عيد الفطر | دول إضافية تحدّد أوّل أيامه وأفغانستان احتفلت اليوم

- أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل السعودية وقطر والإمارات، أن عيد الفطر سيبدأ يوم الجمعة بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأربعاء، بينما احتفلت أفغانستان والنيجر ومالي بالعيد يوم الخميس. - في المغرب والجزائر وتونس وسوريا وليبيا وسلطنة عمان، تم تحديد يوم الجمعة كأول أيام العيد، وأصدر الرئيس الجزائري عفواً عن نشطاء بمناسبة العيد. في العراق، اختلفت الآراء بين المرجع الشيعي الأعلى وديوان الوقف السني حول بداية العيد. - في دول آسيا مثل باكستان وبنغلادش وإندونيسيا، تم تحديد السبت كأول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال مساء الخميس، بينما في لبنان اختلفت الآراء بين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الفتوى.

في إعلانات متتالية صدرت اليوم الخميس، حدّدت دول عدّة أوّل أيام عيد الفطر غداً الجمعة أو بعده السبت، في مقدّمتها الأردن ومصر. أتى ذلك بعدما كانت دول عربية ومسلمة، من بينها السعودية وقطر والإمارات وفلسطين ولبنان، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء أنّ أوّل أيام عيد الفطر يحلّ غداً الجمعة، إذ تعذّرت رؤية هلال شهر شوّال لعام 1447 للهجرة. من جهتها، احتفلت أفغانستان اليوم بالعيد، إلى جانب النيجر ومالي.

في الأردن، أعلن مفتي عام البلاد أحمد الحسنات أنّ غداً الجمعة هو أوّل أيام عيد الفطر السعيد، وذلك في فعالية رصد هلال شوّال التي أقامتها دائرة الإفتاء مساءً في ساحة مسجد الملك الحسين بن طلال. وأوضح الحسنات أنّ بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوّال، فإنّ اليوم الخميس هو المتمّم لشهر رمضان وغداً الجمعة غرّة شهر شوّال للعام الهجري 1447.

بدورها، أعلنت دار الإفتاء في مصر ثبوت رؤية هلال شهر شوّال مساء اليوم الخميس، من خلال بثّ مباشر عقب صلاة المغرب. وأكد مفتي الجمهورية نظير عياد أنّ لجان الرؤية الشرعية المنتشرة في المحافظات تمكّنت من رصد الهلال وفقاً للضوابط الشرعية والعلمية، ما يعني بداية شهر شوّال رسمياً وانطلاق احتفالات عيد الفطر 2026.

تجدر الإشارة، في سياق متصل، إلى أنّ مركز الفلك الدولي نشر، عصر اليوم الخميس، أوّل صورة لهلال شهر شوّال لعام 1447 للهجرة بعد غروب الشمس، وذلك من أبوظبي في الإمارات، الأمر الذي يدعم أنّ غداً الجمعة هو غرّة شوّال، وأوّل أيام عيد الفطر.

أول صورة في العالم الإسلامي لهلال شهر شوال بعد غروب الشمس



هلال شهر شوال (عيد الفطر) 1447هـ كما تم تصويره بعد غروب الشمس من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الخميس 19 مارس 2026م الساعة 18:35 بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 6.6 درجات.… pic.twitter.com/oAqsJVWfNY — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 19, 2026

وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان، أنّ عيد الفطر هو يوم غدٍ الجمعة الموافق فيه 20 مارس/ آذار 2026 ميلادية، وذلك بعدما "راقبت هلال شهر شوّال لعام 1447 للهجرة مساء اليوم الخميس، 29 رمضان المعظم لعام 1447 للهجرة الموافق فيه 19 مارس 2026، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً".

من جهتها، أعلنت لجنة الأهلّة التابعة لوزارة الشؤون الدينية في الجزائر أنّ غداً الجمعة هو أوّل أيام شهر شوّال، بعد ثبوت رؤية هلاله، وبالتالي أوّل أيام عيد الفطر. كذلك أعلنت تونس رسمياً ثبوت رؤية هلال شهر شوّال اليوم، وبالتالي موافقة عيد الفطر غداً الجمعة.

ووقع الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الفطر، عفوا عن عدد من النشطاء الملاحقين في قضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أفرج عن عدد منهم مساء الخميس. كما وقع تبون على مرسوم ثاني للعفو عن 5600 شخص محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيا، والذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرًا أو ما يقلّ عنها.

وفي سورية، أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلّة يوم غدٍ الجمعة أوّل أيام عيد الفطر، وفقاً لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) مساء اليوم. وذُكر أنّ تحرّي هلال شهر شوّال في سورية جرى وفقاً للمعايير المعتمدة، وقد ثبت انتهاء شهر رمضان. وفي ليبيا، أعلنت كلّ من دار الإفتاء في طرابلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي أوّل أيام عيد الفطر غداً الجمعة، كذلك الأمر بالنسبة إلى سلطنة عُمان.

السبت أوّل أيام عيد الفطر في هذه الدول

من جهة أخرى، أعلنت باكستان وبنغلادش، وكذلك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وسلطنة بروناي وجزر القمر، أنّ بعد غدٍ السبت يكون أوّل أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذّر ثبوت رؤية هلال شهر شوّال لعام 1447 للهجرة في كلّ هذه الدول، مساء اليوم الخميس.

وفي العراق، حيث كان ديوان الوقف السنّي قد أعلن غداً الجمعة أوّل أيام العيد، أعلن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أنّ يوم غدٍ هو المكمّل لشهر رمضان، وبالتالي فإنّ بعد غدٍ السبت الأوّل من شهر شوّال لعام 1447 للهجرة هو أوّل أيام عيد الفطر. يُذكر أنّ ملايين الشيعة حول العالم يعدّون السيستاني أعلى مرجعية دينية لهم.

في الإطار نفسه، أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بياناً، أفاد فيه بأنّه "لم تثبت، غروب هذا اليوم (الخميس)، رؤية هلال شهر شوّال (...) وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة في 20 مارس/ آذار الجاري المتمّم لشهر رمضان المبارك، ويكون يوم السبت في 21 مارس الجاري أوّل أيام عيد الفطر المبارك". يُذكر أنّ دار الفتوى في لبنان كانت قد أعلنت، من جهتها، أمس الأربعاء، أنّ غداً الجمعة هو أوّل أيام عيد الفطر.

أفغانستان أولى الدول المحتفلة

وكانت المحكمة العليا في أفغانستان قد أعلنت، أمس، أنّ لجنة رصد الأهلّة المركزية التابعة للإمارة الإسلامية أكّدت ثبوت رؤية هلال شهر شوّال، وذلك استناداً إلى المعطيات التي توفّرت لديها من خلال إفادات عدد كبير من الشهود أكدوا رؤية الهلال بعد غروب شمس الأربعاء. وبالتالي، حدّدت اليوم الخميس أوّل أيام عيد الفطر.

بدورها، احتفلت مالي بعيد الفطر اليوم، بعدما كانت وزارة الشؤون الدينية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنّ الخميس هو غرّة شهر شوّال، وذلك عقب تلقّيها شهادات عديدة تفيد برؤية الهلال من أماكن عدّة في البلاد. في السياق نفسه، أحيت النيجر عيد الفطر اليوم استناداً إلى شهادات برؤية الهلال أمس الأربعاء.