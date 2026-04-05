غرق قارب مهاجرين في المتوسط يخلف أكثر من 70 قتيلًا

- أعلنت منظمة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" عن فقدان أكثر من 70 مهاجراً إثر انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية، حيث تم إنقاذ 32 شخصاً وانتشال جثتين، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. - أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة فقدان 683 مهاجراً في البحر المتوسط منذ بداية العام، بينما وصل 6,175 مهاجراً إلى إيطاليا حتى 3 إبريل، مقارنة بـ9,399 في نفس الفترة من العام الماضي. - يُعتبر طريق وسط البحر المتوسط بين إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس من أبرز مسارات الهجرة السرية، حيث تتولى منظمات غير حكومية عمليات الإنقاذ بدلاً من الدول الأوروبية.

قالت منظمة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" غير الحكومية ومقرها إيطاليا إن أكثر من 70 شخصاً فقدوا جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين سريين في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط نحو أوروبا. وقالت المنظمة في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن قارباً يقل مهاجرين انطلق أمس من ليبيا، انقلب في الجزء الواقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية في البحر المتوسط.

من جانبها، أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأنه تم إنقاذ 32 شخصاً وانتشال جثتين، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بواسطة زورق دورية تابع لخفر السواحل الإيطالي. وذكرت "أنسا" في خبرها أن بعض الناجين قالوا إن القارب كان على متنه 110 أشخاص.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 683 مهاجراً سرياً فقدوا في وسط البحر المتوسط خلال الفترة من بداية العام حتى 1 إبريل/نيسان الجاري. وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى البلاد عبر البحر منذ بداية العام وحتى 3 إبريل/نيسان بلغ 6 آلاف و175 شخصاً، مقارنة بـ9 آلاف و399 في الفترة نفسها من العام الماضي.

يُذكر أن طريق وسط البحر المتوسط الممتد بين إيطاليا ومالطا وليبيا وتونس، يُعد أحد أبرز مسارات الهجرة السرية نحو أوروبا، وشهد في السنوات الأخيرة نشاطاً متزايداً. وغالباً ما يصل المهاجرون الذين يتمكنون من عبور البحر أو إنقاذهم إلى أول نقطة دخول في أوروبا، وهي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الأقرب إلى شمال إفريقيا، أو جزيرة مالطا. وفي هذا الجزء من البحر المتوسط، تتولى منظمات غير حكومية أوروبية تنفيذ عمليات إنقاذ المهاجرين بدلاً من الدول الأوروبية.

(الأناضول)