غرق آلاف الخيام وتطايرها بسبب الأمطار في غزة

- أغرقت الأمطار عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس، مما أدى إلى تشردهم ولجوئهم إلى مبانٍ مدمرة تفتقر للأمان، وسط تحذيرات من انهيارها بسبب الأمطار والرياح. - يعاني قطاع غزة من تأثير منخفض جوي بسيط مقارنة بالمنخفضات القطبية السابقة، لكن حجم الكارثة كبير بسبب الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين. - يعيش 1.5 مليون نازح في خيام تالفة، حيث تقدر نسبة الخيام غير الصالحة للإقامة بـ93%، وسط رفض إسرائيل إدخال بدائل الإيواء، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

أغرقت مياه الأمطار عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية منازلهم في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال جهاز الدفاع المدني في بيان أصدره اليوم الأحد: "تأثر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي بمنخفض جوي ترافق مع هبوب كتلة هوائية باردة ورياح وهطول أمطار، ما أغرق وتسبب في تطاير آلاف الخيام التي تؤوي فلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء. وتسبب ذلك في تشردهم في الشوارع، ولجوئهم إلى مبانِ مدمرة خطرة تفتقر إلى أدنى مقومات الأمان". تابع: "تتعامل طواقمنا مع عشرات الخيام التي غرقت في مناطق عدة بمواصي خانيونس، ونجدد التحذير من خطر انهيار مبانٍ مدمّرة وآيلة للسقوط على رؤوس سكانها من جراء الأمطار والرياح".

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل: "تتعرض لليوم الثالث مدينة غزة خصوصاً لغرق من جراء المنخفض الجوي الذي يعد بسيطاً مقارنة بالمنخفضات القطبية التي ضربت المنطقة في الأعوام الماضية. حجم الكارثة كبير نتيجة المنخفض الذي ضرب غزة، وجاء بعد التدمير الهائل الذي ألحقته إسرائيل خلال عامين من حرب الإبادة".

وأشار إلى أن خيام المدينة غرقت خلال ساعات قليلة من تساقط الأمطار، وهرب آلاف إلى منازل مدمرة للاحتماء من البرد والأمطار. ونسأل ماذا سيحصل إذا تعرضت لمنخفض قطبي كبير؟ ربما كارثة كبيرة جداً وسط الصمت الدولي إزاء المعاناة المتواصلة، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمّل مسؤولياته في إغاثة غزة، فالفلسطينيون يتعرضون لضرر وألم في كل ثانية تمر".

ويبلغ عدد النازحين، وفقاً لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، 1.5 مليون فلسطيني، ويعيش معظمهم في خيام تالفة. وقدّر المكتب الحكومي نهاية، سبتمبر/ أيلول الماضي، نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة بنحو 93%، بواقع 125 ألفاً من أصل 135 ألف خيمة، في حين ترفض إسرائيل إدخال بدائل الإيواء، ما يعني تنصلها من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

