غرق في النهر الكبير: لاجئون سوريون مفقودون خلال عبورهم من لبنان

- شهدت الحدود اللبنانية السورية حادثة غرق مؤلمة حيث حاول 11 لاجئًا سوريًا عبور النهر الكبير في ظل فيضانات شديدة، مما أدى إلى غرق عدد منهم، وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص بينما عاد أربعة إلى لبنان وما زال أربعة مفقودين. - أوضح منير قدور أن عمليات الإنقاذ كانت صعبة بسبب غزارة المياه وانتشار الألغام، وتم تقديم الإسعافات الأولية للناجين، مع تأجيل استكمال البحث بسبب خطورة المنطقة. - يلجأ اللاجئون السوريون إلى المعابر غير الشرعية بسبب عدم توفر أوراق ثبوتية، ويعتبر اجتياز النهر الكبير خطوة محفوفة بالمخاطر خاصة في الشتاء.

غرق عدد من المواطنين السوريين اللاجئين في لبنان وهم يحاولون عبور الحدود اللبنانية في اتّجاه الأراضي السورية، بحسب ما أفادت مصادر "العربي الجديد" ووسائل إعلام سورية ولبنانية اليوم الأحد. وقد تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ ثلاثة أشخاص، امرأتان ورجل، من أصل 11 شخصاً كانوا يعبرون مجرى النهر الكبير الحدودي بين لبنان وسورية، علماً أنّ المنطقة تشهد فيضانات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ فرق الدفاع المدني السوري تمكّنت، بمؤازرة عناصر من الجيش السوري، ليلة السبت/ الأحد، من إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق في أثناء اجتيازهم النهر الكبير الجنوبي في محيط قريتَي الشبرونية والدبوسية بالقرب من مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي وسط سورية، وذلك خلال "محاولتهم العبور بطرق غير شرعية من الأراضي اللبنانية وإليها". يُذكر أنّ الدبوسية قرية في ناحية مركز قرى تلكلخ، وهي مرتبطة بأحد مراكز العبور الحدودية الرسمية الخمسة بين سورية ولبنان.

من جهته، أوضح مصدر محلّي سوري لـ"العربي الجديد" أنّ مجموعة من اللاجئين السوريين في لبنان حاولوا العودة إلى سورية عبر نقاط التهريب، واتّهجوا نحو قرية الشبرونية التابعة لمنطقة تلكلخ في الريف الغربي لمحافظة حمص وسط سورية، لكنّ عدداً منهم غرق في النهر الكبير عند الشريط الحدودي بين البلدَين، مؤكداً أنّ النهر في حالة فيضان بسبب الأمطار الأخيرة.

وأوضح قائد فريق مركز تلكلخ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير قدور، في تصريح لوكالة "سانا"، أنّ المركز تلقّى بلاغاً بخصوص غرق أشخاص بالقرب من قرية الشبرونية، في "منطقة تشهد محاولات عبور غير شرعية، فتحرّكت على الفور الفرق المختصّة بالمعدّات اللازمة إلى الموقع". وأضاف أنّ غزارة المياه في المصبّات التي تغذّي النهر وارتفاع منسوب الجريان أجبرا الفرق على استكمال العملية سيراً على الأقدام، برفقة عناصر من الفرقة 52 في الجيش السوري.

وتابع قدور بأنّه بعد السير لمسافة طويلة، عُثر على امرأتَين وشاب، فقُدّمت لهم الإسعافات الأولية ونُقلوا إلى مستشفى تلكلخ الوطني لتلقّي العلاج. وأشار إلى أنّ الناجين أفادوا بأنّ مجموعتهم كانت تضمّ 11 شخصاً، عاد أربعة منهم إلى الأراضي اللبنانية، فيما "جرفت المياه الآخرين". وبالتالي، فإنّ أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وفقاً لشهادات الناجين.

وأشار قدور إلى أنّ فرق الدفاع المدني حاولت استكمال عمليات البحث عبر الدخول إلى مجرى النهر، إلا أنّ انتشار الألغام من مخلفات النظام السابق عند ضفافه، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه وشدّة التيار، كلّها أمور حالت دون متابعة العمل في موقعَي الشبرونية والدبوسية. وأكمل قائلاً إنّ وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أرسلت فريق دعم، يضمّ غوّاصين وآليات مخصّصة للإنقاذ، إلا أنّ استكمال العمليات أُجّل بسبب خطورة المنطقة، متوقّعاً التنسيق مع الجانب اللبناني، اليوم الأحد، للدخول إلى الطرف الآخر ومتابعة البحث من الجهة اللبنانية.

ولفت المصدر السوري المحلّي "العربي الجديد" إلى أنّ اجتياز النهر يُعَدّ خطوة إجبارية في حال التنقّل بين لبنان وسورية من خلال المعابر غير الشرعية، مبيّناً أنّه في فصل الصيف يكون مستوى المياه منخفضاً ويستخدم العابرون ألواحاً خشبية مثبّتة على إطارات سيارات. أمّا في فصل الشتاء، فيكون مستوى المياه مرتفعاً، بحسب المصدر، الذي قدّر تجاوزه متراً ونصف متر في عدد من مواقع العبور، الأمر الذي يضطرّ الأشخاص إلى اجتيازه بطريقة فردية. وبيّن مصدر "العربي الجديد" أنّ المواطنين السوريين يلجأون إلى مثل هذا النوع من المعابر غير الشرعية في العادة للدخول إلى الأراضي اللبنانية والخروج منها، في حال عدم توفّر أوراق ثبوتية في حوزتهم تمكّنهم من التنقّل من خلال المعابر الرسمية بين البلدَين.

نقل بعض المواقع الإخبارية معلومات حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر من قبل الجيش اللبناني، أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية السورية الشمالية بطريقة غير شرعية.

توضح قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة المذكورة كونه لم ترد أي معلومات حول محاولة عبور غير شرعية… pic.twitter.com/swwNGCJ9WS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 28, 2025

في سياق متصل، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مواقع إخبارية معلومات حول إجبار الجيش اللبناني هؤلاء المواطنين السوريين المذكورين على عبور النهر الكبير والعودة إلى بلادهم، الأمر الذي تسبّب تالياً في غرقهم. وفي ردّ على ذلك، أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم الأحد، نفت فيه ما جرى تداوله حول "إجبار سوريين على عبور مجرى النهر (الكبير) من قبل الجيش اللبناني، في أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية السورية الشمالية بطريقة غير شرعية".

أضافت مديرية التوجيه: "توضح قيادة الجيش أنّ الوحدات العسكرية لم تتدخّل في المنطقة المذكورة، إذ لم ترد أيّ معلومات حول محاولة عبور غير شرعية فيها، ولم تُجبر هذه الوحدات أيّ شخص على العودة عبر مجرى النهر، وأنّها تقوم حالياً بعمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرّضوا للغرق، بالتنسيق مع السلطات السورية". كذلك لفتت، في البيان نفسه، إلى أنّ الجيش اللبناني "يسهّل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عن طريق المعابر الحدودية الشرعية، بما يراعي سلامتهم، كما يتمّ التأكد من وصولهم إلى الجانب السوري بأمان، بالتنسيق مع السلطات السورية المختصّة".