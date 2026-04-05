عيد الفصح في فلسطين... قيامة حزينة تحت قيود الاحتلال

خطف الاحتلال الإسرائيلي بهجة العيد من الفلسطينيين المسيحيين وقد حرم معظمهم حق الصلاة في كنيسة القيامة، غير أنهم لم يفقدوا الأمل ببزوغ فجر جديد بعد دربٍ مثقل بالظلم والآلام والحروب.

في ظل حربٍ مستمرة وقيودٍ مشددة، يستقبل الفلسطينيون عيد الفصح المجيد وفق الكنائس الكاثوليكية بمشاعر مثقلة، بعد أن تراجعت مظاهر الفرح أمام الإغلاقات والضائقة الاقتصادية، ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، فيما تقتصر الطقوس على الكنائس والمنازل، ليغدو العيد امتداداً لمسار عذابٍ طويل يعيشه الفلسطينيون يومياً.

يصف الأب عبد الله يوليو، الراعي السابق لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، مشهد عيد الفصح هذا العام بأنه امتداد لطريق آلام جديدة يعانيها الفلسطينيون. ويشير إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي تحت ظلال حزينة، إذ أُغلقت كنيسة القيامة في وجه بطريرك اللاتين وحارس الأراضي المقدسة، قبل أن تُفتح في اليوم التالي. ويربط الأب عبد الله بين الآلام المسيحية ورحلة المعاناة الفلسطينية منذ عقود. ويقول: "إن آلام الشعب الفلسطيني اكتملت بحرب الإبادة الجماعية وبصدور قانون إعدام الأسرى"، مشدداً على أن الموت بات جزءاً من المشهد اليومي، سواء داخل فلسطين أو في مدن عربية مجاورة.

مع ذلك، يُصرّ الأب عبد الله على أن الإيمان بالقيامة يمنح الفلسطينيين يقيناً أن "فجراً جديداً سيأتي بعد هذا الليل الطويل"، مؤكداً أن دعوة المظلوم لا تُرد، وأن الأمل يجب أن يبقى حاضراً رغم كل شيء.

وعن طقوس العيد، يوضح الأب عبد الله أن الاحتفالات باتت تقتصر على الشعائر داخل الكنائس، في ظل غياب أي مظاهر احتفالية خارجية بسبب الحرب، بينما تبقى المنازل محتفظة برموز بسيطة، مثل الكعك والبيض الملوّن. ويؤكد أن دور رجال الدين ليس الهروب من الواقع بل تذكير الناس بأن الإيمان يجب أن يتجسد في حياة المجتمع، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة الظروف القاسية.

ويؤكد سليم عنفوص من سكان مدينة بيت لحم، أن الاستعدادات لعيد الفصح لدى الطائفة الأرثوذكسية جارية، فهو يترقب هذا العيد مع عائلته، إذ يُعدّ "العيد الكبير" والأهمّ روحياً. ويؤكد لـ"العربي الجديد" استمرار التحضيرات الدينية مثل التراتيل والصلوات والإجراءات الكنسية، مهما اشتدت الظروف، لما تحمله من قدسية خاصة في هذا الزمن.

وبحسب عنفوص، إلى جانب الطقوس الدينية، تبقى الاستعدادات حاضرة مثل الملابس الجديدة للأطفال، وبعض الزينة، وتحضير المعمول الذي يُعدّ رمزاً ثابتاً في بيوت المسيحيين. ورغم محاولات الحفاظ على بهجة العيد، يؤكد عنفوص أن الواقع لا يختلف كثيراً عن الأعوام الماضية التي شهدت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بل يزداد قسوة مع تصاعد المخاوف والضغوط بسبب الحرب في إيران. ويشير إلى أن حرمان العائلات هذا العام من الوصول إلى القدس المحتلة وكنيسة القيامة التي تُعتبر الركيزة الروحية الأهم في عيد الفصح، خلّف ألماً مضاعفاً للمسيحيين، وسط ادّعاءات قوات الاحتلال بأن الحرب هي سبب إغلاق الكنيسة.

ولا يغفل عنفوص أن التدهور الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب انعكسا بقسوة على الأسر، خصوصاً مع القيود المشددة، وهجمات المستوطنين، والإغلاقات التي تجعل الحركة صعبة، وهو يجد صعوبة بالوصول إلى عائلته ومسقط رأسه في قرية عابود شمال غربي رام الله.

هذا الواقع، وفق عنفوص، يضع العائلات في دائرة خوف مستمر، ويُفقد الأعياد شيئاً من بهجتها، إذ يشعر الناس بأنهم "محشورون بلا أنشطة ولا فسحات". ورغم هذا الغياب للأمان واتساع مساحة القلق، يستعيد عنفوص المعنى الروحي لزمن الآلام، مشبّهاً خوف المسيحيين اليوم بخوف التلاميذ قديماً تحت الاحتلال الروماني، لكنه يتمسك برجاء سبت النور، ويقول: "إن النور سيشق الظلام في كنيسة القيامة وفي القدس رغماً عن الاحتلال والظلم، وهو الإيمان الذي يمنحنا القوة وسط كل هذا العتم".

وتؤكد تامي رفيدي من رام الله أن العيد هذا العام مختلف بسبب الحرب، كما أن الوضع الاقتصادي صعب، وما زال قطاع غزة يعيش الحرب، وهذا ينعكس في حزن الناس وفقدانهم الشغف، وتقول لـ"العربي الجديد": "عيد الفصح هو جوهر المسيحية من خلال قيامة السيد المسيح في القدس المحتلة، وتحديداً في كنيسة القيامة، وهي بالتالي أقدس مكان للمسيحيين حول العالم". وتوضح رفيدي أن أعداد المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى كنيسة القيامة للصلاة والاحتفال بالعيد، تقلصت في الأعوام الماضية، بسبب التضييقات الإسرائيلية والحواجز وحرمان المسيحيين من التصاريح للوصول إلى القدس، لكن اليوم إضافة إلى كل ما سبق يقوم الاحتلال بفرض تقييد جديد".

من احتفالات أحد الشعانين في القدس المحتلة، 29 مارس 2026 (مصطفى الخروف/الأناضول)

وبحسب رفيدي، حدّد جيش الاحتلال عدد المشاركين في قداس الفصح وكنيسة القيامة بـ150 شخصاً فقط، وهم من رجال الدين، وذلك بذريعة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وتعليمات الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال.

وتقول رفيدي: "عيد الفصح هو أسعد أيام السنة في العادة، لأنه اليوم الذي قام به السيد المسيح، لكنه هذا العام يوم قيامة حزين، بسبب حرمان الأهالي من الوصول إلى القدس والصلاة في كنيسة القيامة. لقد خطف الاحتلال بهجة العيد من آلاف المسيحيين". درجت العادة أن ينتظر مسيحيّو العالم خروج النور المقدس من قبر المسيح في كنيسة القيامة، وتوزيعه على كل الكنائس في فلسطين والعالم، لكن في ظل الحرب وتقليص رحلات الطيران، لا نعرف كيف سينقل رجال الدين النور إلى كنائسهم في مختلف دول العالم، وفق رفيدي.

أما كاميليا سليمان (45 عاماً) وهي أم لأربعة أطفال من بيت لحم، فترى أن الظروف الاقتصادية الخانقة هي أصعب ما يرافق الفلسطينيين خلال هذا العيد. وتقول الموظفة الحكومية لـ"العربي الجديد": "تقاضيتُ فقط 50% من راتبي قبل 20 يوماً، وهو بالكاد يكفي لسد احتياجاتنا، خصوصاً أنّ زوجي يعمل في مهنة حرة، وقد تراجع مدخوله بشكل كبير بعد الحرب، حتى إنّه لم يكسب قرشاً واحداً لأشهر".

وتؤكد سليمان أنها كانت في أعياد الفصح الماضية تشتري ملابس جديدة لأطفالها، بعضها لأحد الشعانين، وبعضها الآخر لعيد الفصح، لكنها منذ ثلاثة أعوام لم تعد قادرة على شراء الملابس سوى لعيد الفصح، وبأسعار مخفّضة. وتشير إلى أنها لم تستطع شراء أكثر من اثنتين فقط من "الشعنونة"، وهي سعف النخيل المزيّنة بالورود التي يحملها الأطفال في أحد الشعانين، وذلك كي تُفرح قلوبهم وتُشعرهم بروحيّة المناسبة. وبحسب سليمان، يبلغ سعر "الشعنونة" الواحدة نحو عشرة دولارات أميركية. وتتابع: "كنا نشتري ثلاثة أو أربعة صناديق من البيض لتلوينه، واليوم بالكاد نستطيع شراء صندوق واحد فقط، بسبب ارتفاع سعره، والأمر ذاته بالنسبة للشوكولاته من الأصناف المتوسطة الجودة، التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى 35 دولاراً".

وتقول سليمان: "لا قدرة لأي موظف حكومي فلسطيني على شراء الملابس لأحد الشعانين وعيد الفصح، أو سعف النخيل والبيض والشوكولاته، أو إعداد كعك العيد، وتوزيع العيديّة للأطفال. إنها مصاريف لا يمكن تحمّلها، لذلك لجأت إلى التقشف أو شراء كميات قليلة، لأحافظ على الحد الأدنى من بهجة العيد".

ومنذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كنيسة القيامة والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل، وتمنع أداء الصلوات سوى لعدد من الموظفين، بذريعة حالة الطوارئ الناجمة عن الحرب.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، عُقد مؤتمر صحافي مشترك في ديوان البطريركية اللاتينية في القدس، تطرّق إلى الحادثة التي وقعت يوم أحد الشعانين، حين منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من الدخول للصلاة في كنيسة القيامة. وأُعلن أن البطريرك برفقة عدد محدود من الإكليروس، سينضمون إلى الرهبان المقيمين في دير القيامة للاحتفال بعيد الفصح، على أن تُنقل هذه الاحتفالات عبر البث المباشر.