الاحتياجات الطبية الأساسية قبل خروج الأوضاع الصحية عن السيطرة. وشدّدت على أن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة تتطلب استجابة عاجلة وسريعة، لتجنب انهيار الخدمات العلاجية المقدمة لآلاف المرضى والجرحى داخل القطاع.