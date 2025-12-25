عيد ميلاد عربي بطعم الأمل

- يعاني العديد من الدول العربية من أزمات معيشية وسياسية وأمنية تؤثر على استقرار المواطنين وتزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. - رغم التحديات، يحرص الملايين على التمسك بالأمل ونشر الفرح، خاصة بين الأطفال، خلال عيد الميلاد، متمنين أن يجلب العام الجديد تحسنًا في الأوضاع. - الأزمات المستمرة تدفع البعض للهجرة أو النزوح، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

يحلّ عيد الميلاد هذا العام بينما تعاني غالبية الدول العربية أزمات معيشية أو سياسية أو أمنية، ويعاني مواطنوها من النزاعات، أو غياب الاستقرار، أو التضخم وارتفاع الأسعار. ورغم كل المعوقات، يحرص ملايين العرب على التمسك بالأمل، وعلى بثّ روح الفرح، خصوصاً في نفوس الأطفال، آملين أن يجلب عيد الميلاد، وبعده العام الجديد، أوضاعاً أفضل، ونهاية لبعض الأزمات التي تنغّص حياتهم، والتي تجبر بعضهم على الهجرة، أو النزوح.