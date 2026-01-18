غزة: إسرائيل تهدّد الإغاثة ومخاوف من تعليق عمل "أطباء بلا حدود"

- تواجه "أطباء بلا حدود" في غزة تهديدات بتوقف خدماتها بسبب إجراءات إسرائيلية تعيق عملها، مما يزيد المخاوف بين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الطبية في ظل نقص حاد في الموارد بعد الحرب. - يعتمد آلاف المرضى في غزة على الرعاية المتخصصة التي تقدمها المنظمة، ويعبر المرضى عن قلقهم من توقف خدماتها، حيث لا تتوفر بدائل للرعاية الصحية المتخصصة. - تعمل المنظمة على إعادة بناء المستشفيات وتقديم التدريب للطواقم الصحية، لكن القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات الطبية تزيد من معاناة القطاع الصحي.

تتصاعد المخاوف بين فلسطينيين وعاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في قطاع غزة المنكوب إزاء توقّف خدماتها نتيجة إجراءات إسرائيلية تهدّد وجودها على الأرض، في وقت ما زالت فيه المنظومة الصحية تعاني من شلل شبه كامل ونقص حاد على مختلف الأصعدة، وذلك بعد الحرب المدمّرة التي استمرّت أكثر من عامَين.

ويعيش آلاف المرضى والجرحى الذين يتلقّون الرعاية الصحية المتخصصة في قطاع غزة عبر طواقم "أطباء بلا حدود"، التي اتّخذت من مجمّع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، مقرّاً لها، مخاوف مضاعفة لانعدام توفّر البدائل في حال توقّفت هذه المنظمة عن تقديم خدماتها.

وأفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، بأنّ إسرائيل علّقت تسجيلها من ضمن قواعدها الجديدة للعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، من دون الإشارة إلى المدّة الزمنية. وأضافت، في بيان، أنّ السلطات الإسرائيلية "عندما علّقت تسجيلنا، ادّعت بأنّ أطباء بلا حدود، وفي حال مغادرتها قطاع غزة، فإنّ تأثير مغادرتها سوف يكون محدوداً.. وهذا غير صحيح على الإطلاق".

وفي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أنّ إسرائيل هدّدت بسحب تسجيلها وغيرها من المنظمات الدولية، واصفةً الأمر بأنّه "محاولة مغرضة ومحسوبة لمنعها من تقديم الخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية"، وكذلك "انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني". وأضافت آنذاك أنّه "من غير المقبول أن يُحرَم المدنيون من المساعدة الطبية في أيّ ظرف كان، ومن المشين استخدام المساعدات الإنسانية أداةً في السياسات أو وسيلة للعقاب الجماعي". وتابعت أنّ "الوقت حان للتحرّك، إذ تصعّد إسرائيل هجومها الخطر على الاستجابة الإنسانية، بما يهدّد، بصورة مباشرة، الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية المقدّمة للمدنيين".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إجراء جديد لسلطات الاحتلال يجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الإجراء "يشدّد شروط دخول المنظمات إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم".

وفي الأقسام المختلفة من مجمّع ناصر الطبي، الذي كان يُعَدّ واحداً من أهمّ المستشفيات العاملة في قطاع غزة قبل الحرب الأخيرة، ينتظر عشرات الفلسطينيين من مرضى ومصابي الحرب، من بينهم أطفال، دورهم للحصول على الرعاية المتخصّصة التي توفّرها لهم منظمة "أطباء بلا حدود".

الفلسطيني إسماعيل أبو ريدة واحد من هؤلاء، علماً أنّه أُصيب في ساقَيه. ويخبر وكالة الأناضول أنّه أُصيب في بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، عندما قصف الاحتلال منزلاً يقع في جوار منزله، الأمر الذي أسفر عن إصابته واستشهاد طفلتَيه. ويشير إلى أنّ لا بديل لتلقّي الرعاية الصحية المتخصصة إلا من خلال طواقم "أطباء بلا حدود"، فيما يعبّر عن مخاوفه المتعلقة بمواصلة المنظمة خدماتها، شأنه شأن الجرحى الآخرين إلى جانبه.

من جهته، يقول المشرف على وحدة الحروق التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مجمع ناصر الطبي محمد أبو جاسر لوكالة الأناضول إنّهم يعمدون إلى تقديم العلاج للأشخاص الذين يعانون من كسور وإصابات متعدّدة، وللمصابين بحروق. ويضيف: "نحن، بوصفنا مؤسسة طبية إنسانية، نعالج المرضى، وتعتمد علينا فئة كبيرة، نظراً إلى عدم توفّر بدائل أخرى، خصوصاً في مجال عملنا بمجمع ناصر الطبي".

ويوضح أبو جاسر أنّه في حال منعت إسرائيل المنظمة من العمل في قطاع غزة، فإنّ من شأن ذلك أن يلقي بظلاله السلبية الكبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بـ"إدخال المواد والوفود الطبية". ويحذّر قائلاً: "ليس لدينا أيّ مجال للعمل في ظلّ عدم توفّر المواد الطبية"، مشدّداً على أنّ الضرر سوف يلحق بكثيرين في حال منع "أطباء بلا حدود" من العمل، إذ لن يتمكّنوا من تلقّي الخدمات التي تقدّمها المنظمة.

MSF colleagues in #GazaCity are rebuilding damaged hospitals, delivering clean water and setting up medical care.



Watch the full three-part vlog series to see what delivering medical care in #Gaza City looks like and why this work must continue:https://t.co/5HxAAfO4U6 — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) January 16, 2026

وفي بيانها الصادر اليوم، حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أنّ المنظومة الصحية في قطاع غزة وصلت إلى حافة الهاوية بفعل الحرب الأخيرة، في وقت تتعاظم فيه الحاجة الملحّة إلى خدمات الرعاية الطبية القيّمة.

في سياق متصل، تؤكد طبيبة الطوارئ البريطانية جينيفر هولس، التي تعمل من ضمن فريق "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أنّ المنظومة الصحية في القطاع "ما زالت في حاجة إلى جهود كثيرة". وتعمل هولس في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصّصي للأطفال بمدينة غزة الواقعة شمالي القطاع المنكوب، علماً أنّه تعرّض بدوره إلى قصف واعتداءات إسرائيلية خلال حرب الإبادة، كما هي حال منشآت غزة الطبية الأخرى. وتقول هولس لوكالة الأناضول: "أنا أمام قسم الطوارئ في مستشفى الرنتيسي، الذي أعادت المنظمة بناءه بعدما تضرّر بصورة هائلة ولم يعد صالحاً للعمل". وتضيف أنّ المبنى الذي أُعيد افتتاحه قبل نحو ثلاثة أسابيع، يستقبل يومياً نحو 300 طفل من مرضى وجرحى الحرب.

إلى جانب ذلك، تقول هولس إنّ منظمة "أطباء بلا حدود" وفّرت للطواقم الصحية "التعليم والتدريب على أيدي خبراء دوليين، كذلك ساعدتهم في إعادة بناء قسم الطوارئ وتصميمه". وتشدّد على أنّ عمل منظمتها لم ينتهِ بعد في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، إذ يتطلّب مزيداً من الجهود، لافتةً إلى أنّ ثمّة أقساماً أخرى متضرّرة وفي حاجة إلى إعادة بناء. وتتابع: "نريد أن نظلّ قادرين على دعم طواقمنا هنا، والعمل معهم لإعادة تشغيل المستشفى، (...) ليس هذا المستشفى فحسب، بل كلّ المرافق الصحية والمستشفيات والعيادات ووحدات الولادة التي ندعمها".

ووفقاً لبيانات سابقة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، فإنّها تدعم سريراً واحداً من بين كلّ خمسة أسرّة في مستشفيات غزة، وتساند امرأة واحدة من بين كلّ ثلاث أمهات في أثناء الولادة. لكنّ الطبيبة البريطانية تشير إلى أنّ "هذا الدعم لا يرقى، بأيّ شكل من الأشكال، إلى تلبية حجم احتياجات الفلسطينيين، غير أنّ سحبه من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج مروّعة". ووصفت هولس إقدام إسرائيل على منع "أطباء بلا حدود" وعشرات المنظمات الأخرى من تقديم خدماتها لأهالي قطاع غزة، بعد أن دمّرت المنظومة الصحية فيه، بأنّه "تصعيد إضافي للهجمات التي يتعرّض لها الفلسطينيون منذ عامَين".

ووسط هذا الواقع، تعاني المنظومة الصحية في قطاع غزة من شلل شبه كامل، بسبب نقص الوقود والمعدّات الطبية والأدوية، وذلك على خلفية القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الطبية إلى القطاع المحاصر، حتى تلك المنقذة للحياة. وخلال حرب الإبادة، تعمّدت قوات الاحتلال استهداف المنظومة الصحية في القطاع، من خلال قصف المستشفيات والمرافق الصحية ومخازن الأدوية، وكذلك الطواقم العاملة في هذا المجال واعتقال عدد من أفرادها، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ابتداءً من العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تنصّلت إسرائيل من التزاماتها التي نصّ عليها الاتفاق وقلّصت عملية إدخال الشاحنات الطبية إلى القطاع إلى ما دون 30% من الاحتياجات الشهرية، الأمر الذي تسبّب في عجز في الأدوية بلغت نسبته 52%، ونقص في المستلزمات الطبية بلغت نسبته 71%.

(الأناضول، العربي الجديد)