غرف الغضب في بريطانيا.. ملجأ النساء من انهيار الأعصاب

- ظهرت غرف تفريغ الغضب في بريطانيا كوسيلة للنساء للتخلص من التوتر بتحطيم الأثاث في بيئة آمنة، مما يوفر لهن فرصة للتنفيس دون القلق بشأن الفوضى. - شهدت هذه الظاهرة انتشاراً واسعاً مع زيادة الحجوزات بنسبة تصل إلى 219%، حيث تعكس شهادات المشاركات شعورهن بالراحة الجسدية والنفسية وتخفيف الضغط الناتج عن العمل والعلاقات. - تعكس غرف تفريغ الغضب أزمة عاطفية واجتماعية أعمق، حيث تمثل "مساحة وسطى" بين الحاجة إلى العلاج النفسي وصعوبة الوصول إليه، مما يعبر عن رغبة النساء في التحرر من الضغوط.

تزدحم الحياة اليومية في بريطانيا بضغوط متلاحقة؛ التزامات العمل وأعباء المنزل ورعاية الأطفال، وتحديات الأزمة المعيشية. في ظل هذه الدوّامة، تتجلّى ظاهرة جديدة تستقطب النساء على نحو لافت: غرف تفريغ الغضب أو ما يُعرف بـ "غرف التكسير"، حيث يُسمح للزائرات بتحطيم الأثاث والأجهزة المنزلية داخل مساحة آمنة ومخصّصة، باستخدام مضارب وأدوات صلبة بهدف التخلص من التوتر وإفراغ الشحنات العاطفية المكبوتة.

داخل الغرفة، لا موسيقى ولا كلمات كثيرة. فقط زجاج يتناثر وأجهزة تتحطّم وصدى الضربات يتردّد كأن الجسد يتخلّص من رواسب أسابيع طويلة دفعة واحدة. وفي اللحظة التي تنتهي فيها الجلسة، تعرف المشاركات أن الغضب بقي خلف الباب، بينما يغادرن خفيفات كريشات.

تشير الأرقام إلى انتشار واسع لهذه الظاهرة. ففي تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز البريطانية" بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، سُجّلت قفزة في الإقبال على إحدى تجارب التكسير وصلت إلى 219 % خلال عام واحد، بينما أوضح مركز ترفيهي آخر في ويستون-سوبر-مير (هي مدينة ساحليّة تقع في مقاطعة سومرست غرب إنكلترا، على الشاطئ المطلّ على قناة بريستول)، أن الحجوزات ارتفعت بنسبة 150 % مقارنة بالعام الماضي وأن 90 % من زواره نساء.

وقال مدير المركز، إن كثيراً من السيدات يلجأن إلى هذه الجلسات "لتفريغ ضغط العمل والعلاقات العاطفية ورعاية الأطفال"، وأضاف أن التجربة "أرخص من العلاج النفسي ولا تحتاج المشارِكة إلى التفكير في الفوضى التي تحدث جرّاء التكسير، لأن الفريق يتولى تنظيف كل شيء".

وإذا كانت الإحصاءات تكشف جانباً رقمياً من الظاهرة، فإن القصص الشخصية هي ما يعطيها ملامحها الإنسانية الحقيقية، إذ عكست شهادات المشاركات دوافع عميقة تتجاوز الرغبة في الترفيه. إحدى السيدات تحدثت عن الإحساس بـ"راحة جسدية تشبه نتائج تمرين رياضي مكثف"، فيما وصفت أخرى التجربة بأنها "تنفيس آمن يجنّبني الدخول في خلافات أو تكسير أشياء ثمينة في المنزل". وقالت إحداهنّ، إنها في كل مرة تغادر الغرفة تشعر بأنها "أخفّ وأهدأ وأكثر سيطرة".

غير أن شهادات المشاركات لا تروي كل شيء؛ فخلف هذه الظاهرة طبقات أعمق تتعلق بالعاطفة والوعي الاجتماعي وهو ما تناولته الصحافة البريطانية عبر زاوية تحليلية تقول إنّ الظاهرة لا تتعلق بالتسلية فقط، بل بالتحرر العاطفي أيضاً. ففي مقال نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بتاريخ 24 نوفمبر 2025، أشار خبير في علم النفس إلى أن النساء عادة يتعرضن منذ الطفولة لضغوط اجتماعية تمنعهن من إظهار الغضب بصورة صريحة، ما يدفع الكثيرات منهنّ، نحو كبت مشاعرهن بدلاً من التعبير عنها. وبناءً على ذلك، قد تجد النساء في هذه الغرف مساحة "مسموحاً بها اجتماعياً" للتنفيس الجسدي عن المشاعر المكبوتة من دون التعرض للأحكام.

ورغم خصوصية السياق البريطاني، تطرح الظاهرة سؤالاً يتجاوز حدود المكان: ما الذي يجعل الضغط النفسي اليومي يصل إلى هذا الحد لدى النساء في المجتمعات الحديثة؟ وهل يعكس انتشار غرف الغضب أزمة عالمية في إدارة المشاعر والتوازن بين الأدوار الاجتماعية؟

هنا يبرز رأي المتخصصين الذين يرون أن ما يبدو نشاطاً ترفيهياً في الظاهر يخفي في العمق أزمة عاطفية واجتماعية تتجاوز حدود التسلية وتعتبر مؤشراً على تحولات أوسع في الصحة النفسية داخل المجتمع البريطاني. فخلال السنوات الأخيرة، تصاعد الحديث عن "الضغط العاطفي المتراكم" الناتج عن الإحساس الدائم بأن الفرد مطالب بالتماسك والإنتاجية مهما بلغت الأعباء.

وفي هذا السياق، يرى متخصصون أن النساء يتحملن العبء الأكبر نتيجة الأدوار المزدوجة بين العمل والأسرة، وهو ما يضاعف مستويات الإجهاد اليومي. وتشير تقارير خدمات الدعم النفسي إلى أن كثيراً من النساء لا يمتلكن الوقت أو القدرة المالية للحصول على جلسات علاج منتظمة، بينما تعاني خدمات الصحة العامة قوائم انتظار طويلة. ومن ثمّ، برزت غرف تفريغ الغضب بوصفها "مساحة وسطى" بين الحاجة إلى العلاج وصعوبة الوصول إليه، وهو ما يجعل استمرار الظاهرة دليلاً على فجوة نفسية واجتماعية أكثر من كونه مجرد نشاط ترفيهي عابر.

ورغم الجدل، تتفق الآراء على أن غرف تفريغ الغضب أصبحت تعبيراً صريحاً عن رغبة النساء في التحرر من نموذج "الصمود غير المنكسر"، وأن حاجتهن إلى التنفيس لم تعد رفاهية، بل ضرورة نفسية في مجتمع يزداد سرعة وتوتراً.