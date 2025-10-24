غرق 14 مهاجراً وإنقاذ شخصين في بحر إيجة

- لقي 14 شخصاً مصرعهم إثر غرق قارب مهاجرين في بحر إيجة قبالة سواحل بودروم بتركيا، حيث أرسلت السلطات فرق إنقاذ فور تلقي البلاغ، وتم إنقاذ شخصين. - تمكن مواطن أفغاني من الاتصال بالطوارئ بعد غرق القارب المطاطي الذي كان يقل 18 شخصاً، وسبح لمدة ست ساعات للوصول إلى اليابسة. - جزيرة بودروم قريبة من الجزر اليونانية، وتعتبر بوابة للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تتكرر حوادث غرق القوارب في هذه الرحلات الخطرة.

لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء غرق قارب يُقلّ مهاجرين سريّين في بحر إيجة قبالة سواحل بودروم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الجمعة. وذكر مكتب والي موغلا في بيان، أنّ خفر السواحل أرسل أربعة زوارق وفريق غوص ومروحية وفرقاً أخرى إلى قبالة شواطئ قضاء بودروم، بعد تلقّيه بلاغاً بغرق قارب يحمل مهاجرين.

وأشار البيان إلى أن فرق خفر السواحل تمكنت من إنقاذ شخصين كانا على وشك الغرق. وأوضح أنّ مواطناً أفغانياً في منطقة صخرية قبالة الساحل تمكن من الاتصال بجهاز الطوارئ، وطلب المساعدة عند العاشرة من مساء أمس الخميس بتوقيت غرينتش. وأفاد المهاجر الأفغاني أنهم انطلقوا على متن قارب مطاطي، لكن القارب غرق بعد نحو عشر دقائق بعدما دخلت إليه المياه، وكان على متنه 18 شخصاً، وأنّه سبح لمدة ستّ ساعات تقريباً للوصول إلى اليابسة.

وأفاد البيان بأنّ الفرق تواصل عمليات البحث بالمنطقة. وكانت الحصيلة الأولية لغرق القارب سبعة أشخاص، قبل أن يرتفع العدد إلى 14.

وتقع جزيرة بودروم السياحية قرب العديد من الجزر اليونانية بما فيها جزيرة كوس، إحدى بوابات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي في بحر إيجة. وهناك أقل من خمسة كيلومترات بين كوس وتركيا. وتغرق الكثير من القوارب التي تقلّ مهاجرين في أثناء هذه الرحلات الخطرة إلى الجزر اليونانية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، اختفى 1,400 مهاجر أو انتُشلت جثثهم في البحر الأبيض المتوسط عام 2025.

(فرانس برس، الأناضول)