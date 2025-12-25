عيد ميلاد عربي بطعم الأمل

قضايا وناس
مباشر
25 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:09 (توقيت القدس)
متجر لمستلزمات عيد الميلاد، بيت لحم، 21 ديسمبر 2025 (إيليا يفيموفيتش/ فرانس برس)
متجر لمستلزمات عيد الميلاد، بيت لحم، 21 ديسمبر 2025 (إيليا يفيموفيتش/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يعاني العديد من الدول العربية من أزمات معيشية وسياسية وأمنية تؤثر على استقرار المواطنين وتزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.
- رغم التحديات، يحرص الملايين على التمسك بالأمل ونشر الفرح، خاصة بين الأطفال، خلال عيد الميلاد، متمنين أن يجلب العام الجديد تحسنًا في الأوضاع.
- الأزمات المستمرة تدفع البعض للهجرة أو النزوح، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

يحلّ عيد الميلاد هذا العام بينما تعاني غالبية الدول العربية أزمات معيشية أو سياسية أو أمنية، ويعاني مواطنوها من النزاعات، أو غياب الاستقرار، أو التضخم وارتفاع الأسعار. ورغم كل المعوقات، يحرص ملايين العرب على التمسك بالأمل، وعلى بثّ روح الفرح، خصوصاً في نفوس الأطفال، آملين أن يجلب عيد الميلاد، وبعده العام الجديد، أوضاعاً أفضل، ونهاية لبعض الأزمات التي تنغّص حياتهم، والتي تجبر بعضهم على الهجرة، أو النزوح.

مواد الملف

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
قداس عيد الميلاد في الكنيسة اللاتينية بغزة، 24 ديسمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

قداس الميلاد في غزة بعد عامين من الحرب: فرح منقوص وأمل بالسلام

سلطات الهجرة الأميركية تواصل مطاردة اللاجئين، 31 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

إصابتان بإطلاق نار لسطات الهجرة الأميركية خلال عملية ترحيل

مقياس ريختر (Getty)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

هزة أرضية بقوة 3.9 درجة شمالي الجزائر